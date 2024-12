Les Laboratoires Nucléaires Canadiens et l’Institut de technologie Karlsruhe collaborent sur la fusion, les matériaux ainsi que la science et la technologie de l’hydrogène

CHALK RIVER, Ontario, 20 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la première organisation canadienne de science et de technologie nucléaires, est heureuse d’annoncer qu’elle a signé une entente avec l’Institut de technologie Karlsruhe (KIT), le premier établissement de recherche en Allemagne, pour poursuivre des recherches collaboratives liées à la fusion, à la caractérisation des matériaux ainsi que la science et la technologie de l’hydrogène. Avec des missions scientifiques partagées pour aborder les priorités nationales en matière d’énergie propre et de sciences environnementales, l’accord sert de cadre à travers lequel les organismes de recherche nationaux peuvent collaborer dans des domaines d’intérêt mutuel, en tirant parti de leurs ressources, installations et expertise individuelles.

Selon les modalités de l’accord, les organisations exploreront des projets de recherche collaborative dans des domaines, tels que l’analyse du tritium, les barrières et l’analyse de surface du tritium, l’optimisation du cycle de carburant du tritium, la caractérisation et la métallurgie des matériaux irradiés ainsi que la sécurité de l’hydrogène. En travaillant ensemble, les organisations espèrent réaliser des progrès importants dans l’avancement de ces domaines de recherche et d’autres domaines, qui sont des priorités des programmes de recherche sur l’énergie propre des deux pays.

« Les LNC sont un chef de file mondial dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires, y compris l’hydrogène. Nous travaillons actuellement à notre rétablissement dans la fusion, ce qui ouvre des perspectives commerciales très intéressantes et attire l’attention d’autres organismes de recherche de premier plan qui partagent nos objectifs en matière d’énergie propre », a déclaré Stephen Bushby, Ph. D., vice-président des sciences et de la technologie des LNC. « En signant cet accord avec l’Institut de technologie Karlsruhe, un établissement de recherche allemand de premier plan qui possède des capacités complémentaires, les LNC continuent d’élargir leur réseau et de poursuivre des recherches collaboratives encore plus ambitieuses. En travaillant ensemble, je pense que nous pouvons aider à accélérer ces domaines de recherche prometteurs et contribuer à des progrès indispensables dans le domaine de l’énergie propre. »

« La fusion se développe dans le monde entier, l’Allemagne investit des sommes substantielles pour promouvoir la coopération entre les laboratoires nationaux et les acteurs privés dans ce domaine, et le KIT est au centre du développement des technologies de fusion et des matériaux en Allemagne et en Europe, Il est assez simple pour nous de nous engager dans une coopération internationale qui offre de nombreuses opportunités pour des développements de pointe, par exemple dans les domaines du cycle du combustible de fusion, de l’hydrogène et des matériaux. » Selon M. Klaus Hesch, directeur du programme de fusion du KIT. « L’expertise en tritium des LNC, acquise au cours de décennies d’accompagnement scientifique et technique et de mise en service des réacteurs CANDU, complète parfaitement l’expérience que nous avons acquise dans notre laboratoire de Tritium de Karlsruhe en ce qui concerne la manipulation et le traitement du fusion. Il existe un intérêt à étendre la coopération tant aux autres entreprises de fusion qu’au programme européen sur la fusion. »

Les LNC possèdent des décennies d’expérience et d’expertise dans la caractérisation des matériaux, la production d’hydrogène, la sécurité et le stockage, et la recherche sur le tritium, entre autres domaines de recherche connexes. Le campus de Chalk River abrite également une installation de pointe de tritium et un laboratoire de technologie des isotopes d’hydrogène, ainsi qu’un programme en croissance rapide sur l’énergie de fusion. Non seulement les LNC ont-ils récemment annoncé l’expansion de deux de leurs programmes phares d’énergie propre pour inclure la fusion, le programme de positionnement avancé des réacteurs et l’Initiative canadienne de recherche nucléaire (IRCN), mais les LNC ont également investi 10 millions de dollars dans General Fusion, un chef de file international en énergie de fusion commerciale. Cela s’ajoute au lancement d’une nouvelle coentreprise avec Kyoto Fusioneering connue sous le nom de Fusion Fuel Cycles Inc. (FFC), qui va de l’avant avec une installation d’essai unique à l’échelle mondiale disponible pour l’industrie afin de tester et d’affiner ses processus uniques.

Tous ces projets, programmes et ressources sont complétés par ceux au KIT, qui est l’une des plus grandes institutions scientifiques en Europe, avec plus de 5 000 personnes menant des recherches sur un large éventail de disciplines, des sciences naturelles à l’ingénierie. Le KIT abrite également des centres de recherche qui se concentrent sur des problèmes d’importance fondamentale pour l’existence et le développement futur de la société, et sur des questions clés résultant de la recherche de connaissances. Ces questions concernent entre autres le climat et l’environnement, l’énergie, les matériaux dans les sciences techniques et de la vie, et la physique des particules élémentaires et des astroparticules. Avec l’accord qui sert maintenant de cadre pour faciliter les activités de recherche collaborative, les deux organisations croient qu’elles pourraient également servir de premier pas vers une relation plus large qui s’étend à d’autres domaines de recherche.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les LNC ou leurs projets en énergie propre et en sciences de l’environnement, veuillez visiter www.cnl.ca . Pour en savoir plus sur le KIT et ses programmes de travail, veuillez visiter le site www.kit.edu .

À propos des LNC

En tant que laboratoire de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos du KIT

En tant que « l’université de recherche de la Helmholtz Association », le KIT crée et transmet des connaissances pour la société et l’environnement. L’objectif est de contribuer de manière significative aux défis mondiaux dans les domaines de l’énergie, de la mobilité et de l’information. Pour cela, environ 10 000 employés coopèrent dans un large éventail de disciplines en sciences naturelles, sciences d’ingénierie, économie et sciences humaines et sociales. Le KIT prépare ses 22 800 étudiants à des tâches responsables dans la société, l’industrie et les sciences en proposant des programmes d’études axés sur la recherche. Les efforts d’innovation du KIT établissent un pont entre les découvertes scientifiques importantes et leur application au bénéfice de la société, de la prospérité économique et de la préservation de notre base naturelle de vie. Le KIT est l’une des universités allemandes d’excellence.

Pour en savoir plus sur le KIT, veuillez consulter http://www.kit.edu/.

Personne-ressource LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

1-866-886-2325

media@cnl.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2147c02c-0c21-421c-8a37-e6f279aeb3ea/fr

LES LABORATOIRES NUCLÉAIRES CANADIENS ET L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE KARLSRUHE COLLABORENT SUR LA FUSION, LES MATÉRIAUX AINSI QUE LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE L’HYDROGÈNE Le Dr Darren Radford, le Dr Steve Bushby et le Dr Ian Castillo des Laboratoires Nucléaires Canadiens rencontrent le Dr Klaus Hesch du KIT lors de sa récente visite aux Laboratoires de Chalk River.

