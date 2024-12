マレーシアの大手資産運用会社AHAMキャピタル (AHAM Capital) が、ファンド会計プラットフォームの最新化にテメノス・マルチフォンズSaaS (Temenos Multifonds SaaS) を選択

AHAMキャピタルは、マレーシア市場でのスケーラブルな自動化と将来の成長を促進するために、オンプレミスのレガシーシステムの、SaaS上のテメノス・マルチフォンズ・グローバル・アカウンティング (Temenos Multifonds Global Accounting) への置き換えを進めている

スイス、グラン・ランシー発, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- テメノス (SIX: TEMN) は本日、AHAMキャピタルがマレーシア市場でのスケーラブルな自動化と将来の成長を促進するために、SaaSとして提供されるテメノス・マルチフォンズ・グローバル・アカウンティングを選択したと発表した。

2001年に設立され、CVCキャピタル・パートナーズ (CVC Capital Partners) が過半数を所有するAHAMキャピタルは、マレーシアの大手資産運用会社の1つに成長した。 同社は、運用資産880億マレーシアリンギット (約3兆323億3,189万円) 以上、160を超えるファンドを擁し、企業、機関、年金基金、政府系企業、富裕層、マスアフルエントの資産ニーズに応えている。

テメノス・マルチフォンズは、厳格な評価プロセスと詳細な概念実証を経て選択され、マルチフォンズがAHAMの長期的な成長をサポートする最適なソリューションであると認識された。 マルチフォンズを使用することで、AHAMはマルチアセットおよびマルチ通貨ソリューションでエンドツーエンドの運用を自動化することができる。 テメノス・マルチフォンズは、勘定科目、転記ルール、命名規則における柔軟性により、AHAMの従来のビジネスをサポートすると同時に、シャリア基準に従ってイスラム基金をサポートする。

マルチフォンズSaaSソリューションにより、AHAMはクラウドベースの展開とアプリケーションの完全な管理によって提供される柔軟性の恩恵を受けることができ、社内でソフトウェアを維持する必要がなくなる。 AHAMは将来、標準のマルチフォンズAPI (Multifonds API) を使用して周辺アプリケーションに接続することも可能。

AHAMキャピタルの最高技術責任者であるアレン・ウー (Allen Woo) は次のように述べている。「テメノス・マルチフォンズと提携してファンド会計システムを置き換えることに胸を躍らせています。 テメノスの完全自動化ソリューションにより、AHAMはエンドツーエンドの業務を効率化し、高いSTP率を達成し、デジタル資産やETFなどの新商品を可能にすることで長期的な拡張計画をサポートできます。 同時に、サービス品質を向上させ、マレーシアの急速に進化する金融市場における顧客の成長を促進します」。

テメノス・マルチフォンズのマネージング ディレクターであるオデッド・ヴァイス (Oded Weiss) は次のように述べている。「この戦略的プロジェクトでAHAMに選ばれ、緊密に連携できることを嬉しく思います。 マレーシアの資産運用業界のリーダーとして認められているAHAMは、将来を見据えたソリューションを求めており、マルチフォンズSaaSがその要望に応えられると確信しています。 真に顧客中心の資産運用サービスを実現することで、このパートナーシップはAHAMのイノベーションの推進とビジネスの成長の加速をサポートします。 AHAMとの強力で実りあるコラボレーションの構築を楽しみにしています」。

テメノスについて

テメノス (SIX: TEMN) は、世界をリードする銀行向けオープンプラットフォームである。 当社は、150ヵ国以上において顧客にサービスを提供し、新たなバンキングサービスや最先端のカスタマーエクスペリエンスの構築を支援している。 テメノスオープンプラットフォームは、トップクラスのクライアントが業界平均の3倍の株主資本利益率 (ROE) と業界平均の半分の費用収益比率を達成できるよう支援している。

詳しくは、www.temenos.comを閲覧されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先 スコット・ロウ&マイケル・アンダーソン (Scott Rowe & Michael Anderson) テメノス・グローバル・パブリック・リレーションズ 電話:+44 20 7423 3857 Eメール:press@temenos.com ガブリエル・グーネティレイク (Gabriel Goonetillake) エーデルマン・スミスフィールド (Edelman Smithfield)、テメノスチーム 電話:+44 7813 407710 Temenos@EdelmanSmithfield.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.