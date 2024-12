NXLog definiert das Log Management im digitalen Zeitalter neu

NXLog ernennt neuen CEO; der Unternehmensgründer und ehemalige CEO & CTO wechselt in eine dedizierte CTO-Rolle

MUNICH, GERMANY, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- NXLog , ein führender Technologieanbieter von Log- Management-Lösungen, ernennt Harald Reisinger zum neuen Chief Executive Officer. Der Mitgründer und ehemalige CEO, Botond Botyánszki, wechselt in die Position des Chief Technology Officer (CTO). Beide werden sich darauf konzentrieren, Innovationen voranzutreiben, um das Produktportfolio des Unternehmens in Richtung des schnell wachsenden Marktes für Observability und Telemetrie-Pipeline-Management zu erweitern. Dies fördert einen integrierten, datenzentrierten Ansatz für den IT-Betrieb und verbessert die Cybersicherheit insgesamt.Spitzenposition in einem expandierenden MarktIn der aktuellen digitalen Landschaft fallen mit der wachsenden Arbeitsbelastung immer größere Mengen von betrieblichen Daten an (Telemetrie), die aus unterschiedlichen Quellen stammen. Ein Vorgang, der sich direkt auf die Verfügbarkeit, Leistung und Sicherheit des IT-Betriebs auswirkt. Um der wachsenden Komplexität Herr zu werden, setzen Unternehmen zunehmend Lösungen für das Observability- und Telemetrie-Pipeline-Management ein.Diese Lösungen liefern wichtige Einblicke, was den Zustand und die Leistungsfähigkeit von Anwendungen, Diensten und Infrastrukturen anbelangt. Die Nachfrage nach einem effizientem Datenmanagement steigt. Um sie zu bedienen, ist es unerlässlich, Telemetriedaten zu kanalisieren, zu verwalten und zu analysieren - einschließlich von Logs, Metriken und Traces.Der Schwerpunkt liegt darauf, die Datenqualität zu verbessern und gleichzeitig das Datenvolumen für weitere Analysen zu senken. So lassen sich Fehler schneller beheben und umsetzbare Erkenntnisse gewinnen, die zur Wertschöpfung beitragen.Selbst sehr konservative Schätzungen gehen davon aus, dass sich der Markt für das Datenmanagement in Telemetrie Pipelines in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln wird.NXLog ist im Hinblick auf diese Entwicklung einzigartig positioniert. Das Unternehmen führt Log Management, Observability- und Telemetrie-Pipeline-Management sowie Data-Warehouse- Funktionalitäten in einer einzigen, einheitlichen Lösung zusammen. Sie versetzt Unternehmen in die Lage, mit den Anforderungen eines sich entwickelnden digitalen Ökosystems Schritt zu halten."Ich freue mich sehr, die Expansion von NXLog in einer derart spannenden Zeit voranzutreiben. Das rasante Wachstum in den Märkten für Cybersicherheit und Observability unterstreicht den kritischen Bedarf für ein robustes Log Management und eine effektive Telemetrie-Optimierung.Die größte Nachfrage besteht derzeit in den USA und Kanada sowie Europa und APAC. In diesen Regionen verfügen wir bereits über einen etablierten Kundenstamm und ein vertrauenswürdiges Netzwerk von Vertriebspartnern, auf die wir uns verlassen können", erläutert der neue CEO Harald Reisinger. "Gemeinsam mit unserem talentierten Team, mit dem ich schon in den letzten sieben Jahren habe zusammenarbeiten dürfen, unterstützen wir Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu erschließen. Gleichzeitig gewährleisten wir, dass Firmen agil, sicher und wettbewerbsfähig bleiben."Innovation als KernstückIn seiner neuen Rolle als CTO konzentriert sich Botond Botyánszki darauf, die Technologie-Roadmap von NXLog voranzutreiben, um besonders neue Marktanforderungen zu adressieren. Die Mission des Unternehmens ist es, hinsichtlich von Sicherheit komplette Observability zu bieten. Seine Vision ist es, den sicheren und effizienten Zugriff auf Daten zu demokratisieren. Beides steht in Einklang mit dem sich weiter entwickelnden Anforderungsprofil globaler Unternehmen."Die Übernahme der CTO-Position erlaubt es mir, mich auf meine Leidenschaft für Innovationen zu fokussieren", ergänzt Botond Botyánszki. "Unsere Lösungen stehen im Zentrum, wenn es darum geht, Unternehmen dabei zu unterstützen, die explosionsartige Zunahme von Daten aus IT-, OT- und Cloud-Umgebungen zu bewältigen. In unserer zur Veröffentlichung anstehenden SaaS-Version der NXLog Platform bieten wir bereits eine nahtlose Cloud-Bereitstellung, Telemetrie-Pipeline-Management und API-Integrationen, Storage und Datenanalyse. Alles aus der Cloud, um kosteneffiziente Sicherheit und betriebliche Observability zu ermöglichen. Mit optimierten Telemetrie-Pipelines und durch die Unterstützung von Observability-Initiativen versetzen wir unsere Kunden in die Lage, angesichts jedweder Bedrohung handlungsfähig zu bleiben."Unternehmen weltweit unterstützenNXLog hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen Transparenz und Kontrolle über ihre digitalen Umgebungen zu verschaffen und das unabhängig von den Grenzen des jeweiligen Anbieters. Das Unternehmen entwickelt weiterhin Technologielösungen, um die Datenqualität und das Datenmanagement in den Bereichen Sicherheit und Observability zu verbessern. Gemeinsam mit einem wachsenden Vertriebskanal und einem Partnerprogramm , das stetig optimiert wird, hilft NXLog Unternehmen dabei, Kosten zu senken, den Sicherheitslevel zu erhöhen und Effizienz zu steigern.Registrieren Sie sich für das Live-Webinar von NXLog am Donnerstag, den 25. Februar 2025 und erfahren Sie mehr dazu, wie Sie Ihre Daten am besten vereinheitlichen und das Übertragungsvolumen verringern. Machen Sie sich mit Best Practices zur Übernahme von strukturierten, wertvollen betrieblichen Daten (Telemetrie) aus unterschiedlichen Quellen vertraut – ein entscheidender Schritt, Investitionen in die Sicherheit zu schützen und zu maximieren.Über NXLogNXLog ist ein globaler Technologieführer im Bereich Log Management und bietet fortschrittliche Lösungen für eine optimierte Erfassung, Strukturierung, Verwaltung und Analyse von Sicherheitsdaten. Mehr als 1.000 Unternehmenskunden weltweit, darunter 35 Fortune500-Unternehmen, vertrauen NXLog. NXLog unterstützt Firmen dabei, Transparenz und Kontrolle über ihre IT-, OT- und Cloud-Ökosysteme zu erlangen. Weitere Informationen über NXLog finden Sie unter https://nxlog.co/

