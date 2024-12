Trident dan Republik Demokratik Kongo, yang diwakili Kantor Presiden melalui Badan Intelijen Nasional Menandatangani Perjanjian Kolaborasi (PROTOCOLE D’ACCORD DE COLLABORATION) untuk Mengembangkan dan Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis El…

Trident akan Mengeksplorasi Transformasi Digital Layanan Pemerintahan di Republik Demokratik Kongo

Platform Autentikasi Digital Trident yang Didukung Blockchain akan Meningkatkan Keamanan dan Efisiensi Pelaksanaan Layanan Pemerintahan

SINGAPURA, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Holdings Ltd (“Trident” atau “Perusahaan,” NASDAQ: TDTH), katalis terkemuka untuk transformasi digital dalam layanan pengoptimalan teknologi dan aktivasi Web 3.0 yang berbasis di Singapura, hari ini mengumumkan penandatanganan perjanjian kolaborasi penting dengan Republik Demokratik Kongo (“DRC” atau “Republik”), yang diwakili oleh Presiden Republik Demokratik Kongo melalui Badan Intelijen Nasional, untuk mendorong transformasi digital di DRC guna mencapai tata kelola yang efektif, bertanggung jawab, dan transparan.

Berdasarkan perjanjian kolaborasi ini, Trident akan mengeksplorasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (“e-GOV”) komprehensif untuk DRC, yang bertujuan untuk mendigitalkan kerangka kerja administratif pemerintahan Kongo melalui integrasi teknologi canggih, termasuk blockchain, untuk menyediakan layanan pemerintahan yang aman dan efisien kepada penduduk sembari tetap melindungi data pribadi.

Perjanjian ini membentuk kerangka kerja bagi kedua pihak untuk mengadakan perjanjian definitif untuk Trident guna mengembangkan dan mengimplementasikan platform yang akan mengelola identitas digital dan data penduduk Kongo. Platform ini akan menyediakan akses yang aman dan disederhanakan ke berbagai layanan pemerintahan, termasuk pendaftaran izin usaha, pendaftaran tanah, layanan imigrasi, pencatatan sipil, serta fungsi pembayaran dan persetujuan digital untuk layanan pemerintahan. Setiap layanan akan disesuaikan agar memenuhi kebutuhan spesifik DRC.

Soon Huat Lim, Pendiri, Ketua, dan CEO Trident, mengatakan, “Kami merasa terhormat dapat berkolaborasi dengan Republik Demokratik Kongo untuk proyek transformatif ini yang akan merevolusikan cara penduduk dalam berintegrasi dengan layanan pemerintahan melalui identitas digital yang aman. Platform kami memungkinkan proses autentikasi yang kuat melalui identitas digital yang dienkripsi, yang meningkatkan keamanan sembari mengoptimalkan pengalaman penduduk saat berinteraksi dengan layanan pemerintahan. Kolaborasi dengan DRC ini merupakan validasi signifikan akan kemampuan teknologi kami serta komitmen kami untuk mengembangkan solusi digital yang aman dan efisien yang dapat disesuaikan dengan berbagai skenario. Perjanjian ini menandai pencapaian penting dalam jalur pertumbuhan perusahaan kami, yang menunjukkan kemampuan kami untuk menghadirkan solusi transformasi digital berskala besar dengan standar global. Kami yakin bahwa kesuksesan inisiatif ini akan membuka peluang untuk mengimplementasikan identitas digital serupa serta solusi autentikasi yang aman bagi klien lainnya yang ingin mengembangkan infrastruktur digital mereka.”

Justin Inzun Kakiak, Direktur Jenderal Badan Intelijen Nasional DRC, berkomentar, "Pemilihan Trident oleh kami untuk inisiatif transformasi digital penting ini mencerminkan komitmen kami untuk mengadopsi dan mengoordinasikan solusi inovatif untuk kepentingan negara kami dan penduduk kami. Sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov) ini akan meningkatkan secara signifikan kualitas akses ke layanan pemerintahan di negara kami, dan kami senang sekali dapat melanjutkan upaya ini dengan Trident untuk melaksanakan inisiatif yang penuh terobosan ini.”

