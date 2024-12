YourUpdateTV conversa con Nintendo sobre su exclusiva guía de regalos para las fiestas

Más diversión en estas fiestas con los nuevos y más populares productos Nintendo

NUEVA YORK, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con nuevos juegos protagonizados por icónicos personajes como Mario y Zelda, y dos ofertas exclusivas en consolas Nintendo Switch que permiten disfrutar de videojuegos en cualquier lugar, Nintendo facilita la búsqueda de regalos ideales para todos en su lista. En una alianza con D S Simon Media, Nintendo of America realizó en una gira de entrevistas a nivel nacional para presentar lo mejor de sus productos más populares para la temporada navideña.

Como parte de esta iniciativa, Nintendo produjo un video especial conducido por Liliana Vázquez, ganadora de un Emmy y destacada personalidad de la televisión, disponible en: https://youtu.be/DQWQScWCKLY?si=8_ahwBw_h8PiZA-k

La oferta de Nintendo incluye una variedad de nuevos juegos, descuentos navideños y divertidos juguetes, todos diseñados para ofrecer a las familias una experiencia inolvidable durante las fiestas. Los puntos destacados incluyen:

Nuevas ofertas navideñas

Nintendo se luce este año con excelentes ofertas para los compradores, incluyendo dos paquetes que incluyen el juego de carreras Mario Kart 8 Deluxe y una Membresía Individual de 12 meses de Nintendo Switch Online*.

Nintendo Switch – Modelo OLED: Mario Kart 8 Deluxe Bundle con controles Joy-Con blancos: ¡con un ahorro** aproximado de $79.98!

con controles Joy-Con blancos: ¡con un ahorro** aproximado de $79.98! Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe Bundle con controles Joy-Con rojo neón y azul: ¡con un ahorro aproximado de $79.98!

Diversión para toda la familia en estas fiestas

Una selección diversa de juegos de Nintendo Switch para todos:

Super Mario Party Jamboree : Disfruta más de 110 minijuegos y 22 personajes, incluidos Mario y la Princesa Peach, en el Mario Party más grande hasta la fecha

: Disfruta más de 110 minijuegos y 22 personajes, incluidos Mario y la Princesa Peach, en el Mario Party más grande hasta la fecha The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom : Salva Hyrule como la Princesa Zelda explorando un mundo expansivo donde puedes crear ecos e imitar cosas para resolver acertijos y enfrentar jefes y obstáculos de manera creativa.

: Salva Hyrule como la Princesa Zelda explorando un mundo expansivo donde puedes crear ecos e imitar cosas para resolver acertijos y enfrentar jefes y obstáculos de manera creativa. Mario & Luigi: Brothership : Ayuda a los hermanos que zarparán en una misión para restaurar un mundo fracturado en esta épica aventura, una isla a la vez.

: Ayuda a los hermanos que zarparán en una misión para restaurar un mundo fracturado en esta épica aventura, una isla a la vez. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer : Diseña una rutina personalizada de boxeo que se ajuste a tu estilo de vida con nuevas canciones, modos y entrenadores completamente narrados.

: Diseña una rutina personalizada de boxeo que se ajuste a tu estilo de vida con nuevas canciones, modos y entrenadores completamente narrados. Super Mario Bros. Wonder : ¡Poderes sorprendentes y las Wonder Flowers cambian por completo el juego clásico de Mario!

: ¡Poderes sorprendentes y las Wonder Flowers cambian por completo el juego clásico de Mario! Just Dance 2025 : Reúne a tus amigos y familia para bailar con 40 éxitos completamente nuevos.

: Reúne a tus amigos y familia para bailar con 40 éxitos completamente nuevos. EA Sports FC 25 : Vive la emoción del fútbol con los mejores jugadores de los clubes y competiciones más importantes del mundo.

: Vive la emoción del fútbol con los mejores jugadores de los clubes y competiciones más importantes del mundo. MySims: Cozy Bundle: Personaliza tu pueble, haz amigos y descubre aventuras creativas con el regreso de dos juegos encantadores, MySims y MySims Kingdom.

Opciones de Hardware Nintendo Switch

Con sistemas diseñados para diferentes estilos de juego, Nintendo Switch ofrece opciones versátiles para todos:

Nintendo Switch : Diseñada para acompañarte a donde vayas, esta consola se transforma de un sistema para jugar en tu televisor en casa a un sistema portátil que puedes usar cuando quieras en cualquier lugar.

