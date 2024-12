SonoritySphere startet KI- und Blockchain-Musikplattform für mehr Transparenz und Unterstützung von Musikschaffenden

NEW YORK, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SonoritySphere, eine innovative Plattform an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie, steht kurz vor ihrem offiziellen Start und ist bereit, die globale Musikindustrie zu revolutionieren. Die Plattform hat bereits innerhalb und außerhalb des Musiksektors große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Mit bahnbrechenden Lösungen für Musikproduktion, Distribution und Einnahmenverteilung zielt SonoritySphere darauf ab, traditionelle Branchenmodelle neu zu gestalten, um Fairness, Transparenz und Effizienz für Musikschaffende zu fördern und gleichzeitig ein bereicherndes und personalisiertes Hörerlebnis für das Publikum zu schaffen.

Eine der größten Herausforderungen für Musikschaffende in der Vergangenheit war die Herstellung von Fairness und Transparenz beim Urheberrechtsschutz und bei der Einnahmenverteilung. Die Designphilosophie von SonoritySphere setzt genau hier an. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie bietet die Plattform nicht nur effizientere Kreativtools, sondern sorgt durch ihre dezentrale Architektur auch dafür, dass Musikschaffende ihre Werke intuitiv und gerecht kontrollieren und verteilen können.

SonoritySphere nutzt Deep Learning und generative Modelle, um Musikschaffenden die Simulation und Erstellung von Musik in einer Vielzahl von Stilen zu ermöglichen – von Klassik bis Pop –, um die Bedürfnisse unterschiedlicher Kreativer zu erfüllen. Die KI-Technologie steigert nicht nur die Effizienz der Kreation, sondern senkt auch die Eintrittsbarrieren erheblich, sodass mehr kreative Talente Zugang zur Branche erhalten.

Transparenz beim Urheberrechtsschutz und bei der Einnahmenverteilung war lange eine Herausforderung in der Musikindustrie. SonoritySphere löst dieses Problem mit Blockchain-Technologie. Die dezentrale Natur der Blockchain gewährleistet, dass alle Nutzungsdaten von Musikwerken präzise gespeichert und nachverfolgt werden können, was den maximalen Schutz der Urheberrechte jedes Musikschaffenden bietet.

Der dezentrale Distributionsmechanismus der Plattform ermöglicht es Musikschaffenden, direkt mit ihrem Publikum zu interagieren. Nutzer können nicht nur Singles oder Alben kaufen, sondern auch Abonnements abschließen, um ihre Lieblingskünstler zu unterstützen. Dadurch erhalten Musikschaffende mehr Sichtbarkeit und Einkommen über die Plattform. Das Team von SonoritySphere ist vollständig auf den offiziellen Start der Plattform vorbereitet. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Testphase ist die Plattform bereit, in naher Zukunft eine breite Teilnahme von Nutzern weltweit zu begrüßen.