Tentang Trident

Trident adalah katalis terkemuka untuk transformasi digital dalam pengoptimalan digital, layanan teknologi, dan aktivasi Web 3.0 di seluruh dunia, yang berbasis di Singapura. Perusahaan ini menawarkan solusi digital komersial dan teknologi yang dirancang untuk mengoptimalkan pengalaman kliennya dengan pengguna akhir mereka melalui promosi adopsi digital dan layanan mandiri.

Tridentity, produk unggulan Perusahaan ini, adalah solusi identitas berbasis blockchain yang inovatif dan sangat aman yang dirancang untuk menyediakan kemampuan autentikasi single sign-on (SSO) ke sistem pihak ketiga yang terintegrasi di berbagai industri. Tridentity bertujuan untuk menawarkan fitur keamanan yang tidak tertandingi, yang memastikan perlindungan informasi sensitif dan mencegah potensi ancaman sehingga menjanjikan era baru dan aman dalam lanskap digital global secara umum, dan di Asia Selatan, dsb.

Selain Tridentity, misi perusahaan adalah untuk menjadi pemimpin global dalam aktivasi Web 3.0, yang terutama menghubungkan bisnis ke platform teknologi yang dapat diandalkan dan aman, dengan pengalaman pelanggan yang disesuaikan dan dioptimalkan.

Pernyataan Tindakan Perlindungan

Pengumuman ini mengandung pernyataan yang dapat merupakan pernyataan “berwawasan ke depan” sesuai dengan ketentuan “tindakan perlindungan (safe harbor)” dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta A.S. tahun 1995. Beberapa dari pernyataan berwawasan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan istilah seperti “akan,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “menginginkan,” “masa depan,” “bermaksud,” “berencana,” “meyakini,” “mengestimasikan,” “mungkin,” dan pernyataan serupa. Perusahaan juga dapat membuat pernyataan berwawasan ke depan secara lisan atau tertulis dalam laporan berkalanya kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (“SEC”) A.S., dalam laporan tahunannya kepada pemegang saham, dalam pengumuman dan materi tertulis lainnya, serta dalam pernyataan lisan yang disampaikan oleh para pejabat, direktur, atau karyawannya kepada pihak ketiga. Pernyataan yang bukan merupakan fakta historis, termasuk pernyataan tentang keyakinan, rencana, dan ekspektasi Perusahaan, merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan melibatkan risiko bawaan dan ketidakpastian, termasuk kemungkinan bahwa perjanjian definitif tidak akan difinalisasikan sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian kolaborasi yang didiskusikan dalam pengumuman ini, serta kemungkinan bahwa sistem e-GOV tidak akan terlaksana sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian kolaborasi atau perjanjian definitif jika dan setelah difinalisasikan. Sejumlah faktor juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara signifikan dari hasil yang dimuat dalam pernyataan berwawasan ke depan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada berikut ini, strategi, pengembangan bisnis di masa mendatang, dan kondisi keuangan, serta hasil operasi Perusahaan; perkiraan pertumbuhan pasar solusi digital; perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan hukum di yurisdiksi tempat Perusahaan beroperasi atau di tempat Perusahaan berniat melakukan ekspansi bisnis dan operasinya; kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas mereknya. Informasi lebih lanjut tentang hal ini dan risiko lainnya disertakan dalam berkas yang diserahkan kepada SEC. Semua informasi yang dicantumkan dalam pengumuman ini adalah per tanggal pengumuman ini, dan Perusahaan tidak mengemban kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan mana pun, kecuali sebagaimana disyaratkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Kontak Investor/Media

Hubungan Investor Robin Yang, Mitra

ICR, LLC

Email: investor@tridentity.me

Telepon: +1 (212) 321-0602

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60d62bc2-fb8b-4540-bfb9-ef48e13b5fd0

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.