Mavenir y Spry Fox Networks (SFN) anuncian asociación estratégica para acelerar la monetización de APIs en el sector de telecomunicaciones

Los proveedores de servicios de comunicación (CSP) ahora pueden implementar rápidamente una plataforma completa basada en GSMA Open Gateway, utilizando una solución preintegrada que combina la cartera Digital Enablement de Mavenir (MDE) y QP Cloud MONET de Spry Fox Networks. Esta potente combinación ofrece a los CSPs capacidades de monetización de API de extremo a extremo, permitiéndoles capitalizar rápidamente con nuevas fuentes de ingresos.

RICHARDSON, Texas, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, y Spry Fox Networks (SFN), pionera en monetización de API y exposición de red, anunciaron hoy una asociación estratégica dirigida a transformar la forma en que los proveedores de servicios de comunicación (CSP) pueden monetizar sus redes y ofrecer servicios innovadores impulsados por API a agregadores, hiperescaladores y proveedores de servicios de aplicaciones.

A través de esta asociación, las sólidas ofertas de telecomunicaciones de futura generación – incluyendo Core, y Mavenir Digital Enablement (MDE) 1 Business Support System (BSS) , catálogo de productos, soluciones de carga convergente, gestión de socios y mercado digital, se integrarán con la plataforma avanzada de monetización de API de SFN, permitiendo que los CSP desaten nuevas fuentes de ingresos al exponer y monetizar sus servicios de red. Esta solución conjunta permite que los CSPs gestionen el ciclo de vida completo de los servicios API basados en red, desde la integración y exposición hasta la monetización, análisis y supervisión, mientras mantiene el control total acceso y uso.

Puntos importantes de la asociación:

GSMA-Certified Open GW : El QP Cloud MONET (QPCM) de SFN es la primera solución de socio de canal certificada con la certificación Open Gateway API, ofreciendo implementación lista para usar de varias APIs CAMARA y personalizadas. QPCM está específicamente diseñado para permitir que los MNOs y MVNOs moneticen sus redes en el menor tiempo posible. QPCM fue desarrollado con la seguridad y protección de privacidad en su núcleo y es compatible con todos los flujos de autorización definidos en CAMARA.

: El (QPCM) de SFN es la primera solución de socio de canal certificada con la certificación Open Gateway API, ofreciendo implementación lista para usar de varias APIs CAMARA y personalizadas. QPCM está específicamente diseñado para permitir que los MNOs y MVNOs moneticen sus redes en el menor tiempo posible. QPCM fue desarrollado con la seguridad y protección de privacidad en su núcleo y es compatible con todos los flujos de autorización definidos en CAMARA. Pila de monetización API preintegrada : La cartera Digital Enablement de Mavenir ofrece capacidades preintegradas de BSS, cobranza, mediación, gestión de socios, facturación y liquidación para la monetización de APIs expuestas a través de QPCM. Esto reduce significativamente el tiempo de lanzamiento y monetiza completamente los nuevos productos API proporcionando un flujo de trabajo listo para usar para clientes potenciales y pedidos en efectivo utilizando modelos de cobro de pago por uso, suscripción, niveles y basados en SLA para clientes y socios, incluyendo desarrolladores, consumidores, empresas y agregadores.

: La cartera ofrece capacidades preintegradas de BSS, cobranza, mediación, gestión de socios, facturación y liquidación para la monetización de APIs expuestas a través de QPCM. Esto reduce significativamente el tiempo de lanzamiento y monetiza completamente los nuevos productos API proporcionando un flujo de trabajo listo para usar para clientes potenciales y pedidos en efectivo utilizando modelos de cobro de pago por uso, suscripción, niveles y basados en SLA para clientes y socios, incluyendo desarrolladores, consumidores, empresas y agregadores. Exposición de capacidad de red : El Combo NEF/SCEF de Mavenir (Función de Exposición de Red y Función de Exposición de Capacidad de Servicio) ofrece exposición de APIs de red definidas estándar a aplicaciones de terceros a través de QPCM. NEF/SCEF, cuando combinado con las soluciones Core completas de Mavenir (Packet Core, IMS y Messaging), ofrece ventajas significativas y tiempo de posicionamiento en el mercado más rápido para una amplia variedad de APIs de Open GW.

: El Combo NEF/SCEF de Mavenir (Función de Exposición de Red y Función de Exposición de Capacidad de Servicio) ofrece exposición de APIs de red definidas estándar a aplicaciones de terceros a través de QPCM. NEF/SCEF, cuando combinado con las (Packet Core, IMS y Messaging), ofrece ventajas significativas y tiempo de posicionamiento en el mercado más rápido para una amplia variedad de APIs de Open GW. Tiempo de posicionamiento en el mercado más rápido para Open GW APIs: La solución combinada y preintegrada ofrece el enfoque más rápido y sin riesgos para que los CSPs lancen las APIs CAMARA/Open GW. El enfoque listo para usar tiene como objetivo ofrecer una solución adjunta para los CSP que pueda abrir nuevas fuentes de ingresos con la monetización de API sin interrumpir su ecosistema existente de red y BSS/OSS/TI.

"Estamos muy contentos de asociarnos con Spry Fox Networks para ofrecer a nuestros clientes una solución integrada que simplifica la exposición y monetización de los servicios de red", dijo Sandeep Singh, vicepresidente senior, gerente general de Digital Business Enablement en Mavenir. "Esta colaboración permitirá que los CSPs desaten un nuevo potencial de ingresos, impulsen la agilidad empresarial y satisfagan la creciente demanda de servicios innovadores impulsados por API en el sector de telecomunicaciones".

Jignesh Sorathia, director de 5G, Spry Fox Networks, agregó: "Junto con Mavenir y su cartera de MDE líder en el sector, estamos proporcionando una plataforma poderosa para que los CSPs abran sus redes de una manera controlada, segura y rentable. Nuestra experiencia combinada ayudará a los CSPs a avanzar hacia un modelo más flexible y basado en API, compatible con una amplia gama de verticales, incluyendo 5G, IoT y más".

La asociación tiene como objetivo acelerar la transformación digital para los CSPs, permitiéndoles evolucionar en un escenario de telecomunicaciones rápidamente cambiante y buscar oportunidades en la creciente economía de API.

Acerca de Spry Fox Networks (SFN):

Spry Fox Networks (SFN) sobresale en proveer soluciones integrales de redes inalámbricas, con un énfasis particular en APIs de red que utilizan la estructura GSMA Open Gateway para capacitar a los Operadores de Redes Móviles (MNOs) y Operadores de Redes Móviles Virtuales (MVNOs) para monetizar sus redes efectivamente.

La solución innovadora y ágil Telco API de SFN enfrenta los desafíos en múltiples segmentos de negocios, como fintech, tecnología publicitaria, medios y radiodifusión y automoción.

Acerca de Mavenir

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

1 MDE también es el motor de monetización detrás de la solución interna OpenGW de Mavenir para los clientes de Mavenir que utilizan soluciones de ecosistema de Mavenir más grandes.

