Brains Bioceutical Mengembangkan Tawaran Kanabinoid Terkemuka Industri dengan D9-THC dan CBN, Membuka Peluang Baharu untuk Pembangunan Ubat

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brains Bioceutical Corp. (Brains Bio), peneraju global dalam Bahan Farmaseutikal Aktif (APIs) kanabinoid semula jadi yang mematuhi GMP, mengumumkan pengembangan tawaran terkemuka dalam industrinya. Kanabinol (CBN) tersedia sebagai API yang diperakui EU-GMP, D9-Tetrahydrokanabinol (THC) dalam bentuk kristal pepejal, sedang menjalani kerja pengoptimuman kestabilan yang dipertingkatkan dan kerja pengesahan akhir sedang dijalankan ke atas Kanabigerol (CBG).

Penambahan baharu ini melengkapkan portfolio semasa Brains Bio, dengan API CBD digunakan dalam lebih 30 kajian klinikal dan pra-klinikal, termasuk Kajian Epilepsi Refraktori Fasa III yang lengkap – diserahkan untuk Kebenaran Pemasaran – dan Kajian Gangguan Penggunaan Opioid Fasa II. Dengan pengedaran sampel global serta-merta, Brains Bio membuka jalan baharu untuk penyelidikan klinikal, pembangunan produk dan inovasi terapeutik.



Memperkenalkan Gelombang Seterusnya Terapi Berasaskan Kanabinoid

Perluasan Portfolio Brains Bio mencerminkan dedikasi syarikat terhadap pembangunan kanabinoid untuk penyelidikan dan pembangunan farmaseutikal. Tawaran mereka termasuk produk yang dirumus dan API yang mematuhi keperluan Ph. Eur. Monograf dan ICH Q7, direka bentuk untuk menyokong program klinikal yang diluluskan oleh kawal selia yang menyasarkan keperluan perubatan kritikal yang tidak dipenuhi. API ini, dengan aplikasi yang berpotensi untuk pelbagai kegunaan terapeutik, termasuk gangguan neurologi, sakit kronik dan keadaan keradangan, bersedia untuk memacu kemajuan klinikal yang cemerlang.

Membina di atas Kisah Kejayaan yang Sedia Ada

Industri farmaseutikal telah pun menyaksikan kejayaan integrasi ubat berasaskan kanabinoid. Beberapa ubat yang diluluskan oleh FDA dan EMA mempamerkan manfaat klinikal yang ketara, termasuk:

Epidiolex (CBD): Penyelesaian oral untuk merawat sawan epilepsi yang dikaitkan dengan sindrom Lennox-Gastaut dan Dravet (diluluskan FDA/EMA).

Penyelesaian oral untuk merawat sawan epilepsi yang dikaitkan dengan sindrom Lennox-Gastaut dan Dravet (diluluskan FDA/EMA). Marinol & Syndros (Dronabinol): Formulasi untuk loya dan muntah yang disebabkan oleh kemoterapi dan anoreksia berkaitan AIDS (diluluskan FDA/EMA).

Formulasi untuk loya dan muntah yang disebabkan oleh kemoterapi dan anoreksia berkaitan AIDS (diluluskan FDA/EMA). Sativex (CBD/THC): Rawatan untuk spastik dalam MS dan keadaan neurologi lain (diluluskan EMA).



Kejayaan ini menyerlahkan potensi terapeutik terapi yang berasaskan kanabinoid dan penerimaannya yang semakin meningkat dalam komuniti perubatan, dengan Brains Bio kekal berdedikasi untuk memajukan pemahaman saintifik kanabinoid.

"Satu Pencapaian untuk Industri Farmaseutikal"

"Pengenalan API CBN, D9 THC serta CBG yang berkualiti tinggi merupakan detik penting untuk Brains Bio dan untuk seluruh industri farmaseutikal," kata Ricky Brar, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi Brains Bioceutical Corp. "Produk ini memperkasakan penyelidik dan pembangun ubat untuk melangkaui sempadan sains kanabinoid, mempercepatkan penyampaian terapi transformatif kepada pesakit di seluruh dunia. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kami yang tidak berbelah bahagi untuk menyediakan API yang memenuhi piawaian tertinggi keselamatan, kualiti dan konsistensi."

Sebuah Pasaran Yang Bersedia untuk Pertumbuhan

The Global Cannabinoid Derived Pharmaceutical Market Research Report 2024 (Laporan Penyelidikan Pasaran Farmaseutikal Global Kanabinoid 2024) mengunjurkan peningkatan yang ketara, daripada $884.3 juta pada tahun 2021 kepada $4.87 bilion menjelang tahun 2034 (CAGR sebanyak 13.4%). Lonjakan ini mencerminkan peningkatan pengiktirafan keberkesanan terapi kanabinoid dalam menangani pelbagai keadaan perubatan.

Portfolio API Brains Bio mewakili kemajuan seterusnya, menyediakan inovator farmaseutikal dengan ramuan yang teguh dan mematuhi peraturan untuk mempercepatkan pembangunan rawatan berasaskan kanabinoid yang diluluskan oleh pengawal selia.

Meminta Sampel dan Pertanyaan

THC dan CBN API Brains Bioceutical Corp. kini tersedia untuk pengedaran sampel. Untuk pertanyaan dan maklumat lanjut, syarikat farmaseutikal dan organisasi penyelidikan boleh menghubungi syarikat tersebut di ir@brainsbio.com.

Perihal Brains Bioceutical Corp.

Brains Bioceutical Corp. merupakan peneraju global dalam membangunkan dan mengeluarkan API kanabinoid semulajadi untuk industri farmaseutikal. Tumpuan mereka untuk memajukan penyelidikan kanabinoid membawa kepada penyelesaian inovatif yang menangani keperluan perubatan kritikal yang tidak dipenuhi, seterusnya mengubah masa depan perubatan.



INFO@BRAINSBIO.COM

BRAINSBIO.COM

1-855-927-2476

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b460b7ca-9a31-4a41-a012-23d26e61ef5d

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.