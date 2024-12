ハット8 (Hut 8) の戦略的ビットコイン準備金は、1億ドル (約1,552億6,000万円) のビットコイン購入により市場価値が10億ドル (約1兆5,526億円) を超える

低コストの生産と戦略的な市場購入により準備金を構築

保有ビットコインを使用し、フリートアップグレードのための革新的な資金調達モデルをサポート

マイアミ発, Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 規模エネルギー・インフラストラクチャの大手垂直統合オペレーターであり、北米最大のビットコイン・マイナーの1つであるハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.) (NASDAQ | TSX: HUT) (「ハット8」または「同社」) は本日、約990ビットコインを購入したことを発表した。 取得したビットコインの総購入価格は約1億ドル (約1,552億6,000万円)、1ビットコインあたり平均約101,710ドル (約1,579万円) であった。

今回の購入以前に保有していたビットコインと合わせて、ハット8の戦略的ビットコイン準備金は合計で10,096ビットコインとなり、2024年12月18日時点で市場価値は10億ドル (約1兆5,526億円) を超える。 公開情報に基づき、同社はこれにより世界で10番目以内に入るビットコインの大口企業保有者であると認識している。 準備金として保有する10,096ビットコインは、低コストの生産と、本日発表した戦略的な市場購入を通じて取得され、平均取得コストは1ビットコインあたり24,484ドル (約380万円) である。 取得したビットコインは、同社が以前発表したフリートアップグレードのための革新的な資金調達モデルにおいて中心的な役割を果たす予定。

2024年12月18日時点 合計 準備金に保有されているBTC 9,106 990 10,096 準備金に保有されている

1BTCあたりの平均実現コスト¹ $ 16,088 $ 101,710 $ 24,484 フリートのアップグレードを伴う1BTCあたりのマイニングコストの例² $ 21,180 注記:(1) ハット8の生成されたビットコインのマイニングコストおよび購入されたビットコインの購入コストを反映。(2) 2024年9月30日に終了した3ヵ月間における1ビットコインあたりのマイニングコスト31,482ドル (約488.9万円) を、2025年第1四半期にオンラインになる予定の新しいマイナーの名目ハッシュレートの増加の影響を調整した金額として反映。 ハット8のビットコインのマイニングにかかるコストは、所有またはリースされた施設でビットコインをマイニングするためのオールイン電力コスト (補助的な需要応答プログラムへの参加によるクレジットを差し引いたもの) に相当し、キングマウンテンJVにおける同社の純配当を含む。



ハット8の戦略的ビットコイン準備金は、資本集約型の成長プロジェクト (電力およびデジタルインフラの開発を含む) を資金調達するためにバランスシートのパフォーマンスを最適化できる柔軟な資産として、同社の資本戦略を強化する。 準備金に保有されているビットコインは、オプション戦略、担保提供、売却、またはその他の適切な戦略を通じて活用される可能性がある。 準備金に保有されているビットコインを利用するかどうかの決定は、ケースバイケースで行われ、投資資本利益の最適化と厳格な費用対効果分析に基づいて行われる。

ハット8のCEOであるアッシャー・ジェヌート (Asher Genoot) は以下のように述べている。「当社の財務戦略の重要な要素として、戦略的ビットコイン準備金は、事業全体の価値創造を加速させるために資本および運営戦略を連動させるフライホイール効果を支えるものです」。 「当社の運営事業に深い信念を持ち、戦略的ビットコイン準備金を構築することが、電力およびデジタルインフラにおける大規模成長イニシアチブを追求する中で、当社の財務基盤を強化すると信じています。 さらに、運営規模を拡大し、ビットコイン生産におけるコスト優位性を伸ばしていく中で、フライホイール効果によって市場価格に比べて大幅な割引で保有量を自然に増やすことが可能になり、準備金戦略の収益性を強化できると見込んでいます」。

