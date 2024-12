ブレインズ・バイオシューティカル (Brains Bioceutical)、D9-THCおよびCBNを追加し、業界をリードするカンナビノイド製品群を拡大―医薬品開発の新たな地平を切り開く

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー発, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天然のGMP準拠カンナビノイド医薬品原薬 (API) の世界的リーダーであるブレインズ・バイオシューティカル (Brains Bioceutical Corp.、Brains Bio) は、業界をリードする製品群の拡充を発表した。 カンナビノール (CBN) はEU-GMP認証APIとして提供されており、D9-テトラヒドロカンナビノール (THC) は固体結晶形態で、安定性の強化最適化作業が進行中である。さらに、カンナビゲロール (CBG) の最終検証作業が進められている。

これらの新たな追加は、ブレインズ・バイオシューティカルの現行ポートフォリオを補完するものであり、同社のCBD APIは、マーケティング承認申請済みの第III相難治性てんかん試験を含む30件以上の臨床および前臨床試験で使用されている。また、オピオイド使用障害に対する第II相試験も進行中である。 即時のグローバルサンプル提供により、ブレインズ・バイオシューティカルは臨床研究、製品開発、および治療革新の新たな道を切り開く。



カンナビノイド治療の次の波を切り拓く

ブレインズ・バイオシューティカルの拡充されたポートフォリオは、医薬品研究開発におけるカンナビノイドの進展に対する同社の揺るぎない取り組みを反映している。 同社の提供する製品には、Ph. Eur. モノグラフおよびICH Q7要件に準拠した製剤およびAPIが含まれており、規制当局の承認が可能な臨床プログラムを支援し、重要な未充足の医療ニーズに応えることを目的としている。 これらのAPIは、神経疾患、慢性疼痛、および炎症性疾患を含む幅広い治療用途に応用可能であり、画期的な臨床の進展を促進するポテンシャルを有している。

既存の成功事例を基盤に

製薬業界ではすでにカンナビノイドを活用した医薬品の統合が成功している。 FDAおよびEMA承認薬の中には、以下を含む、臨床的に大きな利点を示すものがいくつかある:

エピディオレックス (Epidiolex) (CBD): レノックス・ガストー症候群およびドラベ症候群に関連するてんかん発作の治療用経口溶液 (FDA/EMA承認) 。

レノックス・ガストー症候群およびドラベ症候群に関連するてんかん発作の治療用経口溶液 (FDA/EMA承認) 。 マリノール (Marinol) およびシンドロス (Syndros) (ドロナビノール): 化学療法による悪心・嘔吐およびAIDS関連の食欲不振の治療用製剤 (FDA/EMA承認) 。

化学療法による悪心・嘔吐およびAIDS関連の食欲不振の治療用製剤 (FDA/EMA承認) 。 サティベックス (Sativex) (CBD/THC):多発性硬化症 (MS) およびその他の神経疾患における痙縮治療薬 (EMA承認) 。



これらの成功例は、カンナビノイド治療の治療的可能性と、医療コミュニティにおけるその受容の高まりを強調している。 ブレインズ・バイオシューティカルは、カンナビノイドに関する科学的理解の深化と発展に引き続き尽力している。

「製薬業界におけるマイルストーン」

「高品質なCBN API、D9 THC、CBGの導入は、ブレインズ・バイオシューティカル、さらには製薬業界全体にとって画期的な瞬間です」と、ブレインズ・バイオシューティカルのCEO兼会長であるリッキー・ブラール (Ricky Brar) は述べている。「これらの製品は、研究者や医薬品開発者にカンナビノイド科学の限界を押し広げる力を与え、世界中の患者に変革的な治療を迅速に提供することを可能にします。 この成果は、安全性、品質、および一貫性の最高基準を満たすAPIを提供するという、私たちの揺るぎない取り組みを反映しています」。

成長が見込まれる市場

2024年のグローバル・カンナビノイド由来医薬品市場調査レポートによると、市場規模は2021年の8億8,430万ドル (約1,362億7,637万円) から、2034年には48億7,000万ドル (約7,503億867万円) へと大幅に拡大すると予測されており、年平均成長率 (CAGR) 13.4%が見込まれている。 この急成長は、カンナビノイド治療が幅広い医療条件に対して効果的であることへの認識の高まりを反映している。

ブレインズ・バイオシューティカルのAPIポートフォリオは、次世代のフロンティアを示しており、製薬イノベーターに対して、規制承認を受けたカンナビノイド治療の開発を加速させるための、堅牢で準拠した原材料を提供している。

サンプル提供と問い合わせ先

ブレインズ・バイオシューティカルのTHCおよびCBN APIは、現在サンプル提供が可能である。 製薬企業や研究機関向けの詳細情報および問い合わせは、ir@brainsbio.comまで。

ブレインズ・バイオシューティカルについて

ブレインズ・バイオシューティカルは、製薬業界向けに天然カンナビノイドAPIの開発および製造を行う世界的リーダーである。 同社のカンナビノイド研究の進展への注力は、重要な未充足の医療ニーズに応える革新的なソリューションへと繋がり、医学の未来を変革している。



INFO@BRAINSBIO.COM

BRAINSBIO.COM

1-855-927-2476

