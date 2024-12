1,3-ブタンジオール（BDO）市場規模は2032年までに3.9%のCAGRで2億5,112万米ドルに達すると予測

1,3-ブタンジオール (BDO)市場には、KH Neochem、Godavari Biorefineries、Haihang、Genomatica が含まれます

1,3-ブタンジオール(BDO)市場は、化粧品、医薬品、さまざまな産業における化学中間体としての多用途の用途により成長しています。 ” — Analytica Global

TOKYO, JAPAN, December 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- 1,3-ブタンジオール(BDO)市場レポート2024では、市場規模、収益、売上分析、主要な推進要因などの重要な指標を含む市場が徹底的に調査されています。 予想される予測期間における世界の1,3-ブタンジオール(BDO)市場の徹底的な調査も、市場調査部門によって提供されています。 この調査では、最終用途、タイプ、地域に応じて、さまざまな市場セグメントに関する貴重な情報が提供されています。 レポートの地理的セグメンテーションは、さまざまな地域での動向、大幅な成長や市場への影響を強調しているため、重要な要素です。 地域分析では、ビジネスチャンス、市場の状況と予測、収益を生み出す可能性、さまざまなエンドユーザーとタイプの地域市場動向、今後数年間の将来予測に関する詳細な情報が提供されます。

このレポートは次の言語でも利用できます: 日本語 (1,3-ブタンジオール (BDO) 市場)、韓国語 (1,3-부탄디올(BDO) 시장)、中国 (1,3-丁二醇(BDO)市场) )、フランス語 (Marché du 1,3-butanediol (BDO))、ドイツ語 (1,3-ブタンジオール) (BDO)-Markt)、イタリア (Mercato dell'1,3-butandiolo (BDO).)など。

世界の1,3-ブタンジオール(BDO)市場は2023年に1億8,832万米ドルに達し、2024年から2032年の予測期間中に3.9%のCAGRで成長し、2032年までに2億5,112万米ドルに達すると予想されています。

サンプルの PDF レポートはここからアクセスできます:

https://www.analytica.global/request-sample/49

市場レポートのトッププレーヤーのリストは次のとおりです

KH Neochem、Godavari Biorefineries、Haihang、Genomatica、OQ Chemicals、Daicel Corporation、BASF SE(ドイツ)、Genomatica, Inc.(米国)、Nan Ya Plastics Corporation(台湾)、DCC(台湾)、Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co., Ltd.(中国)、

市場セグメンテーション

タイプ別

食品

化粧品・パーソナルケア製品

エンドユーザー別

薬局

小売業

その他の産業

アプリケーション別

中級

エモリエント

スタビライザー

保湿剤

1,3-ブタンジオール (BDO) 市場調査は、競合他社よりも優れた情報を入手し続けることを保証します。1,3-ブタンジオール (BDO) を分析する構造化された表と図を使用して、この調査レポートは、主要な製品、サブマーケット、収益規模、および 2030 年の予測を提供します。比較すると、業界の新興企業とリーダー企業も分類されます。

どの地域が市場をリードしていますか?

製品モデル、ビジネスモデル、生産戦略、開発プラットフォームなど、1,3-ブタンジオール (BDO) 市場に直接影響を与える要素をいくつか挙げます。さらに、これらの特定の地域の財務データも含まれます。

北米(米国、カナダ、メキシコ)

ヨーロッパ(ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ロシア、トルコなど)

アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、オーストラリア、インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム)

南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど)

中東およびアフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ)

完全なレポートを閲覧する: -

https://www.analytica.global/research/13-butanediol-bdo-market

1,3-ブタンジオール (BDO) 市場レポートからの主なポイント:

- 1,3-ブタンジオール (BDO) 市場の特定の推進要因、傾向、制約、制限、機会、および主要なマイクロ市場に関する詳細な検討。

- 市場におけるあらゆる可能性と脅威の包括的な評価

- 1,3-ブタンジオール (BDO) 市場をリードする企業の成長に向けた業界戦略の詳細な調査。

- 1,3-ブタンジオール (BDO) 市場の最新の技術革新と主要な手順。

- 活発なハイテクと市場の最新トレンドが市場を際立たせ、好調な落ち込みを見せています。

- 今後数年間の 1,3-ブタンジオール (BDO) 市場の成長に関する決定的な研究。

レポートで回答されている主な質問は次のとおりです。

1. 市場の規模はどのくらいですか?

