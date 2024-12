明日建筑世界大会为未来建设奠定更坚实的基础

巴塞罗那,西班牙, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第二届明日建筑世界大会 (TBWC) 已于今年 11 月在 Fira de Barcelona 的 Gran Via 展馆举行。 大会期间,参展商与专家齐聚一堂,充分证明了为可持续建筑行业奠定基础的必要性与紧迫性,同时精准指出了推动这一行业模式转型的若干关键趋势。

TBWC 总监 Ione Ruete 表示: “纵观历史,我们不难发现,唯有为项目奠定坚实的基础,才能确保其在岁月的洗礼中历久弥新,持续发展。 我们的社会正不可避免地朝着一个更加城市化的未来迈进,届时大都市的密度将日益增加。 这样的未来,必然需要现代城市规划具备打造创新、可持续且灵活的建筑结构的能力。”

采纳综合方法,充分利用新兴技术与可持续实践的优势,已经成为当今最为关键的趋势。 从这个角度来看,BIM 和建筑管理软件等技术工具在建筑活动定义中的积极作用,已是不可否认的事实。

BIM 的主要优势在于通过精准的三维数字模型,显著提升建筑项目各参与方的协同合作。 通过将所有信息整合到一个统一模型中,BIM 能够提升建设过程的效率与质量,最大限度地减少错误,降低成本,改善沟通,优化项目规划与管理,同时为建筑的维护与运营提供有力支持。

另一个推动建筑更加高效和可持续发展的趋势是实现建筑工业化。通过这种方式,建筑 60% 至 90% 的部分可以在工厂内完成预制,待各个构件运至现场后再进行组装。 此外,可持续建筑还应当秉持循环经济理念,积极倡导材料的再利用与回收文化。

同时,将城市绿化纳入城市生态系统的核心组成部分,而非仅仅作为装饰,显得尤为关键。 更绿色的城市更能够有效降低气温,改善空气质量,提升市民福祉。

建筑行业的二氧化碳排放量占全球总排放的 37%,原材料消耗量占全球的 50%。 这些数据迫使我们每一个人都必须立即采取紧急行动。

明日建筑世界大会将与全球智慧城市大会 (Smart City Expo World Congress)、明日交通世界大会 (Tomorrow.Mobility World Congress) 和明日蓝色经济世界大会 (Tomorrow.Blue Economy) 同期举行, 旨在建立一个无与伦比的全球城市创新平台。 第三届明日建筑世界大会将于 2025 年 11 月 4 日至 6 日在巴塞罗那举行。

