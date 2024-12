EMGA הבטיחה 90 מיליון דולר מ-EIB עבור BTG Pactual מברזיל

לונדון, Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) הכריזה כדי הבטיחה מימון חוב של 90 מיליון דולר עבור הלקוחה הוותיקה שלה מברזיל, BTG Pactual.

ההלוואה הבכירה והלא מאובטחת בסך 90 מיליון דולר ניתנה על ידי EIB, והעסקה מגיעה בהמשך לעסקה עדכנית מאוד שגם עבורה שימשה EMGA כמייעצת בהיקף של 210 מיליון דולר.

סאג'יב שאקלקל (Sajeev Chakkalakal), מנכ"ל ומנהל תחום בנקאות השקעות ב-EMGA, אמר: "זו הייתה עסקת תוספת פנטסטית למתקן המימון הירוק בסך 210 מיליון דולר שגייסנו עבור BTG מ-EBG. הפעם המימון נועד למימון תיקי ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים של BTG, ויש לה השפעה גבוהה במיוחד על הפיתוח בהתחשב בכך שהמימון יתמוך בפיתוח עסקים קטנים באזורים מוחלשים בברזיל, ובמיקוד הנוסף בדמות יוזמות של נשים. EIB נותרה מערכת יחסי משקיעים מרכזית עבור EMGA, ואנו גאים שעזרנו לה להגדיל את הנוכחות שלה בברזיל כחלק מהאסטרטגיה העולמית הרחבה יותר של EIB".

ג'רמי דובסון (Jeremy Dobson), מנכ"ל ומנהל תפעול ב-EMGA, הוסיף: "היה תענוג לעבוד שוב עם BTG על המימון הנוסף הזה מ-EIB. אנו מצפים להמשיך את הרקורד החזק שלנו בהסדרת מימון בברזיל ובשאר אמריקה הלטינית".

BTG Pactual: BTG הוא בנק ההשקעות הגדול ביותר באמריקה הלטינית, הבנק השישי בגודלו בברזיל מבחינת הון עצמי לבעלי המניות ושחקן מפתח במתן הלוואות וערבויות למגוון רחב של לקוחות, מחברות קטנות ובינוניות ועד תאגידים גדולים. BTG הוא חלוץ בקידום מימון אקלים בברזיל וממלא תפקיד מרכזי בתיעול משאבים לפרויקטים בעלי השפעה חיובית בקהילה.

EIB :EIB הוא European Investment Bank (EIB) בנק ההשקעות של האיחוד האירופי והוא המוסד הפיננסי הרב-צדדי הגדול בעולם. EIB מממן ומשקיע הן באמצעות פתרונות הון והן באמצעות פתרונות חוב ומתמקד בתחומי אקלים, סביבה, עסקים קטנים ובינוניים (SMEs), פיתוח, מיזוגים ותשתיות.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), שבסיסה בלונדון ובניו יורק, מסייעת למוסדות פיננסיים ותאגידים המחפשים חוב או הון עצמי חדש. הצוות הרב-לאומי של EMGA משלב את עשרות שנות הניסיון הדרושות להשלמת עסקאות חוב והשקעות פרטיות בהיקף של יותר מ-9 מיליארד דולר עבור לקוחותיהם בשווקים המתעוררים ובכלכלות הספר בעולם, כולל ברזיל שנותרה שוק מפתח. עם רקורד מוכח בהשקעות הון וייעוץ אסטרטגי לאורך מחזורים כלכליים מגוונים, EMGA ממשיכה לספק פריסה גיאוגרפית והיצע שירותים מגוון, ומבססת את מקומה כאחד מבנקי ההשקעות הבולטים בשווקים מתעוררים המתמקדים בהשקעות נישה.

למידע נוסף וליצירת קשר: info@emergingmarketsglobaladvisory.com

