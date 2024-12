Trident và Văn phòng Tổng thống của Cộng hòa Dân chủ Congo ký kết thỏa thuận hợp tác (PROTOCOLE D’ACCORD DE COLLABORATION) thông qua Cơ quan Tình báo Quốc gia để phát triển và triển khai hệ thống chính phủ điện tử quốc gia…

Trident khám phá hoạt động chuyển đổi số của các dịch vụ chính phủ tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Nền tảng xác thực số dựa trên công nghệ Blockchain của Trident sẽ nâng cao tính bảo mật và hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ chính phủ

SINGAPORE, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Holdings Ltd ("Trident" hay "Công ty," NASDAQ: TDTH), một động lực hàng đầu cho quá trình chuyển đổi số trong các dịch vụ tối ưu hóa công nghệ và áp dụng Web 3.0 có trụ sở tại Singapore, hôm nay đã thông báo ký kết một thỏa thuận hợp tác mang tính bước ngoặt với Cộng hòa Dân chủ Congo ("CHDC Congo" hay "Cộng hòa"), do Tổng thống nước Cộng hòa đại diện thông qua Cơ quan Tình báo Quốc gia, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại CHDC Congo hướng tới quản trị hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm.

Theo thỏa thuận hợp tác này, Trident sẽ khám phá việc phát triển một hệ thống chính phủ điện tử toàn diện ("e-GOV") cho Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), nhằm mục đích số hóa khuôn khổ hành chính của chính phủ Congo thông qua việc tích hợp các công nghệ tiên tiến, bao gồm cả blockchain, để cung cấp các dịch vụ chính phủ an toàn và hiệu quả cho người dân song song với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thỏa thuận này thiết lập một khuôn khổ để hai bên tiến tới ký kết một thỏa thuận chính thức, theo đó Trident sẽ phát triển và triển khai một nền tảng quản lý danh tính và dữ liệu số của công dân Congo. Nền tảng này sẽ cung cấp quyền truy cập an toàn và hợp lý vào nhiều dịch vụ của chính phủ, bao gồm đăng ký doanh nghiệp, sổ đăng ký đất đai, dịch vụ di trú, sổ hộ tịch, cũng như chức năng thanh toán và phê duyệt kỹ thuật số cho các dịch vụ của chính phủ. Mỗi dịch vụ sẽ được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của CHDC Congo.

Ông Soon Huat Lim, Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Trident, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với Cộng hòa Dân chủ Congo trong dự án đột phá này, với mục tiêu cách mạng hóa cách thức công dân tương tác với các dịch vụ chính phủ thông qua danh tính số an toàn”. Nền tảng của chúng tôi cho phép thực hiện các quy trình xác thực mạnh mẽ thông qua danh tính số được mã hóa, tăng cường bảo mật đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm của công dân khi tương tác với các dịch vụ của chính phủ. Sự hợp tác này với CHDC Congo là một sự khẳng định quan trọng về khả năng công nghệ của chúng tôi cũng như cam kết phát triển các giải pháp số an toàn, hiệu quả phù hợp với nhiều tình huống khác nhau. Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của công ty chúng tôi, thể hiện khả năng cung cấp các giải pháp chuyển đổi số quy mô lớn theo tiêu chuẩn toàn cầu. Chúng tôi tự tin rằng sự thành công của sáng kiến này sẽ mở ra cơ hội triển khai các giải pháp xác thực an toàn và nhận dạng số tương tự cho những khách hàng khác đang tìm cách phát triển hạ tầng số của họ”.

Ông Justin Inzun Kakiak, Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia của CHDC Congo, bình luận: “Việc lựa chọn Trident cho sáng kiến chuyển đổi số quan trọng này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc áp dụng và phối hợp các giải pháp sáng tạo vì lợi ích của đất nước và người dân. Hệ thống chính phủ điện tử này sẽ cải thiện đáng kể khả năng truy cập vào các dịch vụ của chính phủ tại đất nước chúng tôi, và chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng Trident trong sáng kiến đột phá này”.

Giới thiệu về Trident

Trident, có trụ sở tại Singapore, là một động lực hàng đầu cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động tối ưu hóa kỹ thuật số, dịch vụ công nghệ và áp dụng Web 3.0 trên toàn cầu. Công ty cung cấp các giải pháp kỹ thuật số thương mại và công nghệ được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng với người dùng cuối bằng cách thúc đẩy việc áp dụng kỹ thuật số và khả năng tự phục vụ.

Tridentity, sản phẩm chủ lực của công ty, là một giải pháp định danh dựa trên công nghệ blockchain tiên tiến và có tính bảo mật cao, được thiết kế để cung cấp chức năng xác thực đăng nhập một lần (single sign-on) an toàn cho các hệ thống của bên thứ ba tích hợp trong nhiều ngành khác nhau. Tridentity hướng đến mục tiêu cung cấp các tính năng bảo mật chưa từng có, đảm bảo bảo vệ thông tin nhạy cảm và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn, qua đó hứa hẹn một kỷ nguyên an ninh mới trong bối cảnh kỹ thuật số toàn cầu nói chung và khu vực Nam Á nói riêng.

Bên cạnh Tridentity, sứ mệnh của công ty là trở thành công ty hàng đầu trên toàn cầu trong việc áp dụng Web 3.0, đặc biệt là kết nối các doanh nghiệp với một nền tảng công nghệ đáng tin cậy và an toàn, trong đó trải nghiệm khách hàng được tùy chỉnh và tối ưu hóa.

