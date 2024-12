Brains Bioceutical 透過供應 δ9 四氫大麻酚和大麻酚，擴大領先業界的大麻素產品組合，為藥物開發開闢新領域

溫哥華,卑詩省, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brains Bioceutical Corp. (Brains Bio) 是供應符合 GMP 的天然大麻素活性藥物成分 (API) 的全球頂尖企業,現宣佈擴大其領先業界的產品範圍。 大麻酚 (CBN) 可以用作歐盟 GMP 認證的活性藥物成分,δ9 四氫大麻酚 (THC) 為固體結晶形式,正接受加強穩定性的完善工作,而大麻萜酚 (CBG) 的最後驗證工作正在進行中。

這些新增項目補足了 Brains Bio 現時的產品組合,大麻二酚活性藥物成分 (CBD API) 已用於超過 30 項臨床和臨床前研究,包括已完成的第 III 期頑固性癲癇研究(已提交營銷授權)和第 II 期鴉片類藥物使用障礙研究。 透過在全球即時分發樣本,Brains Bio 為臨床研究、產品開發和治療創新開闢了新的途徑。



開展以大麻素為基礎的新一浪治療方法

Brains Bio 擴大其產品組合,顯示出該公司致力發展用於藥物研發的大麻素之決心。 公司的產品包括符合歐洲 藥典專題論文 (Ph. Eur. Monograph) 及 ICH Q7 要求的配方產品和活性藥物成分,旨在支援針對關鍵而未獲滿足的醫療需要,且需經由監管部門批准的臨床項目。 這些活性藥物成分有潛力應用於廣泛的治療用途,包括神經系統疾病、慢性疼痛和炎症疾病,有望推動突破性的臨床進展。

以現有成功案例為基礎

製藥行業已成功整合以大麻素為基礎的藥物治療。 多種獲得美國食品及藥物管理局 (FDA) 和歐洲藥物管理局 (EMA) 批准的藥物展現出重大的臨床效益,當中包括:

Epidiolex (CBD / 大麻二酚): 用於治療與雷葛氏症候群 (Lennox-Gastaut syndrome) 及卓飛症候群 (Dravet syndrome) 相關癲癇症發作的口服劑 (獲 FDA / EMA 批准)。

用於治療與雷葛氏症候群 (Lennox-Gastaut syndrome) 及卓飛症候群 (Dravet syndrome) 相關癲癇症發作的口服劑 (獲 FDA / EMA 批准)。 Marinol 及 Syndros (Dronabinol / 屈大麻酚): 用於化療引起的噁心和嘔吐,以及與愛滋病相關厭食症的配方藥物 (獲 FDA / EMA 批准)。

用於化療引起的噁心和嘔吐,以及與愛滋病相關厭食症的配方藥物 (獲 FDA / EMA 批准)。 Sativex (CBD / THC):治療多發性硬化症 (MS) 痙攣及其他神經系統疾病的藥物(獲 EMA 批准)。



這些成功例子彰顯了以大麻素為基礎藥物的治療潛力,以及這些藥物獲醫學界接受的程度愈來愈高, 而 Brains Bio 仍致力於推進在科學上對大麻素的認識。

「製藥行業的里程碑」

Brains Bioceutical Corp 行政總裁兼主席 Ricky Brar 表示:「推出品質優異的大麻二酚活性藥物成分、δ-9 四氫大麻酚及大麻萜酚,對 Brains Bio 及整個製藥行業是標誌性的時刻。這些產品讓研究人員和藥物開發人員有能力突破大麻素科學的界限,加快為全球病患者提供具變革性的療法。 這項成就體現出本公司堅定不移提供符合最高安全、品質和一致性標準活性藥物成分的承諾。」

市場蓄勢待發

The Global Cannabinoid Derived Pharmaceutical Market Research Report 2024 (2024 年全球大麻素衍生製藥市場研究報告) 預計市場將會大幅增長,由 2021 年的 8.843 億美元上升至 2034 年的 48.7 億美元 (複合年增長率為 13.4%)。 如此升幅反映出在應對多種不同疾病方面,各界愈來愈認同大麻素的治療成效。

Brains Bio 的活性藥物成分產品組合象徵著下一個前沿地帶,為製藥業創新者提供可靠而合規的成分,能夠加快開發經由監管部門批准、以大麻素為基礎的治療方法。

索取樣本及查詢

Brains Bioceutical Corp. 的四氫大麻酚及大麻二酚活性藥物成分樣本現在可供分發。 製藥公司及研發機構如欲查詢及取得進一步資料,可透過電郵 ir@brainsbio.com 與本公司聯絡。

關於 Brains Bioceutical Corp.

Brains Bioceutical Corp. 是專門為製藥行業開發及製造天然大麻素活性藥物成分的全球頂尖企業。 該公司將推進大麻素研究的集中力度轉化成創新解決方案,應對關鍵而未獲滿足的醫療需要,改變醫學的未來。



