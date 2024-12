馬來西亞頂尖的資產管理公司 AHAM Capital 選擇 Temenos Multifonds SaaS，對其基金會計平台進行現代化升級

AHAM Capital 正在使用基於 SaaS 的 Temenos Multifonds Global Accounting 来取代傳統的本地系統,以推動馬來西亞市場實現可擴展自動化及未來發展

瑞士格朗朗西, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) 今天宣布,AHAM Capital 已選擇以 SaaS 形式提供的 Temenos Multifonds Global Accounting,以推動馬來西亞市場實現可擴展自動化及未來發展。

AHAM Capital 成立於 2001 年,由 CVC Capital Partners 控股,現已發展成為馬來西亞頂尖的資產管理公司之一。 該公司為滿足企業、機構、退休基金、政府關聯公司、高淨值人士和富人階級的財富管理需求而提供服務,管理資產超過 880 億令吉,涉及 160 多個基金。

經過嚴格的評估流程及詳盡的概念驗證之後,公司選中了 Temenos Multifonds,認可 Multifonds 是支援 AHAM 長期發展的最佳解決方案。 透過使用 Multifonds,AHAM 可以採取多資產和多貨幣解決方案實現端到端營運自動化。 Temenos Multifonds 可以支援 AHAM 的傳統業務,同時得益於 Multifonds 在會計科目表、發布規則和命名約定方面的靈活性,支援符合伊斯蘭教法原則的伊斯蘭基金。

透過 Multifonds SaaS 解決方案,AHAM 受益於雲端部署和全面管理應用程式的靈活性,從而無需維護內部軟件。 AHAM 在未來亦可透過標準 Multifonds API 連接到周圍的應用程式。

AHAM Capital 技術總監 Allen Woo 評論說:「我們很高興與 Temenos Multifonds 合作,更換公司的基金會計系統。 得益於 Temenos 的全自動解決方案,AHAM 能夠簡化端到端營運、將直通式處理 (STP) 的比例提升至較高水平,並透過支援數碼資產和 ETF 等新產品來支援我們的長期擴展計劃。 同時,這將提高服務品質,並有助在馬來西亞快速發展的金融市場中吸納客戶。」

Temenos Multifonds 董事總經理 Oded Weiss 表示:「我們很高興獲選,能夠與 AHAM 密切合作,攜手推進這個策略性項目。 作為馬來西亞資產管理行業公認的領導者,AHAM 尋求面向未來的解決方案,我們深信 Multifonds SaaS 會滿足他們的願望。 透過提供真正以客戶為中心的資產管理服務,此次合作將支援 AHAM 推動創新及加速業務發展。 我們期待與 AHAM 強強聯手,展開富有成效的合作。」

關於 Temenos

Temenos (SIX: TEMN) 是全球頂尖的開放式銀行平台。 我們為 150 多個國家的客戶提供服務,協助他們打造新的銀行服務和最先進的客戶體驗。 Temenos 開放平台幫助業績優異客戶實現了三倍於行業平均水平的股本回報率和一半於行業平均水平的成本收入比。

如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.temenos.com。

