شركة Trident وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ممثلة بمكتب الرئيس عبر وكالة الاستخبارات الوطنية، توقعان بروتوكول اتفاقية تعاون لتطوير وتنفيذ منظومة وطنية للحكومة الإلكتروني…

تقوم منصة المصادقة الرقمية المدعومة بتقنية Blockchain من Trident بتعزيز الأمن والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية

{{DATELINECITY_DATE_GLOBENEWSWIRE_BUG} أعلنت اليوم شركة Trident Digital Tech Holdings Ltd (المُشار إليها في ما يلي بـ"Trident" أو "الشركة"، والمُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TDTH)، وهي شركة رائدة محفزة للتحول الرقمي في خدمات تحسين التكنولوجيا وتفعيل تقنية Web 3.0 تتخذ من سنغافورة مقراً لها، عن توقيعها اتفاقية تعاون تاريخية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية (المُشار إليها في ما يلي بـ" جمهورية الكونغو الديمقراطية" أو "الجمهورية")، ممثلة برئيس الجمهورية عبر وكالة الاستخبارات الوطنية، لدفع عجلة التحول الرقمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إدارة فعالة ومسؤولة وشفافة.

وبموجب اتفاقية التعاون هذه، ستدرس شركة Trident كيفية تطوير منظومة شاملة للحكومة الإلكترونية ("e-GOV") الخاصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف رقمنة الإطار الإداري للحكومة الكونغولية من خلال دمج التقنيات المتطورة، بما في ذلك blockchain، لتقديم خدمات حكومية آمنة وفعالة للمواطنين، مع الحفاظ على بياناتهم الشخصية.

وتنص الاتفاقية على تحديد إطار لكلا الطرفين للدخول في اتفاقية نهائية من أجل أن تقوم شركة Trident بتطوير وتنفيذ منصة تدير الهويات والبيانات الرقمية للمواطنين الكونغوليين. وستوفر هذه المنصة وصولاً آمناً ومبسطاً إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، بما في ذلك تسجيل الشركات والسجلات العقارية وخدمات الهجرة والسجل المدني، فضلاً عن الدفع الرقمي وخاصية الموافقة للخدمات الحكومية. كما سيتم تخصيص كل خدمة لتلبية الاحتياجات المحددة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال Soon Huat Lim، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة Trident، في هذا السياق: "يشرفنا أن نتعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مشروع التحول هذا، الذي سيحدث تحولاً جذرياً في كيفية تفاعل المواطنين مع الخدمات الحكومية من خلال الهويات الرقمية الآمنة. وتساعد منصتنا في القيام بعمليات مصادقة قوية عبر الهويات الرقمية المشفرة، ما يعزز الأمان إلى جانب تحسين تجربة المواطن عند التفاعل مع الخدمات الحكومية". وأردف قائلاً: "يُعد هذا التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بمثابة تأكيد مهم على قدراتنا التكنولوجية والتزامنا بتطوير حلول رقمية آمنة وفعالة ومصممة خصيصاً لتلائم مختلف السيناريوهات. كما تمثل هذه الاتفاقية إنجازاً هاماً في مسار نمو شركتنا، وتبين قدرتنا على تقديم حلول التحول الرقمي الواسعة النطاق وفقاً للمعايير العالمية. ونحن على ثقة من أن نجاح هذه المبادرة سيفتح فرصاً لتنفيذ هوية رقمية مماثلة وحلول مصادقة آمنة للعملاء الآخرين الذين يسعون إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الخاصة بهم".

من جانبه، قال Justin Inzun Kakiak، المدير العام لوكالة الاستخبارات الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في معرض تعليقه على هذه الاتفاقية: "إن اختيارنا لشركة Trident من أجل تنفيذ مبادرة التحول الرقمي الهامة هذه يعكس التزامنا بتبني وتنسيق الحلول المبتكرة لصالح بلدنا ومواطنينا. وتهدف منظومة الحكومة الإلكترونية هذه إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية في بلدنا بشكل كبير، ويشرفنا أن نمضي قدماً مع Trident في هذه المبادرة غير المسبوقة".

لمحة عن شركة Trident

تُعد Trident شركة رائدة محفزة للتحول الرقمي في مجال التحسين الرقمي، وخدمات التكنولوجيا، وتفعيل تقنية Web 3.0 في جميع أنحاء العالم، وتتخذ من سنغافورة مقراً لها. وتقدم الشركة حلولاً رقمية تجارية وتكنولوجية مصممة لتحسين تجربة عملائها مع المستخدمين النهائيين من خلال تعزيز الاعتماد الرقمي ونظام الخدمة الذاتية.

ويعتبر Tridentity، المنتج الرئيس للشركة، حل الهوية المبتكر والآمن للغاية والقائم على تقنية blockchain، وهو مصمم لتوفير إمكانات مصادقة تسجيل دخول واحد آمنة لأنظمة الطرف الثالث المتكاملة عبر مختلف القطاعات. ويهدف Tridentity إلى تقديم ميزات أمان استثنائية لضمان حماية المعلومات الحساسة ومنع التهديدات المحتملة؛ وبالتالي، يَعد بعصر آمن جديد في المشهد الرقمي العالمي بشكل عام، وفي جنوب آسيا وغيرها من المناطق.

إلى جانب Tridentity، تتمثل مهمة الشركة في التحول إلى شركة رائدة عالمياً في مجال تفعيل تقنية Web 3.0، ولا سيما ربط الشركات بمنصة تكنولوجية موثوقة وآمنة وتقديم تجارب عملاء مخصصة ومحسنة.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات قد تشكل بيانات "تطلعية" وفقاً لأحكام "الملاذ الآمن" الواردة في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. ويمكن تحديد هذه البيانات التطلعية بمصطلحات مثل "سوف"، "تتطلّع"، "تتوقع"، "تهدف"، "المستقبل"، "تعتزم"، "تخطط"، "تعتقد"، "تقدر"، "من المحتمل" إلى" ومصطلحات ممائلة. كما يجوز للشركة تقديم بيانات تطلعية مكتوبة أو شفهية في تقاريرها الدورية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC")، وفي تقريرها السنوي إلى المساهمين، وفي بياناتها الصحفية والمواد المكتوبة الأخرى، وفي البيانات الشفهية التي يدلي بها مسؤوليها أو مديريها أو موظفيها لأطراف خارجية. والبيانات التي لا تمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمعتقدات الشركة وخططها وتوقعاتها، هي بيانات تطلعية. وتتضمن البيانات التطلعية مخاطر وشكوكاً كامنة، بما في ذلك احتمال عدم إبرام اتفاقية نهائية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية التعاون التي تمت مناقشتها في هذا البيان الصحفي، واحتمال عدم تحقق منظومة الحكومة الإلكترونية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية التعاون أو الاتفاقية النهائية إذا ما تم إبرامها. وقد يؤدي عدد من العوامل أيضاً إلى اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن تلك الواردة في أي بيان تطلعي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: استراتيجيات الشركة، وتطوير الأعمال المستقبلية، والوضع المالي ونتائج العمليات؛ والنمو المتوقع لسوق الحلول الرقمية؛ والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الولايات القضائية التي تعمل فيها الشركة أو التي تنوي الشركة توسيع أعمالها وعملياتها فيها؛ وقدرة الشركة على الحفاظ على علامتها التجارية وتعزيزها. وقد تم تضمين المزيد من المعلومات بشأن هذه المخاطر وغيرها في ملفات الشركة المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. إن جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي سارية اعتباراً من هذا التاريخ، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

