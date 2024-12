Browning West publie une lettre pour le Conseil d’administration de CAE Inc.

Le recrutement d’un PDG qui a fait ses preuves et dont les antécédents en matière de création de valeur sont vérifiables est essentiel pour libérer le potentiel à long terme de CAE

Le Conseil d’administration devrait collaborer avec Browning West pour le processus de recrutement pour trouver le meilleur candidat possible

Browning West cherche à rencontrer le Conseil d’administration le plus rapidement possible pour partager ses perspectives

LOS ANGELES, 20 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Browning West, LP (avec ses sociétés affiliées, « Browning West » ou « nous »), qui a un investissement substantiel dans CAE Inc. (NYSE : CAE) (TSX : CAE) (« CAE » ou la « Société ») représentant un intérêt économique de 4,3 % dans la Société, a publié aujourd’hui une lettre au conseil d’administration de CAE (le « Conseil »).

Le texte intégral de la lettre suit :

20 décembre 2024

CAE Inc.

8585 Côte-de-Liesse

Saint-Laurent (Québec)

H4T 1G6 Canada

Membres du conseil d’administration,

Nous vous écrivons au nom de Browning West, LP (« Browning West », « nous » ou « notre »), qui gère des fonds ayant réalisé un investissement substantiel représentant un intérêt économique de 4,3 % dans CAE Inc. (« CAE » ou la « Société »).

Browning West fait des investissements à long terme dans des entreprises de haute qualité qui, selon nous, sont sous-évaluées par rapport à leur plein potentiel. Nous sommes des actionnaires constructifs et engagés, avec une expérience significative dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, le recrutement et la motivation des dirigeants qui ont fait leurs preuves, et l’optimisation de l’allocation des capitaux.

Nous éprouvons une profonde admiration envers les activités de CAE et la position enviable qu’elle occupe sur le marché dans les secteurs attrayants de l’aérospatiale et de la défense. Bien que CAE ait sous-performé au cours des cinq dernières années, notre investissement important reflète notre conviction quant à l’énorme potentiel de création de valeur à long terme de CAE. À moyen terme, nous croyons que CAE a le potentiel de faire croître le bénéfice par action et le flux de trésorerie disponible par action bien au-delà des attentes actuelles du marché. Pour réaliser pleinement ce potentiel, la sélection du prochain PDG de CAE est essentielle.

Nous nous réjouissons que le conseil d’administration ait pris les premières mesures pour recruter un nouveau PDG. Cependant, nous pensons que CAE doit recruter un PDG qui a fait ses preuves et dont les antécédents en matière de création de valeur sont vérifiables. Nous recommandons vivement au Conseil de ne pas agir à la hâte dans sa recherche d’un PDG, mais plutôt de s’engager avec nous à recruter collectivement le meilleur dirigeant possible.

Avec le temps et le bon leadership, nous croyons que la Société peut retrouver son statut de championne canadienne de l’aérospatiale basée au Québec. Nous serions heureux d’avoir l’occasion de discuter avec vous dès que possible pour partager nos points de vue en détail, entendre les vôtres et discuter de la meilleure voie à suivre pour assurer le succès de CAE. Nous publions cette lettre afin de faciliter une conversation immédiate avec vous et les actionnaires de CAE.

Le temps étant un facteur essentiel, nous attendons votre réponse dans les plus brefs délais.

Cordialement,

Usman S. Nabi

Peter M. Lee

Conseillers

Olshan Frome Wolosky LLP et Goodmans LLP agissent à titre de conseillers juridiques de Browning West, et Gagnier Communications LLC agit à titre de conseiller en communications stratégiques.

À propos de Browning West, LP

Browning West est un partenariat d’investissement indépendant basé à Los Angeles, en Californie. Le partenariat utilise une approche concentrée, à long terme, et fondamentale de l’investissement et se concentre principalement sur les investissements en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest.

Browning West cherche à identifier et à investir dans un nombre limité d’entreprises de haute qualité et à conserver ces investissements pendant plusieurs années. Soutenue par un groupe sélectionné de fondations, de bureaux familiaux et de fonds de dotation universitaires de premier plan, la base de capital unique de Browning West lui permet de se concentrer sur la création de valeur à long terme dans les entreprises de son portefeuille.

Contacts

Browning West

info@browningwest.com

310 984-7600

Gagnier Communications

Dan Gagnier et Riyaz Lalani

BrowningWest@gagnierfc.com

646 569-5897

Aucune sollicitation

Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas une sollicitation de procurations. Si Browning West décide de solliciter des procurations en vue d’une assemblée des actionnaires de la Société, cette sollicitation se fera par le biais d’une circulaire d’information ou de toute autre manière autorisée par les lois canadiennes sur les sociétés et les valeurs mobilières.

Avis de non-responsabilité pour les renseignements prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « renseignements prospectifs » au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés et les renseignements prospectifs peuvent généralement être identifiés par l’utilisation de termes prospectifs tels que « perspectives », « objectifs », « peuvent », « seront », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « croire », « devrait », « plans », « continuer » ou d’expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse peuvent inclure, sans s’y limiter, des déclarations de Browning West concernant les discussions avec la Société. Bien que Browning West estime que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les développements réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés. Sauf si la loi l’exige, Browning West n’a pas l’intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