2. 市場の拡大率はどのくらいですか?

3. 市場シェアを生み出したセグメントはどれですか?

4. 市場の主要な企業と参加者は誰ですか?

5. 市場の原動力は何ですか?

6. 市場の主なソリューション セグメントは何ですか?

7. 市場の主な展開セグメントは何ですか?

8. 市場への収益の最も高い割合を占めたビジネス セクターはどれですか?

弊社では、特定のクライアント要件に基づいたレポートのカスタマイズを提供しています。

企業ユーザー ライセンスを購入すると、クライアントは 1 回の無料アップデートを取得できます。

1 年間の四半期ごとの業界アップデート。1 回の更新あたりのレポート費用の 40% がかかります。

クライアントに専任のリサーチアナリスト 1 名が割り当てられます。

48 時間以内にクエリを迅速に解決します。

業界ニュースレターは、1 号あたり月額 100 ドルです。

さらに、この情報源から

https://bulletin.exactitudeconsultancy.com/

https://www.thehealthanalytics.com/

https://www.analytica.global/

https://www.marketintelligencedata.com/

https://www.marketinsightsreports.com/

https://exactitudeconsultancy.com/

その他のレポート:

https://www.analytica.global/research/collagen-water-market

世界のコラーゲンウォーター市場規模は2024年に44億米ドルと推定され、2032年までに69億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024~2032年)中に5.6のCAGRを示します。

https://www.analytica.global/research/Next-Generation-Drug-Conjugates-Market

次世代薬物複合体市場の予想される成長は、2023年の24億5,000万米ドルから2032年には134億5,000万米ドルに増加し、年間複合成長率(CAGR)は19%を超えると予測されています。

https://www.analytica.global/research/automatic-content-recognition-acr-market

世界の自動コンテンツ認識市場規模は、2023年に38億米ドルと推定され、2024年から2032年の予測期間中に29.90%のCAGRで成長し、2032年までに307.9億米ドルに達すると予測されています。

https://www.analytica.global/research/soy-protein-crisps-market

大豆タンパク質チップス市場は2023年に24億2000万ドルと評価され、2032年までに58億ドルに達すると予測され、12.3%のCAGRで成長しています。

https://www.analytica.global/research/traction-elevators-market

トラクションエレベーター市場産業は、2023年の479.1億米ドルから2032年までに605億米ドルに成長すると予想されています。トラクションエレベーター市場のCAGR(成長率)は、予測期間(2024年~2032年)中に約2.62%になると予想されています。

https://www.analytica.global/research/low-friction-coatings-market

低摩擦コーティング市場は、2023年に32億米ドルと評価され、約6.73%の年平均成長率(CAGR)を反映して、2032年までに53億米ドルに成長すると予測されています。

https://www.analytica.global/research/zero-liquid-discharge-systems-market

2023年、ゼロ液体排出(ZLD)システム市場は68億5,000万米ドルと評価され、2032年までに125億米ドルに達するまで大幅に成長すると予想されています。この成長曲線は、2024年から2032年にかけて12.4%の強力な複合成長率(CAGR)を反映しています。

https://www.analytica.global/research/asa-toughening-agent-market

世界のASA強化剤市場の価値は2023年にXXX億ドルで、2032年にはXX%のCAGRでXXX億ドルに増加すると予想されています。

https://www.analytica.global/research/property-management-software-market

世界の不動産管理ソフトウェア市場は、2023 年に 80 億 2,000 万ドルと評価され、急激に成長して 2032 年までに 226 億ドルに達すると予想されています。

いつか、君も 私の大切な友達になれるといい な…!!

𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐔𝐬

Analytica Global は、市場調査とコンサルティング サービスを専門とする会社です。当社の主な目的は、お客様が最も重要な戦略およびビジネス関連の課題に対処できるよう支援することです。証拠に基づく調査、市場洞察、正確なデータ分析により、当社はお客様が重要なビジネス上の問題に対処するのに役立つだけでなく、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うためのサポートも提供する市場調査を提供します。

お問い合わせ先:

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.