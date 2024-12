Inauguración de la edición 2024 del Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints

BEIJING, Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 18 de diciembre se inauguró en el China National Convention Center en Beijing la edición 2024 del «Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints». El lema permanente del foro es «People's City, Better Future» (Ciudad del pueblo, mejor futuro), y el tema anual de 2024 es la «Modernizing for People-centered Urban Governance» (Modernización para una gobernanza urbana centrada en las personas).

El foro incluye una ceremonia de apertura y un foro principal, seis foros paralelos, visionado de documentales, actividades de apoyo como «Approaching 12345», así como una ceremonia de clausura.

En la ceremonia de inauguración se dieron a conocer distintos resultados del foro: Recopilación de trabajos de investigación sobre la respuesta rápida a las quejas públicas en Beijing (2024); Casos de innovación en la gobernanza urbana (2024); Informe de evaluación de los servicios de atención telefónica en las ciudades de todo el mundo y de la eficacia de la gobernanza (2024).

El foro está copatrocinado por la Chinese Academy of Social Sciences, el China Media Group (CMG), el CPC Beijing Municipal Committee y el Gobierno del Pueblo del Municipio de Beijing. La revista académica internacional «Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice» (JCPA) participó como coorganizadora del foro.

Fuente: The Organizing Committee of The 2024 Beijing Forum on "Swift Response to Public Complaints"

Persona de contacto: Sra. Zhu, Tel.: 86-10-63074558