: Diseñada para acompañarte a donde vayas, esta consola se transforma de un sistema para jugar en tu televisor en casa a un sistema portátil que puedes usar cuando quieras en cualquier lugar. Nintendo Switch – Modelo OLED : Ideal para jugar en casa o de modo portátil con una brillante pantalla OLED y audio mejorado para una experiencia de juego inmersiva.

: Ideal para jugar en casa o de modo portátil con una brillante pantalla OLED y audio mejorado para una experiencia de juego inmersiva. Nintendo Switch Lite: Un sistema liviano y compacto diseñado exclusivamente para jugar en modo portátil.



Juguetes y tesoros coleccionables

Nintendo también ofrece increíbles juguetes temáticos de Nintendo a través de marcas asociadas:

LEGO The Legend of Zelda Great Deku Tree 2-in-1 : Un detallado set 2-en-1 inspirado en la serie The Legend of Zelda.

: Un detallado set 2-en-1 inspirado en la serie The Legend of Zelda. Jakks Super Mario Course Complete Playset : Un juguete interactivo que te permite recrear la emoción de completar un nivel en un juego de Super Mario.

: Un juguete interactivo que te permite recrear la emoción de completar un nivel en un juego de Super Mario. Hallmark Magic Collection Coins Ornament : Decora tus fiestas con un adorno de Mario en acción.

: Decora tus fiestas con un adorno de Mario en acción. LEGO K.K.’s Concert at the Plaza: Un juguete interactivo que te permite crear tus propias historias inspiradas en la serie Animal Crossing.

Para más información, visita Nintendo.com

*Incluye membresía que se renueva automáticamente después del período inicial al precio vigente, salvo cancelación. No disponible en todos los países. Se requiere acceso a internet para las funciones en línea. Aplican términos. nintendo.com/switch-online.

**El ahorro aproximado se basa en el precio de venta sugerido por el fabricante al comprar el juego y la membresía por separado. Los ahorros reales pueden variar. Disponible hasta agotar existencias.

Nintendo Switch Lite es compatible con todos los juegos que admiten el modo portátil.

Acerca de Lilliana Vazquez:

Lilliana Vázquez, ganadora de un Emmy y destacada personalidad televisiva, es una entrevistadora innovadora, creadora de contenido, experta en estilo y productora versátil. Con una carrera que abarca roles tanto frente como detrás de las cámaras, ha logrado inspirar a millones de personas a través de diversas plataformas. Aunque mide apenas un metro y medio, su energía y carisma llenan cualquier espacio, dejando una impresión imborrable. Su personalidad vibrante, estilo cercano y capacidad innata para conectar con la audiencia la han consolidado como una figura de referencia. Descubre contenido exclusivo y adéntrate en el mundo de Lilliana a través de su Instagram: @lillianavazquez y su sitio web: The LV Guide.

Acerca de Nintendo:

Nintendo Co., Ltd., con sede en Kioto, Japón, es responsable de crear algunas de las franquicias más icónicas y queridas del mundo, como Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ y Splatoon™, mediante una integración innovadora de hardware y software.La compañía tiene como misión ofrecer experiencias de entretenimiento únicas e intuitivas para personas de todas las edades. Esto incluye la fabricación y comercialización de consolas de videojuegos como la familia Nintendo Switch™, el desarrollo de aplicaciones para dispositivos inteligentes y la colaboración con socios en proyectos como contenido visual y parques temáticos. A lo largo de su historia, Nintendo ha alcanzado hitos impresionantes, con más de 5,800 millones de videojuegos y 850 millones de consolas vendidas en todo el mundo. Desde el lanzamiento de la icónica Nintendo Entertainment System™ hace más de 30 años, hasta la actualidad, la misión de Nintendo sigue siendo la misma: crear entretenimiento único que inspire sonrisas en personas de todo el planeta. En América, Nintendo of America Inc., con sede en Redmond, Washington, lidera las operaciones de la compañía en la región. Para más información, visita la página oficial de Nintendo en: www.nintendo.com.

*** YourUpdateTV es propiedad de D S Simon Media. El vídeo incluido y publicado forma parte de una gira de entrevistas con los medios producida por D S Simon Media en nombre de Nintendo.

Dante Muccigrosso

Director of Media Integration & Client Reporting

E: dantem@dssimon.com

C: 973.524.0104

A video accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/496397ca-b3c2-4736-9525-5b64b422a2a6

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.