Brains Bioceutical amplía oferta de cannabinoides líder en el sector con D9-THC y CBN, abriendo nuevas fronteras para el desarrollo de fármacos

VANCOUVER, Columbia Británica, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brains Bioceutical Corp. (Brains Bio), un líder mundial en ingredientes farmacéuticos activos (APIs) de cannabinoides naturales y compatibles con GMP, anuncia la expansión de su oferta líder en el sector. El cannabinol (CBN) está disponible como un API certificado por la UE-GMP, el D9-Tetrahidrocanabinol (THC) está en forma cristalina sólida, sometiéndose a trabajo de optimización de estabilidad mejorada y se está realizando trabajo de validación final del cannabigerol (CBG).

Estas nuevas adiciones complementan la cartera actual de Brains Bio, y el API de CBD se utiliza en más de 30 estudios clínicos y preclínicos, incluido un estudio de epilepsia refractaria de fase III completado, presentado para autorización de comercialización, y un estudio de fase II de trastorno por uso de opioides. Con la distribución global inmediata de muestras, Brains Bio abre nuevas vías para la investigación clínica, el desarrollo de productos y la innovación terapéutica.

Presentamos la próxima ola de terapias basadas en cannabinoides

La cartera ampliada de Brains Bio refleja la dedicación de la empresa al desarrollo de cannabinoides para investigación y desarrollo farmacéutico. Sus ofertas incluyen productos formulados y APIs compatibles con los requisitos de monografía de Ph. Eur. y de ICH Q7, diseñados para apoyar los programas clínicos aprobados por la normativa dirigidos a las necesidades médicas críticas no atendidas. Estos APIs, con aplicaciones potenciales para una amplia gama de usos terapéuticos, incluyendo trastornos neurológicos, dolor crónico y afecciones inflamatorias, están posicionados para impulsar avances clínicos innovadores.

Basándose en historias de éxito existentes

El sector farmacéutico ya ha sido testigo de la integración exitosa de medicamentos a base de cannabinoides. Varios medicamentos aprobados por la FDA y la EMA muestran beneficios clínicos significativos, que incluyen:

Epidiolex (CBD): Una solución oral para tratar las convulsiones epilépticas asociadas con los síndromes de Lennox-Gastaut y Dravet (aprobada por la FDA/ EMA).

Una solución oral para tratar las convulsiones epilépticas asociadas con los síndromes de Lennox-Gastaut y Dravet (aprobada por la FDA/ EMA). Marinol & Syndros (Dronabinol): Formulaciones para náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y anorexia relacionada con el SIDA (aprobadas por la FDA/EMA).

Formulaciones para náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y anorexia relacionada con el SIDA (aprobadas por la FDA/EMA). Sativex (CBD/THC): Un tratamiento para la espasticidad en la EM y otras afecciones neurológicas (aprobado por la EMA).



Estos éxitos destacan el potencial terapéutico de las terapias basadas en cannabinoides y su creciente aceptación dentro de la comunidad médica. Brains Bio sigue dedicado a promover la comprensión científica de los cannabinoides.

“Un hito para el sector farmacéutico”

"La introducción de CBN API, D9 THC y CBG de alta calidad es un momento histórico para Brains Bio y para toda la industria farmacéutica", dijo Ricky Brar, CEO y presidente de Brains Bioceutical Corp. "Estos productos empoderan a investigadores y desarrolladores de fármacos para ampliar los límites de la ciencia de los cannabinoides, acelerando la entrega de terapias transformadoras a pacientes en todo el mundo. Este logro refleja nuestro compromiso inquebrantable de proporcionar API que cumplan con los más altos estándares de seguridad, calidad y consistencia".

Un mercado posicionado para el crecimiento

El Informe Global de Investigación del Mercado Farmacéutico Derivado de Cannabinoides 2024 proyecta un aumento significativo, de $ 884.3 millones en 2021 a $ 4.87 mil millones para 2034 (CAGR del 13.4%). Este aumento refleja el creciente reconocimiento de la efectividad de las terapias cannabinoides para abordar una amplia gama de afecciones médicas.

La cartera API de Brains Bio representa la próxima frontera, proporcionando a los innovadores farmacéuticos un ingrediente sólido y compatible para acelerar el desarrollo de tratamientos basados en cannabinoides aprobados por la normativa.

Solicitud de muestras y consultas

El THC y el CBN API de Brains Bioceutical Corp. ya están disponibles para la distribución de muestras. Para consultas y más información, las empresas farmacéuticas y las organizaciones de investigación pueden comunicarse con la compañía en ir@brainsbio.com.

Acerca de Brains Bioceutical Corp.

Brains Bioceutical Corp. es un líder mundial en el desarrollo y fabricación de API de cannabinoides naturales para el sector farmacéutico. Su enfoque en el avance de la investigación sobre cannabinoides se traduce en soluciones innovadoras que abordan las necesidades médicas críticas no satisfechas, transformando el futuro de la medicina.

INFO@BRAINSBIO.COM

BRAINSBIO.COM

1-855-927-2476

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b460b7ca-9a31-4a41-a012-23d26e61ef5d

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.