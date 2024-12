Mavenir 和 Spry Fox Networks (SFN) 宣布建立战略合作伙伴关系，从而加速电信行业的 API 货币化

预先整合的解决方案结合了 Mavenir 的 Digital Enablement (MDE) 组合和 Spry Fox Networks 的 QP Cloud MONET,通信服务供应商 (CSP) 现在可以利用该方案,从而快速部署基于平台的综合性 GSMA Open Gateway。 该强有力的组合为 CSP 提供了端到端的 API 货币化能力,使其能快速对新的收益来源资本化。

理查森,德克萨斯州, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 构建网络未来的云原生网络基础设施供应商 Mavenir 以及 API 货币化和网络发布的先驱 Spry Fox Networks (SFN) ,今天宣布建立战略合作伙伴关系,旨在改变通信服务供应商 (CSP) 通过自己网络盈利的方式,并为聚合器、超大规模云计算公司和应用服务供应商提供创新的 API 驱动服务。

通过该合作,Mavenir 强有力的下一代通信产品——包括 Core 和 Mavenir Digital Enablement (MDE) 1Business Support System (BSS)、Product Catalog、Converged Charging 解决方案、Partner Management、以及 Digital Marketplace——将被整合进 SFN 先进的 API 货币化平台中,使 CSP 能通过发布并货币化其网络服务来解锁新的收益来源。 该联合解决方案让 CSP 能管理网络为基础的 API 服务的整个生命周期——从引入和开放,到货币化、分析和监控、同时维持对访问和使用的完全控制。

合作关键亮点:

GSMA 认证 Open GW :SFN 的 QP Cloud MONET (QPCM) 是首个获得 Open Gateway API Certification 认证的渠道合作伙伴解决方案,能创新实施若干 CAMARA 和 定制化 API。 专门设计了 QPCM,使 MNO 和 MVNO 能够以最快的速度通过其网络实现盈利。 QPCM 以安全和隐私保护为核心,支持 CAMARA 中定义的所有授权流程。

“我们很高兴和 Spry Fox Networks 合作,为自己的客户提供整合的解决方案,能简化网络服务的开放和货币化,”Mavenir 数码业务赋能业务高级副总裁和总经理 Sandeep Singh 表示。 “该合作将使 CSP 解锁新的收益潜力,驱动业务敏捷性,满足电信行业中创新型 API 驱动服务不断增长的需求。”

Spry Fox Networks 的 5G 主管 Jignesh Sorathia 补充道,“我们和 Mavenir 及其行业领先的 MDE 组合一起为 CSP 提供强有力的平台,以安全受控且能盈利的方式开启其网络。 我们组合的专业知识将使 CSP 转向更加灵活的 API 优先模式,支持各类垂直行业,包括 5G 和 IoT 等等。”

该合作旨在为 CSP 加速数码转型,使其在快速变化的电信行业中取得进步,并在不断增长的 API 经济中捕捉机会。

关于 Spry Fox Networks (SFN):

Spry Fox Networks (SFN) 擅长提供综合的无线网络解决方案,尤其专注于使用 GSMA Open Gateway 框架的网络 API,为移动网络操作员 (MNO) 和移动虚拟网络操作员 (MVNO) 赋能,从而有效使其通过自己的网络盈利。

SFN 创新敏捷的 Telco API 解决方案解决了多个业务垂直领域中的挑战,比如金融技术、广告技术、传媒广播和汽车。

关于 Mavenir:

Mavenir 正在利用云原生、人工智能解决方案构建当今网络的未来,这些解决方案通过设计实现绿色环保,助力运营商实现 5G 的优势并实现智能、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者,Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现,加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型,这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息,请访问 www.mavenir.com

1 MDE 也是 Mavenir 公司内部 OpenGW 解决方案背后的货币化引擎,为使用更大型 Mavenir 生态系统解决方案的客户服务。