ハット8のCFOであるショーン・グレナン (Sean Glennan) は以下のように述べている。「戦略的ビットコイン準備金を確立するという当社の決定は、株主に優れたリターンを提供するという意欲に根ざしています」。 「成長のための重要な資金を持つ当社は、財務管理戦略の一環としてビットコインを活用し、遊休資金を上回るリスク調整後リターンを生み出すよう設計しています。 低コストの生産と戦略的な市場での購入に重点を置いて準備金を構築するだけでなく、保有量を中心に積極的に管理・取引を行い、さらなる価値を引き出すことを目指します。 柔軟なアプローチを採用しており、運営事業内で魅力的な機会が生まれた場合には、準備金を戦略的に展開し、プラットフォーム拡張を推進し、長期的な価値を創出する準備ができているようにしています」。

ハット8について

ハット8コーポレーションは、北米全土でセルフマイニング、ホスティング、マネージド・サービス、従来のデータセンター運営を行うエネルギー・インフラストラクチャ・オペレーター兼ビットコイン・マイナーである。 フロリダ州マイアミに本社を置くハット8コーポレーションのポートフォリオは、アルバータ州、ニューヨーク州、テキサス州の5つのビットコインマイニング、ホスティング、マネージド・サービス施設のほか、ブリティッシュコロンビア州とオンタリオ州の5つのクラウドおよびコロケーションデータセンター、オンタリオ州の4つの発電資産、アルバータ州の1つの非稼働施設の、合計15の施設で構成されている。

将来の見通しに関する情報についての注意事項

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法を含む、カナダおよび米国の適用される証券法の定義における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」 (以下、総称して「将来の見通し」) が含まれる。 本プレスリリースに含まれる過去の事実に関する記述を除く、将来の事業戦略、競争力、目標、事業の拡大や成長、運営、計画、その他の事項を含む、ハット8が将来発生すると予想または予測する活動、出来事、または開発に関する情報は、すべて将来の見通しに関する情報である。 将来の見通しに関する情報は、多くの場合、「可能性がある」、「だろう」、「あり得る」、「はずである」、「予定である」、「つもりである」、「計画する」、「予想する」、「許可する」、「信じる」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「できる」、「かもしれない」、「見込みがある」、「設計されている」、「おそらく」または同様の表現で示されるが、これらの言葉が含まれていない場合でも、その記述が将来の見通しではないとは限らない。 この将来の見通しに関する情報には、購入したビットコインの用途に関する同社の意図 (投資資本利益の最適化および厳格な費用対効果分析に基づく意思決定を含む)、戦略的ビットコイン準備金を構築する際の重要かつスケーラブルなコスト優位性の推進への注力、予想されるフリートアップグレード後の1ビットコインあたりの予想マイニングコスト (ホスティング施設を除く)、柔軟な資産としての戦略的ビットコイン準備金、事業全体での価値創造を加速させるフライホイール効果、戦略的ビットコイン準備金を構築する中での同社の財務基盤の強化、市場価格に対する大幅な割引でビットコイン保有量を増加させる能力、財務管理戦略、追加価値を引き出す能力、ならびに優れたリターンを提供することへの注力などが含まれるが、それに限定されるものではない。

将来の見通しに関する情報を含む記述は、過去の事実ではなく、その記述がなされた時点における特定の重要な要因および仮定に基づく、将来の事象に関する経営陣の期待、推定、予測を表すものである。 本プレスリリースの発表日現在、同社が合理的であると判断しているものの、これらの記述は既知および未知のリスク、不確実性、仮定、その他の要因の影響を受ける可能性があり、それにより、実際の結果、活動水準、業績または成果が、これらの将来の見通しで明示または黙示されたものとは大きく異なる可能性がある。 本プレスリリースに記載された将来の見通しに関する情報と実際の結果が大きく異なる要因については、登録書、目論見書補完書類、2023年7月1日から2023年12月31日までの移行期間に関する同社のForm 10-K移行報告書 (2024年4月26日にSECへ提出済み)、およびハット8のその他の公開開示文書に記載されている「リスク要因」セクションに記載されるリスクを参照されたい。これらの文書は、同社のEDGARプロファイル (www.sec.gov) およびSEDAR+プロファイル (www.sedarplus.ca) で閲覧可能。

ハット8コーポレーション、投資家向け問い合わせ先

スー・エニス (Sue Ennis)

ir@hut8.com

ハット8コーポレーション、報道担当者向け問い合わせ先

media@hut8.com

