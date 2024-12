Trident and the Democratic Republic of Congo สำนักงานประธานาธิบดีผ่านข้อตกลงความร่วมมือในการลงนามข่าวกรองแห่งชาติ (PROTOCOLE D’ACCORD DE COLLABORATION) เพื่อพัฒนาและนำระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติมาใช…

Trident จะสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของบริการภาครัฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

แพลตฟอร์มการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนของ Trident จะยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการส่งมอบบริการภาครัฐ

สิงคโปร์, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Holdings Ltd (“Trident” หรือ “บริษัท” NASDAQ: TDTH) ซึ่งถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นนำสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในบริการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและการเปิดใช้งาน Web 3.0 ที่มีฐานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ได้ประกาศในวันนี้ถึงการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือสำคัญกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (“DRC” หรือ “สาธารณรัฐ”) ซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐดังกล่าวเป็นตัวแทนผ่านทางสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยเป็นไปเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลใน DRC สำหรับธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ Trident จะสำรวจการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม (“e-GOV”) สำหรับ DRC โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนกรอบการบริหารของรัฐบาลคองโกให้เป็นไปในรูปแบบดิจิทัลผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมถึงบล็อกเชน เพื่อให้บริการภาครัฐอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนไปพร้อมกับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ชัดเจนสำหรับ Trident ในการพัฒนาและนำแพลตฟอร์มที่จัดการตัวตนทางดิจิทัลและข้อมูลของพลเมืองคองโกไปใช้งาน แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้เข้าถึงบริการภาครัฐที่หลากหลายได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว รวมถึงการจดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนที่ดิน บริการตรวจคนเข้าเมือง ทะเบียนราษฎร์ ตลอดจนฟังก์ชันการชำระเงินและการอนุมัติทางดิจิทัลสำหรับบริการภาครัฐ แต่ละบริการจะถูกปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของ DRC

Soon Huat Lim ผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานกรรมการบริหารของ Trident กล่าวว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งจะปฏิวัติวิธีที่ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์กับบริการภาครัฐผ่านตัวตนทางดิจิทัลที่ปลอดภัย" แพลตฟอร์มของเราช่วยให้เกิดกระบวนการยืนยันตัวตนที่แข็งแกร่งผ่านตัวตนทางดิจิทัลที่ถูกเข้ารหัส ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยในขณะเดียวกันก็ปรับให้เหมาะสมกับประสบการณ์ของพลเมืองในการมีปฏิสัมพันธ์กับบริการภาครัฐ ความร่วมมือกับ DRC ถือเป็นการยืนยันที่สำคัญถึงความสามารถทางเทคโนโลยีของเราและความมุ่งมั่นที่เรามีต่อการพัฒนาโซลูชันดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสถานการณ์ที่หลากหลาย ข้อตกลงนี้นับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการเติบโตของบริษัทของเรา โดยแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เรามีในการส่งมอบโซลูชันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขนาดใหญ่สู่มาตรฐานระดับโลก เรามั่นใจว่าความสำเร็จของโครงการริเริ่มนี้จะเปิดโอกาสในการนำโซลูชันตัวตนทางดิจิทัลและการยืนยันตัวตนอย่างปลอดภัยที่คล้ายคลึงกันไปใช้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของตน”

Justin Inzun Kakiak ผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวกรองแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกให้ความเห็นว่า “การที่เราเลือก Trident ให้มาดูแลโครงการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลที่สำคัญนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อการนำมาปรับใช้และประสานงานโซลูชันนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศและพลเมืองของเรา ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นี้จะช่วยปรับปรุงการเข้าถึงบริการภาครัฐในประเทศของเราได้อย่างมาก และเรายินดีอย่างยิ่งที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับ Trident ในโครงการริเริ่มอันล้ำสมัยนี้”

เกี่ยวกับ Trident

Trident ซึ่งถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นนำสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในบริการเพิ่มประสิทธิภาพทางดิจิทัล บริการด้านเทคโนโลยี และการเปิดใช้งาน Web 3.0 ทั่วโลก โดยที่มีฐานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ บริษัทนำเสนอโซลูชันดิจิทัลเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อปรับให้เหมาะสมกับประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อผู้ใช้ปลายทาง โดยส่งเสริมการนำระบบดิจิทัลมาใช้และการบริการตนเอง

Tridentity ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัท จัดเป็นโซลูชันการระบุตัวตนบนพื้นฐานบล็อกเชนที่เป็นนวัตกรรมและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบความสามารถในการยืนยันตัวตนแบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวอย่างปลอดภัยให้กับระบบต่าง ๆ ของบุคคลที่สามที่บูรณาการไว้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ Tridentity มุ่งหมายที่จะนำเสนอคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นแนวโน้มเป็นยุคใหม่แห่งความปลอดภัยในภูมิทัศน์ดิจิทัลทั่วไปในระดับโลก และในเอเชียใต้ เป็นต้น

นอกเหนือจาก Tridentity แล้ว ภารกิจของบริษัทคือการเป็นผู้นำระดับโลกในการเปิดใช้งาน Web 3.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงธุรกิจต่าง ๆ เข้ากับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้และปลอดภัย พร้อมมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ได้รับการปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อยกเว้นความรับผิด

ประกาศนี้ประกอบด้วยข้อความที่อาจถือเป็นข้อความ "เชิงคาดการณ์" ตามบทบัญญัติ “ข้อยกเว้นความรับผิด” (safe harbor) ของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 1995 โดยสามารถระบุข้อความเชิงคาดการณ์เหล่านี้ได้จากคำศัพท์ เช่น “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “มุ่งหวัง” “อนาคต” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “มีแนวโน้มที่จะ” และข้อความที่คล้ายคลึงกัน บริษัทอาจออกแถลงการณ์ข้อความเชิงคาดการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาในรายงานที่จัดทำเป็นระยะ ๆ ให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“SEC”) ในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ในประกาศและเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และในแถลงการณ์ทางวาจาที่เจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทกล่าวแก่บุคคลที่สาม ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อ แผน และความคาดหวังของบริษัท ถือเป็นข้อความเชิงคาดการณ์ ข้อความเชิงคาดการณ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสืบเนื่องและความไม่แน่นอน รวมถึงความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือที่กล่าวถึงในประกาศนี้ และความเป็นไปได้ที่ระบบ e-GOV จะไม่เกิดขึ้นจริงตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือหรือข้อตกลงขั้นสุดท้ายหากและเมื่อสรุปแล้ว ปัจจัยมากมายอาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมากจากผลลัพธ์ที่ระบุไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาธุรกิจในอนาคต และสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การเติบโตที่คาดหวังของตลาดโซลูชันดิจิทัล การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่บริษัทดำเนินการหรือที่บริษัทตั้งใจจะขยายธุรกิจและการดำเนินการ ตลอดจนความสามารถของบริษัทในการรักษาและเสริมสร้างแบรนด์ของตน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่น ๆ รวมอยู่ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อ SEC ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในประกาศนี้เป็นไปตามข้อมูล ณ วันที่ประกาศนี้ และบริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่จะต้องอัปเดตข้อความเชิงคาดการณ์ใด ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายบังคับใช้กำหนด

ข้อมูลติดต่อด้านนักลงทุนและสื่อ

นักลงทุนสัมพันธ์ Robin Yang ซึ่งเป็นพันธมิตร

ICR, LLC

อีเมล: investor@tridentity.me

โทรศัพท์: +1 (212) 321-0602

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60d62bc2-fb8b-4540-bfb9-ef48e13b5fd0

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.