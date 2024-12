Technip Energies et LanzaTech obtiennent un financement du Département de l'énergie américain pour la commercialisation d'une technologie de conversion du CO2 en éthylène

Technip Energies (PARIS : TE) et LanzaTech Global, Inc. (NASDAQ : LNZA) (« LanzaTech ») annoncent que le Bureau des démonstrations en matière d'énergie propre (OCED) du Département de l'énergie américain (DOE) s’est engagé à financer jusqu’à 200 millions de dollars et a autorisé le lancement de la phase 1 de leur projet SECURE (Sustainable Ethylene from CO2 Utilization with Renewable Energy).

Le projet SECURE, mené par Technip Energies en partenariat avec LanzaTech, vise à fournir un procédé intégré permettant de capter du dioxyde carbone (CO 2 ) lors de la production d’éthylène, avant de l’associer avec de l’hydrogène bas-carbone pour produire de l’éthylène durable. Cette solution technologique conjointe sera d’abord développée aux États-Unis pour être intégrée directement dans un craqueur d'éthylène commercial déjà existant. La technologie peut être facilement déployée et présente un potentiel important pour les craqueurs d'éthylène du monde entier. Il existe environ 370 vapocraqueurs d'éthylène dans le monde, dont plus de 40 % utilisent la technologie de Technip Energies, notamment huit aux États-Unis.

La technologie de conversion du carbone de LanzaTech, qui a déjà bénéficié du soutien du DOE, peut être utilisée dans toute industrie rejetant du carbone. Elle permet ainsi à d'autres secteurs de valoriser leurs émissions de CO 2 en produisant de l’éthanol, au lieu de les séquestrer ou les rejeter dans l'atmosphère.

L’OCED s’est engagé à verser au projet SECURE jusqu’à 200 millions de dollars pendant toute la durée du projet pour financer la conception, l'ingénierie, la construction et l'équipement de l'unité technologique à l'échelle commerciale. L'annonce d'aujourd'hui représente l'attribution de près de 20 millions de dollars pour la première des quatre phases qui seront financées par l'OCED au cours du projet. Pendant la phase 1, Technip Energies et LanzaTech réaliseront une étude d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED), élaboreront les plans du projet, fourniront la documentation et les rapports nécessaires à la réalisation de la revue NEPA (National Environmental Policy Act), et s'engageront auprès de la communauté locale et des partenaires sociaux.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir été sélectionnés par l’OCED pour la phase 1 et de pouvoir commencer les travaux d'ingénierie pour développer cette technologie innovante. La population mondiale devrait continuer de croître d'ici 2050, entraînant une demande accrue de biens de consommation produits à partir éthylène. Tout en répondant à cette demande croissante, nous devons impérativement décarboner la production d'éthylène. Nous ne devons pas seulement agir sur les émissions de carbone, mais utiliser ce carbone. C'est tout l'enjeu de notre partenariat avec LanzaTech sur cette technologie. En nous appuyant sur notre leadership de longue date dans le domaine de l'éthylène, nous nous engageons, avec LanzaTech, à développer cette technologie à grande échelle et à continuer d'explorer les moyens de décarboner la production d'éthylène ».

Dr Jennifer Holmgren, Directrice générale de LanzaTech, a déclaré : « Nous sommes ravis de franchir cette étape et de commencer à travailler sur ce projet important. L'éthylène est un composant essentiel de milliers de produits chimiques et de matériaux. Il est souvent considéré comme le produit chimique le plus important au monde. Notre projet ne se contente pas d'accroître l'efficacité et la valeur de l'infrastructure de production d'éthylène existante, il crée également des emplois de qualité et soutient les communautés locales. Rendre circulaire l’économie mondiale du carbone exige de conjuguer ambition et action. Nous sommes reconnaissants de la vision partagée et du soutien de l’OCED pour faire progresser cette technologie réplicable, en renforçant notre capacité de fabrication nationale pour les produits de base à haute valeur. »

La mission de l'OCED est de réaliser des projets de démonstration d'énergie propre à grande échelle en partenariat avec le secteur privé afin d'accélérer le déploiement, l'adoption sur le marché et la transition équitable vers un système décarboné.

L'OCED assurera la supervision du projet en évaluant l'état et la qualité de la mise en œuvre à chaque phase du projet. Grâce à sa méthode de supervision, l'OCED examinera et évaluera les progrès du projet, y compris les avantages pour la communauté, ce qui influencera sa décision de poursuivre le financement fédéral et d’autoriser le passage à la phase suivante.

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en 2023 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

LanzaTech Global, Inc. (NASDAQ : LNZA) est une société de recyclage du carbone qui transforme les déchets carbones en carburants durables, en produits chimiques, en matériaux et en protéines pour les produits de tous les jours. Grâce à sa technologie de bio-recyclage, LanzaTech capte à la source le carbone généré par les industries à forte consommation d'énergie, empêchant ainsi son rejet dans l'air. LanzaTech donne ensuite une nouvelle vie à ce carbone capté en remplaçant proprement le carbone fossile vierge dans tous les produits, des nettoyants ménagers aux fibres de vêtements, en passant par les emballages et les carburants. En s'associant à des entreprises de la chaîne d'approvisionnement mondiale telles qu'ArcelorMittal, Coty, Craghoppers, REI et LanzaJet, LanzaTech ouvre la voie à une économie circulaire du carbone. Pour plus d'informations sur LanzaTech, visitez le site : https://lanzatech.com.

