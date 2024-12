Communiqué de Presse

Vantiva annonce son intention de vendre sa division Solutions Logistiques à un fonds géré par Variant Equity

Cette vente potentielle permettra à Maison Connectée et Solutions Logistiques (SCS) de se concentrer sur leurs activités principales respectives

Paris – Le 19 décembre 2024 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau de connecter les consommateurs du monde entier, annonce aujourd'hui son intention de vendre sa division Solutions Logistiques (SCS) à un fonds géré par la société de capital-investissement Variant Equity, en concluant un accord d’option de vente.

Après un processus de sélection compétitif et impartial, le Conseil d’administration a choisi Variant Equity comme le meilleur partenaire pour soutenir l’avenir de SCS et assurer l’alignement avec les intérêts de l’entreprise.

La transaction est basée sur une évaluation de SCS de 40 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels, notamment pour le besoin en fonds de roulement à la date de clôture de la transaction.

Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de SCS sera présentée en “activités abandonnées” dans les comptes de 2024. Par ailleurs, Vantiva procédera aux dépréciations d’actifs nécessaires dont l’évaluation est en cours.



Les prévisions 2024 du groupe restent inchangées, toutefois pour les activités poursuivies, elles se présentent de la manière suivante : EBITDA supérieur à 100 millions d'euros et un free cash-flow positif après charges financières et impôts, et avant les frais de restructuration et d'intégration liés à l'acquisition de CommScope Home Networks.

« Nous sommes très heureux de la perspective de vendre SCS à Variant. Étant donné leur expertise sur les reprises d'entreprises et leur expérience passée dans l'industrie, nous pensons qu'ils sont le partenaire le mieux adapté pour poursuivre le développement de l'entreprise », a déclaré Tim O’Loughlin, Directeur général de Vantiva. « Je suis enthousiaste quant à l'avenir de SCS avec Variant. »

Farhaad Wadia, Directeur associé de Variant Equity, a également exprimé son enthousiasme à l'idée que SCS rejoigne Variant en tant qu'entreprise autonome dans son portefeuille, déclarant : « Au fil des ans, SCS a développé de précieuses relations avec ses clients grâce à un large éventail de prestations et à une solide infrastructure mondiale. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de SCS pour enclencher une croissance durable et capitaliser sur les activités développées sous la direction de Vantiva. »

Rob Wipper, Président de Solutions Logistiques, a ajouté : « Nous sommes ravis de la perspective de rejoindre le portefeuille de Variant. En tant qu'entreprise autonome, SCS pourra accélérer sa stratégie de diversification, notamment en développant ses activités de fabrication de précision et ses services logistiques externalisés (3PL), tout en maintenant un focus sur la production et la distribution de contenus multimédias physiques. »

La vente en cours de SCS démontre l'engagement de Vantiva envers l'innovation et constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre d'une stratégie davantage axée sur le client. Alors que des acquisitions précédentes, comme celle de Home Networks en janvier 2024, ont renforcé le portefeuille d'actifs et d'expertise de Vantiva, la vente en cours de SCS permettra désormais à Vantiva de se concentrer sur l'optimisation de ses actifs et de son expertise afin de fournir des solutions de pointe aux clients dans les domaines de la vidéo, du haut débit et des technologies adjacentes.

La transaction, pour laquelle Vantiva est conseillée par Moelis & Company LLC, est conditionnée à l’exercice par Vantiva de l’option de vente, afin de conclure un accord d’engagement d’achat d’actions, à l’issue des processus de consultation avec le Comité social et économique de Vantiva, ainsi que d'autres conditions habituelles. Les deux parties sont confiantes quant à une issue positive de cette opération dans les semaines à venir.

*****

Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 avril 2024, sous le numéro D.24-0375.

*****

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Avec l'acquisition des réseaux domestiques de CommScope en janvier 2024, Vantiva poursuit son héritage de 130 ans comme un leader mondial du marché de la maison connectée.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

Contacts

Relations presse Vantiva Image 7 pour Vantiva

press.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

Relations Investisseurs Vantiva

investor.relations@vantiva.com

À propos de Variant Equity

Fondée en 2017, Variant Equity est une société de capital-investissement basée à Los Angeles qui réalise des investissements de contrôle dans des reprises d'entreprises et des transactions opérationnellement intensives similaires dans une large gamme d'industries, y compris le transport et la logistique, la technologie et les services aux entreprises. L'approche d'investissement de la société se concentre sur les entreprises qu'elle croit être les mieux adaptées pour atteindre leur plein potentiel en tant qu'entreprises indépendantes grâce au déploiement des ressources opérationnelles et technologiques de Variant. Pour plus d'informations, visitez variantequity.com.

