הוכרז: שותפות אסטרטגית להאצת המוניטיזציה של API בתעשיית הטלקום

ספקי שירותי תקשורת (CSP) יכולים כעת לפרוס במהירות פלטפורמה מקיפה מבוססת GSMA Open Gateway על ידי מינוף פתרון משולב מראש המשלב את היצע ה- Digital Enablement (MDE) של Mavenir ואת QP Cloud MONET של Spry Fox Networks. שילוב רב-עוצמה זה מספק לספקי שירותי אינטרנט יכולות מונטיזציה מקצה לקצה של API, ומאפשר להם לנצל במהירות זרמי הכנסה חדשים.

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, ו-Spry Fox Networks (SFN), חלוצה במוניטיזציה של API וחשיפה לרשת, הכריזו היום על שותפות אסטרטגית שמטרתה לשנות את הדרך שבה ספקיות שירותי תקשורת (CSP) יכולות להרוויח מהרשתות שלהן ולהציע שירותים חדשניים מונעי API לצוברים, ספקיות גיבוי הייפר סקייל, וספקיות שירותי יישומים.

באמצעות שותפות זו, פתרונות הטלקום מהדור הבא והיציבות של Mavenir - כולל Core ו-Mavenir Digital Enablement (MDE)1, Business Support System (BSS), Product Catalog, פתרונות Converged Charging, Partner Management ו-Digital Marketplace - ישולבו עם פלטפורמת המוניטיזציה של ה-API המתקדמת של SFN, המאפשרת ל-CSP להגדיר תזרימי הכנסה חדשים על ידי חשיפה ומוניטזיציה של שירותי הרשת שלהן. פתרון משותף זה מאפשר ל-CSP לנהל את כל מחזור החיים של שירותי ה-API מבוססי הרשת - מהטמעה וחשיפה עד מוניטיזציה, אנליטיקה וניטור, תוך שמירה מלאה על גישה ושימוש.

דגשים מרכזיים של השותפות:

- Open GW עם אישור GSMA: QP Cloud MONET (QPCM) של SFN הוא פתרון שותפי הערוץ הראשון שזכה להסמכה מטעם Open Gateway API Certification, והוא מספק יכולת ליישם היישר מהקופסה מספר ממשקי CAMARA ו-API מותאמים. QPCM תוכנן במיוחד כדי לאפשר ל-MNO ו-MVNO ליצור מוניטיזציה בזמן המהיר ביותר. QPCM בנוי עם אבטחה והגנה על פרטיות בבסיס, והוא תומך בכל תזרימי ההרשאות המוגדרות ב-CAMARA.

- ערמת מוניטיזציה משולבת מראש ל-API: פורטפוליו האפשור הדיגיטלי של Mavenir מספק יכולות BSS, טעינה, תיווך, ניהול שותפות, חיוב והסדר מובנות מראש למוניטיזציה של ממשקי API שנחשפים באמצעות QPCM. זה מקטין באופן משמעותי את הזמן להשקה ומוניטיזציה מלאה של מוצרי API חדשים על ידי אספקת תזרימי עבודה מוכנים מראש עבור לידים להזמנה והזמנה למזומן באמצעות תשלום לפי שימוש, מנוי, שכבות תשלום, מודלים לחיוב מבוססי SLA עבור לקוחות ושותפים - כולל מפתחים, צרכנים, ארגונים וצוברים.

- חשיפה ליכולת רשת: שילוב ה-NEF/SCEF (פונקציית החשיפה לרשת ופונקציות יכולת החשיפה לשירות) של Mavenir מספק חשיפה של ממשקי API לרשת המוגדרים באופן סטנדרטי ליישומי צד שלישי באמצעות QPCM. NEF/SCEF, בשילוב עם פתרונות ה-Core המלאים של Mavenir (Packet Core, IMS ו-Messaging), מציע יתרונות משמעותיים ומספק זמן לשוק מהיר יותר עבור מגוון רחב של ממשקי API ל-Open GW.

- הזמן לשוק המהיר ביותר עבור ממשקי API ל-Open GW: הפתרון המשולב מראש מציע את הגישה המהירה ביותר וללא סיכונים עבור CSP להשיקת ממשקי API ל-CAMARA/Open GW. גישת המוכנות לשימוש היישר מהקופסה שואפת להציע פתרון נלווה ל-CSP שיכול לפתוח תזרימי הכנסה חדשים עם מוניטיזציה של API מבלי לשבש את הרשת והאת האקו סיסטם של ה-BSS/OSS/IT הקיים.

"אנו נרגשים לשתף פעולה עם Spry Fox Networks כדי להציע ללקוחותינו פתרון משולב המפשט את החשיפה והמונטיזציה של שירותי רשת", אמר סנדיפ סינג (Sandeep Singh), סגן נשיא בכיר, מנכ"ל, אפשור עסקים דיגיטליים, Mavenir. "שיתוף הפעולה הזה יאפשר ל-CSP לנצל פוטנציאל הכנסות חדש, להניע זריזות עסקית ולעמוד בביקוש הגובר לשירותים חדשניים מונעי API בתעשיית הטלקום".

ג'יינגש סורטיה (Jignesh Sorathia), מנהל תחום 5G, Spry Fox Networks, הוסיף, "יחד עם Mavenir ופורטפוליו ה-MDE המוביל בתעשייה, אנו מספקים ל-CSP פלטפורמה רבת עוצמה לפתוח את הרשתות שלהם בצורה מבוקרת, מאובטחת ורווחית. המומחיות המשולבת שלנו תעזור ל-CSP להתקדם לעבר מודל גמיש יותר, APIהראשון המבוסס על API, התומך במגוון רחב של ורטיקלים, כולל 5G, IoT ומעבר לכך".

השותפות שמה לה למטרה להאיץ את ההמרה הדיגיטלית של CSP, ולאפשר להן להתפתח בנוף הטלקום המשתנה במהירות, ולנצל הזדמנויות בכלכלת ה-API הצומחת.

אודות Spry Fox Networks (SFN):

Spry Fox Networks (SFN) מצטיינת באספקת פתרונות מקיפים של רשתות אלחוטיות, עם דגש מיוחד על ממשקי API של רשת הממנפים את מסגרת GSMA Open Gateway כדי להעצים מפעילי רשתות סלולריות (MNO) ומפעילי רשתות וירטואליות ניידות (MVNO) כדי להפיק רווחים ביעילות מהרשתות שלהם.

פתרון ה-Telco API החדשני והזריז של SFN פותר אתגרים במגוון ורטיקלים עסקיים כגון פינטק, אד-טק, מדיה ושידור ושוק הרכב.

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com.

1 MDE הוא גם מנוע המוניטיזציה מאחורי פתרון ה-OpenGW הפנימי של Mavenir עבור לקוחות Mavenir המשתמשים בפתרונות אקו סיסטם גדולים יותר של Mavenir.

