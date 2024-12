Mavenir และ Spry Fox Networks (SFN) ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเร่งการสร้างรายได้ API…

ขณะนี้ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร (CSPs) สามารถนำแพลตฟอร์มระบบ GSMA Open Gateway ที่ครอบคลุมไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ประโยชน์จากโซลูชันแบบก่อนผสานรวมระบบซึ่งรวมพอร์ตโฟลิโอ Mavenir Digital Enablement (MDE) กับ QP Cloud MONET ของ Spry Fox Networks การผสานรวมที่ทรงพลังนี้จะช่วยให้ CSPs มีความสามารถในการสร้างรายได้ API แบบต้นทางถึงปลายทาง ช่วยให้ผู้ให้บริการได้ผลประโยชน์จากกระแสรายได้ใหม่อย่างรวดเร็ว

ริชาร์ดสัน, เท็กซัส, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟซึ่งสร้างอนาคตของเครือข่าย และ Spry Fox Networks (SFN) ผู้บุกเบิกในด้านการสร้างรายได้ API และการเปิดเครือข่ายให้ผู้อื่นเข้าใช้ ได้ประกาศจับมือกันเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในวันนี้โดยมุ่งเป้าที่จะพลิกโฉมวิธีการที่ CSPs จะสามารถสร้างรายได้จากเครือข่ายของตนและมอบบริการที่ขับเคลื่อนด้วย API ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผู้รวบรวม, ไฮเปอร์สเกลเลอร์, และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน

จากการเป็นพันธมิตรร่วมกันนี้ บริการโทรคมนาคมยุคหน้าที่แข็งแกร่งของ Mavenir – รวมถึง Core, และ Mavenir Digital Enablement (MDE) 1 Business Support System (BSS), Product Catalog, โซลูชัน Converged Charging, Partner Management, และ Digital Marketplace – จะถูกผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการสร้างรายได้ API ชั้นสูงของ SFN ซึ่งจะช่วยให้ CSPs ปลดล็อกกระแสรายได้ใหม่ ๆได้ด้วยการเปิดให้เข้าใช้บริการและสร้างรายได้จากเครือข่ายของตน โซลูชันที่ผสานรวมกันนี้จะช่วยให้ CSPs สามารถจัดการวงจรชีวิตของบริการระบบเครือข่าย API ได้ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มใช้งาน และการเปิดให้เข้าใช้บริการ จนถึง การสร้างรายได้ วิเคราะห์ และการติดตาม พร้อมกับการรักษาการควบคุมทั้งหมดในการเข้าถึงและใช้งาน

ไฮไลท์หลักของการเป็นพันธมิตรนี้ประกอบด้วย:

GSMA-Certified Open GW : QP Cloud MONET (QPCM) ของ SFN เป็นโซลูชันการร่วมมือเป็นพันธมิตรอันดับแรกด้วยการได้รับการรับรองจาก Open Gateway API Certification ให้มอบบริการการนำไปใช้งานแบบสำเร็จรูปหรือพร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับ CAMARA และ Custom APIs QPCM ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ให้บริการ MNOs และ MVNOs สามารถสร้างรายได้จากเครือข่ายของตนได้ในเวลารวดเร็วที่สุด QPCM ถูกสร้างมาโดยยึดหลักการป้องกันด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญและสนับสนุนโฟลว์การให้สิทธิ์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ใน CAMARA

: QP Cloud MONET (QPCM) ของ SFN เป็นโซลูชันการร่วมมือเป็นพันธมิตรอันดับแรกด้วยการได้รับการรับรองจาก Open Gateway API Certification ให้มอบบริการการนำไปใช้งานแบบสำเร็จรูปหรือพร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับ CAMARA และ Custom APIs QPCM ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ให้บริการ MNOs และ MVNOs สามารถสร้างรายได้จากเครือข่ายของตนได้ในเวลารวดเร็วที่สุด QPCM ถูกสร้างมาโดยยึดหลักการป้องกันด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญและสนับสนุนโฟลว์การให้สิทธิ์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ใน CAMARA Pre-Integrated API Monetization Stack แบบก่อนรวมระบบ : พอร์ตโฟลิโอของ Digital Enablement ของ Mavenir รวมถึงบริการ BSS แบบก่อนรวมระบบ, Charging, Mediation, Partner Management, ระบบการเรียกเก็บเงิน (Billing), และความสามารถในการชำระเงิน (Settlement) เพื่อสร้างรายได้จากการเปิดให้เข้าใช้งาน APIs ผ่าน QPCM ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเปิดตัวจนถึงสามารถสร้างรายได้ได้สำเร็จจากผลิตภัณฑ์ API ใหม่ ๆ ได้อย่างมากโดยมีฟังก์ชันขั้นตอนการทำงานแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้สำหรับผู้สนใจถึงการสั่งซื้อ และ การสั่งซื้อถึงการรับเงิน โดยใช้รูปแบบการคิดค่าบริการโดยจ่ายตามการใช้งาน, สมัครสมาชิก, ระดับขั้น, จ่ายตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) สำหรับลูกค้าและพันธมิตร รวมถึงนักพัฒนา, ผู้บริโภค, องค์กร, และผู้รวบรวม

