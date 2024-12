Bioxodes atteint un premier objectif de recrutement pour l'essai de phase 2a sur l'hémorragie intracérébrale

Bioxodes a recruté les 16 premiers patients pour l'essai de BIOX-101

Une analyse intermédiaire sera réalisée à la fin du traitement de la première cohorte de patients

BIOX-101 est un candidat médicament, first-in-class, un peptide développé à partir de salive de tiques





Gosselies (Belgique), le 19 décembre 2024 (08:30 CET) – Bioxodes SA, société biopharmaceutique en phase clinique de développement de nouvelles thérapies dédiées à la prévention et au traitement de maladies thrombotiques et inflammatoires, a recruté les 16 premiers patients (sur 32) pour l'essai clinique de phase 2a ouvert, randomisé et contrôlé de son actif principal BIOX-101 chez des patients touchés par une hémorragie intracérébrale. Le traitement des 16 premiers patients donnera lieu à une analyse intermédiaire, conformément au protocole de l'essai. Les données de ces patients seront mises à la disposition des investisseurs sous condition de confidentialité, comme le sont déjà les données actuellement disponibles sur les premiers patients. BIOX-101 est un nouveau candidat médicament breveté, un peptide développé par Bioxodes à partir d'une protéine découverte dans la salive des tiques.

« Nous avons atteint un point crucial dans le développement de BIOX-101, qui, nous en sommes convaincus, peut sauver des vies et améliorer la qualité de vie, en prévenant les séquelles chez les patients touchés par une hémorragie intracérébrale, une pathologie dévastatrice pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement. Nous attendons avec impatience le rapport d'analyse intermédiaire complet des 16 premiers patients en mars de l'année prochaine », a déclaré Marc Dechamps, PDG de Bioxodes.

L'essai BIRCH inclura un total de 32 patients, dont 24 recevront BIOX-101 et 8 un traitement standard. Dans le cadre de cette étude, BIOX-101 est administré par voie intraveineuse dans les premières heures suivant l'apparition des symptômes. Cet essai est mené dans 10 unités de traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC) en Belgique, sous la direction du Professeur Robin Lemmens, chef de clinique à l'hôpital universitaire de Leuven et figure d'autorité mondiale en matière d'AVC.

Seuls 13 % des AVC sont classés comme des hémorragies cérébrales, cependant, ils représentent 40 % de tous les décès laissant de nombreux survivants avec un handicap permanent ou à long terme. Le traitement standard consiste majoritairement à surveiller et à stabiliser les patients, sans utiliser de médicaments anticoagulants, qui risqueraient d'aggraver les saignements.

L'hémorragie intracérébrale est considérée comme une maladie orpheline aux États-Unis et en Europe. Les médicaments développés pour traiter les maladies orphelines ont souvent des voies de commercialisation relativement rapides et rentables par rapport aux médicaments destinés à d'autres pathologies. Bioxodes a déposé une demande de statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe ce mois-ci, ce qui pourrait permettre d'obtenir une réponse des régulateurs de ces deux territoires au cours du premier trimestre de 2025. Parallèlement, la société se prépare à accélérer la production de BIOX-101 pour un éventuel essai international de phase 2b à des fins d'enregistrement, pour lequel elle prévoit de commencer le recrutement au premier trimestre de 2027.

Développé à partir d'une protéine présente dans la salive des tiques 1, BIOX-101 est conçu pour réduire les lésions cérébrales secondaires qui surviennent après un AVC hémorragique. BIOX-101 empêche la formation de caillots sanguins sans augmenter le risque d'hémorragie. De plus, il prévient les événements neuro-inflammatoires aigus associés aux hémorragies intracérébrales, en inhibant l'activation des neutrophiles, un type de globules blancs, qui constitue souvent la première réaction du système inflammatoire. BIOX-101 est également en phase de développement préclinique afin de créer une plateforme dans le traitement d'autres pathologies, y compris les accidents vasculaires ischémiques et autres maladies thrombo-inflammatoires.

À propos de Bioxodes

Bioxodes est une société biopharmaceutique en phase clinique développant de nouvelles thérapies dédiées à la prévention et au traitement de maladies thrombotiques et inflammatoires. Depuis sa création en 2013, Bioxodes développe son actif principal BIOX-101, un candidat médicament first-in-class destiné aux patients atteints de maladies thrombo-inflammatoires. Son portefeuille de candidats médicaments innovants dédiés à la prévention des maladies (thrombo)inflammatoires repose sur le mécanisme d'action unique de BIOX-101. Sur le plan international, Bioxodes détient à la fois des brevets délivrés et des brevets en cours d’examen pour BIOX-101.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur www.bioxodes.com ou contacter :

SIÈGE SOCIAL

Parc d'activités Aéropole

Rue Santos-Dumont, 1

6041 Gosselies, Belgique

+32 496 590354

investment@bioxodes.com RELATIONS MÉDIAS

Alexandra Schiettekatte

communication@bioxodes.com

+32 476 65 04 38









COHESION BUREAU

EU MEDIA RELATIONS

Sophie Baumont

sophie.baumont@cohesionbureau.com



RELATIONS INVESTISSEURS

Giovanni Ca’ Zorzi

giovanni.cazorzi@cohesionbureau.com





1 Ixodes ricinus





Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.