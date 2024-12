马来西亚领先的资产管理公司 AHAM Capital 选择 Temenos Multifonds SaaS 助力其实现基金会计平台现代化

AHAM Capital 将使用 SaaS(软件即服务)模式的 Temenos Multifonds Global Accounting 取代传统的本地系统,以推动马来西亚市场的可扩展自动化和未来增长

大朗西,瑞士, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (瑞交所股票代码: TEMN) 今日宣布,AHAM Capital 已选择采用 SaaS 模式交付的 Temenos Multifonds Global Accounting,以推动马来西亚市场的可扩展自动化和未来增长。

AHAM Capital 成立于 2001 年,由 CVC Capital Partners 持有多数股权,现已发展成为马来西亚一家领先的资产管理公司。 该公司面向企业、机构、养老基金、政府关联公司、高净值人群和大众富裕阶层提供财富管理服务,管理资产超过 880 亿马来西亚林吉特,拥有 160 多个基金。

经过严格的评估流程和详细的概念验证,Temenos Multifonds 脱颖而出,其 Multifonds 平台获选成为支持 AHAM 长期发展的最佳解决方案。 使用 Multifonds,AHAM 将能够通过多资产和多货币解决方案实现端到端运营自动化。 Temenos Multifonds 可以支持 AHAM 的传统业务,同时借助于 Multifonds 在会计科目表、过账规则和命名规范方面的灵活性,也可满足符合伊斯兰教法标准的伊斯兰基金管理需求。

采用 Multifonds SaaS 解决方案,AHAM 将大大受益于云端部署和全面管理应用程序所带来的灵活性,无需在内部维护软件。 未来,AHAM 还可以通过标准的 Multifonds API 连接到周边应用程序。

AHAM Capital 首席技术官 Allen Woo 表示:“我们很高兴能与 Temenos Multifonds 合作,更换我们的基金会计系统。 Temenos 的全自动化解决方案使 AHAM 能够简化端到端运营,实现高 STP 率,并通过启用数字资产和 ETF 等新产品支持我们的长期扩展计划。 同时,它还将提高服务质量,帮助我们在马来西亚快速发展的金融市场中实现客户增长。”

Temenos Multifonds 董事总经理 Oded Weiss 表示:“我们很高兴成功获选,并在这一战略项目上与 AHAM 展开密切合作。 作为马来西亚资产管理行业的领军企业,AHAM 寻求面向未来的解决方案,我们相信 Multifonds SaaS 将会满足他们的期望。 通过提供真正以客户为中心的资产管理服务,本次合作将支持 AHAM 推动创新并加速业务增长。 我们期待与 AHAM 建立稳固而富有成效的合作关系。”