: พอร์ตโฟลิโอของ Digital Enablement ของ Mavenir รวมถึงบริการ BSS แบบก่อนรวมระบบ, Charging, Mediation, Partner Management, ระบบการเรียกเก็บเงิน (Billing), และความสามารถในการชำระเงิน (Settlement) เพื่อสร้างรายได้จากการเปิดให้เข้าใช้งาน APIs ผ่าน QPCM ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเปิดตัวจนถึงสามารถสร้างรายได้ได้สำเร็จจากผลิตภัณฑ์ API ใหม่ ๆ ได้อย่างมากโดยมีฟังก์ชันขั้นตอนการทำงานแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้สำหรับผู้สนใจถึงการสั่งซื้อ และ การสั่งซื้อถึงการรับเงิน โดยใช้รูปแบบการคิดค่าบริการโดยจ่ายตามการใช้งาน, สมัครสมาชิก, ระดับขั้น, จ่ายตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) สำหรับลูกค้าและพันธมิตร รวมถึงนักพัฒนา, ผู้บริโภค, องค์กร, และผู้รวบรวม Network Capability Exposure : ฟังก์ชันรวม NEF/SCEF (Network Exposure Function และ Service Capability Exposure Function) ของ Mavenir ให้บริการการเปิดให้เข้าใช้งานเครือข่าย APIs ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่าน QPCM NEF/SCEF เมื่อผสานรวมกับ โซลูชัน Core ทั้งหมดของ Mavenir (Packet Core, IMS, และ Messaging) จะมอบความได้เปรียบอย่างมากและส่งมอบเวลาในการเข้าสู่ตลาดที่รวดเร็วกว่าให้กับหลากหลายบริการของ Open GW APIs

: ฟังก์ชันรวม NEF/SCEF (Network Exposure Function และ Service Capability Exposure Function) ของ Mavenir ให้บริการการเปิดให้เข้าใช้งานเครือข่าย APIs ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่าน QPCM NEF/SCEF เมื่อผสานรวมกับ โซลูชัน Core ทั้งหมดของ Mavenir (Packet Core, IMS, และ Messaging) จะมอบความได้เปรียบอย่างมากและส่งมอบเวลาในการเข้าสู่ตลาดที่รวดเร็วกว่าให้กับหลากหลายบริการของ Open GW APIs เวลาในการเข้าสู่ตลาดที่รวดเร็วกว่าสำหรับ Open GW APIs: โซลูชันผสานรวมและแบบก่อนรวมระบบนี้จะช่วยให้ CSPs มีวิธีที่รวดเร็วขึ้นและปราศจากความเสี่ยงมากที่สุดในการเปิดตัว CAMARA/Open GW APIs วิธีการแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานนี้มีเป้าหมายเพื่อมอบโซลูชันเสริมให้กับ CSPs ที่จะสามารถเปิดกระแสรายได้ใหม่ ๆ จากการสร้างรายได้จาก API ได้โดยไม่ต้องทำให้เครือข่ายและระบบนิเวศ BSS/OSS/IT ที่มีอยู่ต้องหยุดชะงัก

“เราตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ Spry Fox Networks เพื่อมอบโซลูชันผสานรวมที่ทรงพลังให้กับลูกค้าของเราซึ่งจะช่วยให้การเปิดให้เข้าใช้งานและสร้างรายได้จากบริการเครือข่ายทำได้ง่ายขึ้น” Sandeep Singh, SVP, GM, Digital Business Enablement ที่ Mavenir กล่าว “การร่วมมือกันครั้งนี้จะช่วยให้ CSPs ปลดล็อกโอกาสในการสร้างรายได้ขับเคลื่อน ผลักดันให้ธุรกิจมีความคล่องตัว และตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในบริการที่ขับเคลื่อนด้วย API ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม”

Jignesh Sorathia, Head 5G, Spry Fox Networks, เสริมว่า “การร่วมมือกันกับ Mavenir และพอร์ตโฟลิโอ MDE ที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรม ช่วยให้เรามอบแพลตฟอร์มที่ทรงพลังให้กับ CSPs เพื่อเปิดเครือข่ายของตนให้ผู้อื่นใช้บริการได้ในรูปแบบที่สามารถควบคุมได้ ปลอดภัย และสร้างกำไรได้ การผนึกความเชี่ยวชาญของเราทั้งสองฝ่ายรวมกันจะช่วยให้ CSPs ก้าวสู่การนำโมเดลที่ให้ความสำคัญกับ API ก่อนมาใช้ได้ยืดหยุ่นมากขึ้น และรองรับการขยายธุรกิจแนวดิ่งที่หลากหลาย รวมถึง 5G, IoT, และอื่น ๆ อีกมากมาย”

การเป็นพันธมิตรร่วมกันครั้งนี้มุ่งเป้าที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลให้กับ CSPs ช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจในภูมิทัศน์โทรคมนาคมที่กำลังพลิกโฉมอย่างรวดเร็วและฉวยโอกาสในเศรษฐกิจ API ที่กำลังเติบโตได้

เกี่ยวกับ Spry Fox Networks (SFN):

Spry Fox Networks (SFN) มีความเป็นเลิศในด้านโซลูชันเครือข่ายไร้สายแบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านเครือข่าย APIs ซึ่งใช้ประโยชน์จากกรอบการทำงานของ GSMA Open Gateway เพื่อเสริมความสามารถให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNOs) และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครือข่ายเสมือน (MVNOs) ให้สามารถสร้างรายได้จากเครือข่ายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชัน Telco API ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และมีความคล่องตัวของ SFN ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายทั่วทั้งธุรกิจแนวดิ่งหลายด้าน เช่น ฟินเทค เทคโนโลยีโฆษณา สื่อและการกระจายเสียงแพร่ภาพ และยานยนต์

เกี่ยวกับ Mavenir:

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายปัจจุบันด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้จำหน่ายด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

