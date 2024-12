Brains Bioceutical 扩大行业领先的大麻素产品线，推出 D9-THC 和 CBN，开辟药物开发新前沿

温哥华,不列颠哥伦比亚省, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的天然、符合 GMP 标准的大麻素活性药物成分 (API) 生产商 Brains Bioceutical Corp. (简称 Brains Bio) 宣布扩大其行业领先的产品组合。 Cannabinol (CBN) 是经欧盟 GMP 认证的 API;D9-Tetrahydrocanabinol (THC) 为固体结晶形式,正在进行加强的稳定性优化工作;Cannabigerol (CBG) 的最终验证工作正在进行中。

这些新产品丰富了 Brains Bio 当前的产品组合,其中 CBD API 已被用于 30 多项临床和临床前研究,包括一项已完成的 III 期难治性癫痫研究(已提交上市许可申请)以及一项 II 期阿片类药物使用障碍研究。 通过即时全球样品分发,Brains Bio 为临床研究、产品开发和治疗创新开辟了新途径。



开启大麻素类疗法的下一波浪潮

Brains Bio 扩展的产品组合体现了该公司致力于开发用于药物研发的各类大麻素。 Brains Bio 提供符合欧洲药典专论 (Ph. Eur. Monograph) 和 ICH Q7 要求 的配方产品和 API,旨在支持符合监管要求、针对关键未满足医疗需求的临床项目。 这些 API 具有广泛的潜在治疗用途,包括神经系统疾病、慢性疼痛和炎症性疾病,有望推动突破性临床进展。

基于现有成功案例

制药行业已经见证了大麻素类药物的成功整合。 FDA 和 EMA 批准的几种药物展现出显著的临床益处,包括:

Epidiolex (CBD): 一种治疗与 Lennox-Gastaut 和 Dravet 综合征相关的癫痫发作的口服溶液 (已获得 FDA/EMA 批准)。

一种治疗与 Lennox-Gastaut 和 Dravet 综合征相关的癫痫发作的口服溶液 (已获得 FDA/EMA 批准)。 Marinol 和 Syndros (Dronabinol): 用于治疗化疗引起的恶心和呕吐以及艾滋病相关厌食症的制剂 (已获得 FDA/EMA 批准)。

用于治疗化疗引起的恶心和呕吐以及艾滋病相关厌食症的制剂 (已获得 FDA/EMA 批准)。 Sativex (CBD/THC):一种用于治疗多发性硬化症和其他神经系统疾病引起的痉挛的药物 (已获得 EMA 批准)。



这些成功案例凸显了大麻素类疗法的治疗潜力及其在医学界日益增长的接受度, Brains Bio 始终致力于推进对大麻素的科学认识。

“制药行业的里程碑”

Brains Bioceutical Corp. 首席执行官兼董事长 Ricky Brar 表示:“推出高质量的 CBN API、D9 THC 和 CBG 对 Brains Bio 乃至整个制药行业而言都是一个里程碑式的时刻。这些产品使研究人员和药物开发人员能够拓展大麻素科学的边界,加速为全球患者提供变革性疗法。 这一成就体现了我们坚定不移地致力于提供符合最高安全、质量和一致性标准的 API。”

蓬勃发展的市场

The Global Cannabinoid Derived Pharmaceutical Market Research Report 2024 (2024 年全球大麻素衍生药物市场研究报告) 预测,大麻素衍生药物市场将大幅增长,从 2021 年的 8.843 亿美元增长至 2034 年的 48.7 亿美元,年复合增长率达 13.4%。 这一激增反映出人们越来越认可大麻素疗法在治疗各种疾病方面的有效性。

Brains Bio 的 API 产品组合代表了下一个前沿领域,为医药创新者提供强大且合规的成分,以加速开发获得监管机构批准的大麻素类疗法。

索取样品与咨询

Brains Bioceutical Corp. 现已提供 THC 和 CBN API 样品。 制药公司和研究机构如需咨询或了解更多信息,请通过 ir@brainsbio.com 联系该公司。

关于 Brains Bioceutical Corp.

Brains Bioceutical Corp. 是为制药行业开发和生产天然大麻素 API 的全球领先企业。 公司专注于推进大麻素研究,并将研究成果转化为创新解决方案,以满足关键的未满足医疗需求,从而改变医学的未来。



