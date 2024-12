Mavenir dan Spry Fox Networks (SFN) Mengumumkan Perkongsian Strategik untuk Mempercepatkan Pengewangan API dalam Industri Telekom

Penyedia Perkhidmatan Komunikasi (CSP) kini boleh dengan pantas menggunakan platform berasaskan Gateway Terbuka GSMA yang komprehensif dengan memanfaatkan penyelesaian pra-bersepadu yang menggabungkan portfolio Digital Enablement (MDE) Mavenir dan QP Cloud MONET Spry Fox Networks. Gabungan hebat ini menyediakan CSP dengan keupayaan pengewangan API hujung ke hujung, membolehkan mereka memanfaatkan aliran pendapatan baharu dengan pantas.

RICHARDSON, Texas, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian asli awan yang membina masa depan rangkaian bersama dengan Spry Fox Networks (SFN), perintis dalam pengewangan API dan pendedahan rangkaian, hari ini mengumumkan perkongsian strategik yang bertujuan untuk mengubah cara Penyedia Perkhidmatan Komunikasi (CSP) boleh mengewangkan rangkaian mereka serta menawarkan perkhidmatan dipacu API yang inovatif kepada agregator, hyperscaler dan penyedia perkhidmatan aplikasi.

Melalui kerjasama ini, tawaran telekom generasi seterusnya yang kukuh daripada Mavenir – termasuk Core dan Mavenir Digital Enablement (MDE) 1 Business Support System (BSS), Katalog Produk, penyelesaian Pengecasan Konvergen, Pengurusan Rakan Kongsi dan Pasaran Digital – akan disepadukan dengan platform pengewangan API canggih SFN, membolehkan CSP meneroka aliran pendapatan baharu dengan mendedahkan dan mengewangkan perkhidmatan rangkaian mereka. Penyelesaian bersama ini membolehkan CSP mengurus keseluruhan kitaran hayat perkhidmatan API berasaskan rangkaian – daripada suai tugas dan pendedahan kepada pengewangan, analitik dan pemantauan sambil mengekalkan kawalan penuh ke atas akses dan penggunaan.

Sorotan Utama Perkongsian tersebut:

GW Terbuka Diperakui GSMA : QP Cloud MONET (QPCM) SFN merupakan Penyelesaian Rakan Kongsi Saluran pertama yang diperakui dengan Pensijilan API Gateway Terbuka, menyediakan pelaksanaan siap guna beberapa API CAMARA dan API Tersuai. QPCM direka khusus untuk membolehkan MNO dan MVNO mengewangkan rangkaian mereka dalam tempoh yang paling pantas. QPCM dibina dengan perlindungan keselamatan dan privasi sebagai terasnya dan menyokong semua aliran Pengesahan yang ditakrifkan dalam CAMARA.

: QP Cloud MONET (QPCM) SFN merupakan Penyelesaian Rakan Kongsi Saluran pertama yang diperakui dengan Pensijilan API Gateway Terbuka, menyediakan pelaksanaan siap guna beberapa API CAMARA dan API Tersuai. QPCM direka khusus untuk membolehkan MNO dan MVNO mengewangkan rangkaian mereka dalam tempoh yang paling pantas. QPCM dibina dengan perlindungan keselamatan dan privasi sebagai terasnya dan menyokong semua aliran Pengesahan yang ditakrifkan dalam CAMARA. Tindanan Pengewangan API Pra-Bersepadu : Portfolio Digital Enablement Mavenir menyediakan keupayaan pra-bersepadu BSS, Pengecasan, Pengantaraan, Pengurusan Rakan Kongsi, Pengebilan dan Penyelesaian untuk pengewangan API yang didedahkan melalui QPCM. Ini dengan ketara mengurangkan masa untuk melancarkan dan mengewangkan sepenuhnya produk API baharu dengan menyediakan aliran kerja siap guna untuk prospek kepada pesanan serta pesanan kepada tunai menggunakan bayar setiap penggunaan, langganan, berperingkat, model pengecasan berasaskan SLA untuk pelanggan dan rakan kongsi – termasuk Pembangun, Pengguna, Perusahaan serta Agregator.

