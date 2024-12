PHILIPPINES, December 19 - Press Release

December 19, 2024 Gatchalian seeks PH Coast Guard organizational reform amid ongoing WPS tensions Senator Win Gatchalian is seeking an organizational reform of the Philippine Coast Guard (PCG) in support of the agency amid ongoing tensions in the West Philippine Sea (WPS). Specifically, Gatchalian is pushing for the proposed Revised Philippine Coast Guard Law, which seeks to strengthen the agency by addressing its operational and administrative gaps in light of continuing incursions of the Chinese Coast Guard in the WPS. Gatchalian noted there have been gaps in the organizational structure and welfare benefits of PCG personnel that caused hindrances to its operations. "When the PCG transitioned from military to civilian administration under the Department of Transportation, no measures were put in place to secure the rights, welfare, and morale of the people working in the agency. As a result, the very people tasked to protect our waters are often left to fend for themselves," he said. The proposed revision of the Coast Guard law aims to address such gaps by reorganizing the agency, enhancing its capabilities and ensuring the welfare of its personnel. "The bill sends a powerful message: We stand for our sovereignty, we stand with our coast guard, we stand united as a nation," he emphasized. Gatchalian had also filed a bill earlier seeking to implement a modernization program for PCG. As provided under Senate Bill 2516, the modernization program aims to enhance PCG's assets and facilities, bolster its capabilities, and strengthen the effective implementation of its mandate under Republic Act 9993 or the Philippine Coast Guard Law. Specifically, the proposed modernization measure provides for the creation of the PCG Modernization Trust Fund. On top of the Modernization Trust Fund, an initial appropriation of P1 billion will also be provided for the measure's implementation. "Kailangan nating paigtingin ang kakayahan at kapasidad ng Philippine Coast Guard dahil sila ang pangunahing tagapagtanggol ng ating mga karagatan laban sa bantang pangkalikasan, iligal na aktibidad, at paglusob na maaaring magdulot ng pinsala sa ating teritoryo at seguridad," he added. Gatchalian seeks PH Coast Guard organizational reform amid ongoing WPS tensions Gatchalian nananawagan ng PH Coast Guard organizational reform sa gitna ng patuloy na tensyon sa WPS Nanawagan si Senador Win Gatchalian ng reporma sa organisasyon ng Philippine Coast Guard (PCG) bilang suporta sa ahensya sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea (WPS). Partikular na isinusulong ni Gatchalian ang iminungkahing Revised Philippine Coast Guard Law, na naglalayong palakasin ang ahensya sa pamamagitan ng pagtugon sa mga operational at administrative gaps nito dahil sa patuloy na opensiba ng Chinese Coast Guard sa WPS. Sinabi ni Gatchalian na mayroong mga gaps sa organizational structure at welfare benefits ng mga tauhan ng PCG na naging sanhi ng mga hadlang sa operasyon nito. "Nang lumipat ang PCG sa sibilyang administrasyon mula sa militar sa ilalim ng Kagawaran ng Transportasyon, walang mga hakbang na itinalaga upang matiyak ang mga karapatan, kapakanan, at moral ng mga taong nagtatrabaho sa ahensya. "Bilang resulta, ang mismong mga taong inatasang protektahan ang ating karagatan ay madalas na iniiwang mag-isa upang maghanapbuhay para sa kanilang sarili," aniya. Ang iminungkahing rebisyon ng Coast Guard Law ay naglalayong tugunan ang mga gap sa pamamagitan ng reorganization, pagpapahusay sa mga kakayahan nito, at pagtiyak sa kapakanan ng mga empleyado nito. "May malakas na mensahe ang panukalang batas: naninindigan kami para sa ating soberanya, naninindigan kami kasama ang ating coast guard, naninindigan kaming nagkakaisa bilang isang bansa," diin niya. Nauna nang naghain si Gatchalian ng panukalang batas na naglalayong magpatupad ng modernization program para sa PCG. Gaya ng nakasaad sa ilalim ng Senate Bill 2516, ang programa ng modernisasyon ay naglalayong pahusayin ang mga ari-arian at pasilidad ng PCG, palakasin ang mga kakayahan nito, at palakasin ang epektibong pagpapatupad ng mandato nito sa ilalim ng Republic Act 9993 o ang Philippine Coast Guard Law. Ang panukalang modernisasyon ay lumilikha rin sa isang PCG Modernization Trust Fund. Bukod sa Modernization Trust Fund, ang paunang paglalaan ng P1 bilyon ay ibibigay din para sa pagpapatupad ng panukala. "Kailangan nating paigtingin ang kakayahan at kapasidad ng Philippine Coast Guard dahil sila ang pangunahing tagapagtanggol ng ating mga karagatan laban sa bantang pangkalikasan, iligal na aktibidad, at paglusob na maaaring magdulot ng pinsala sa ating teritoryo at seguridad," dagdag niya.