: Portfolio Digital Enablement Mavenir menyediakan keupayaan pra-bersepadu BSS, Pengecasan, Pengantaraan, Pengurusan Rakan Kongsi, Pengebilan dan Penyelesaian untuk pengewangan API yang didedahkan melalui QPCM. Ini dengan ketara mengurangkan masa untuk melancarkan dan mengewangkan sepenuhnya produk API baharu dengan menyediakan aliran kerja siap guna untuk prospek kepada pesanan serta pesanan kepada tunai menggunakan bayar setiap penggunaan, langganan, berperingkat, model pengecasan berasaskan SLA untuk pelanggan dan rakan kongsi – termasuk Pembangun, Pengguna, Perusahaan serta Agregator. Pendedahan Keupayaan Rangkaian : Kombo NEF/SCEF (Fungsi Pendedahan Rangkaian dan Fungsi Pendedahan Keupayaan Perkhidmatan) Mavenir memberikan pendedahan API rangkaian yang ditakrifkan standard kepada aplikasi pihak ketiga melalui QPCM. NEF/SCEF, apabila digabungkan dengan penyelesaian Core penuh Mavenir (Teras Paket, IMS dan Permesejan), menawarkan kelebihan yang ketara dan menyampaikan masa ke pasaran yang lebih pantas untuk pelbagai jenis API GW Terbuka.

: Kombo NEF/SCEF (Fungsi Pendedahan Rangkaian dan Fungsi Pendedahan Keupayaan Perkhidmatan) Mavenir memberikan pendedahan API rangkaian yang ditakrifkan standard kepada aplikasi pihak ketiga melalui QPCM. NEF/SCEF, apabila digabungkan dengan penyelesaian Core penuh Mavenir (Teras Paket, IMS dan Permesejan), menawarkan kelebihan yang ketara dan menyampaikan masa ke pasaran yang lebih pantas untuk pelbagai jenis API GW Terbuka. Masa ke pasaran terpantas untuk API GW Terbuka: Penyelesaian gabungan dan pra-bersepadu menawarkan pendekatan terpantas dan paling bebas risiko untuk CSP melancarkan API GW CAMARA/Terbuka. Pendekatan siap guna bertujuan untuk menawarkan penyelesaian tambahan untuk CSP yang boleh meneroka aliran pendapatan baharu dengan pengewangan API tanpa mengganggu ekosistem Rangkaian dan BSS/OSS/IT sedia ada mereka.

“Kami teruja untuk bekerjasama dengan Spry Fox Networks untuk menawarkan penyelesaian bersepadu yang memudahkan pendedahan dan pengewangan perkhidmatan rangkaian kepada pelanggan kami,” kata Sandeep Singh, SVP, GM, Pendayaan Perniagaan Digital di Mavenir. “Kerjasama ini akan membolehkan CSP meneroka potensi pendapatan baharu, memacu ketangkasan perniagaan dan memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk perkhidmatan yang didorong oleh API yang inovatif dalam industri telekomunikasi.”

Jignesh Sorathia, Ketua 5G, Spry Fox Networks, menambah, “Bersama-sama dengan Mavenir dan portfolio MDE yang merupakan peneraju industri, kami menyediakan platform yang hebat untuk CSP membuka rangkaian mereka dalam keadaan yang terkawal, selamat serta menguntungkan. Kepakaran gabungan kami akan membantu CSP bergerak ke arah model mengutamakan API yang lebih fleksibel, menyokong pelbagai jenis sektor khusus, termasuk 5G, IoT dan seterusnya.”

Perkongsian tersebut bertujuan untuk mempercepatkan transformasi digital CSP, membolehkan mereka berkembang dalam landskap telekomunikasi yang berubah dengan pantas dan merebut peluang dalam ekonomi API yang semakin berkembang.

Perihal Spry Fox Networks (SFN):

Spry Fox Networks (SFN) cemerlang dalam menyampaikan penyelesaian rangkaian wayarles yang komprehensif, dengan penekanan khusus pada API Rangkaian yang memanfaatkan rangka kerja Gateway Terbuka GSMA untuk memperkasakan Operator Rangkaian Mudah Alih (MNO) dan Operator Rangkaian Maya Mudah Alih (MVNO) untuk mengewangkan rangkaian mereka secara berkesan.

Penyelesaian API Telco SFN yang inovatif dan tangkas menyelesaikan cabaran merentasi pelbagai perniagaan khusus seperti teknologi kewangan, teknologi iklan, media dan penyiaran serta automotif.

Perihal Mavenir:

Mavenir kini sedang membina masa depan rangkaian dengan penyelesaian asli awan yang didayakan oleh AI dan dengan reka bentuk yang mampan. Ini memperkasakan pengendali untuk merealisasikan manfaat 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik serta boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

1 MDE juga merupakan enjin pengewangan di sebalik penyelesaian OpenGW dalaman Mavenir untuk pelanggan Mavenir yang menggunakan penyelesaian ekosistem Mavenir yang lebih besar.

