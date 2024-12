Ibexa et Quable : l'alliance de deux leaders du marché de l'expérience digitale

Ibexa et Quable, leaders dans le domaine de la DXP (Digital Experience Platform) et du PIM (Product Information Management), annoncent leur rapprochement. Partageant une vision commune de l'Expérience Digitale, les deux entreprises souhaitent accélérer leurs plans de développement respectifs tout en offrant à leurs clients les bénéfices d'une plateforme unifiée et composable pour simplifier la gestion de l'ensemble de leurs expériences digitales.

Quable accueille Ibexa en tant qu'actionnaire majoritaire de la société. Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs et les mêmes ambitions, ce qui contribuera à la réussite de ce projet ambitieux. Quable restera autonome, développant une plateforme PIM de premier plan, tout en faisant partie d'un projet plus large s'intégrant parfaitement à l'envergure mondiale d'Ibexa DXP.

Une relation complémentaire qui change la donne

Avec l'ambition de créer un leader mondial de l'expérience numérique, cette alliance unique offre aux entreprises un écosystème agile et intégré, éliminant les silos entre les équipes marketing, produit, e-commerce, communication et technique. La puissance du PIM combinée à la flexibilité de la DXP permettra aux marques de :

Accélérer leur stratégie de mise sur le marché grâce à une synchronisation parfaite entre les informations sur les produits, les actifs et les supports de communication.

Se différencier par des expériences utilisateurs personnalisées en distribuant un contenu pertinent, précis et adapté à chaque point de contact.

Reprendre le contrôle et apporter de la cohésion à leurs équipes digitales en assurant la cohérence et l'uniformité des données sur tous les canaux de distribution. (Web, mobile, réseaux sociaux, e-commerce, etc.)

Vers une nouvelle ère de l'expérience client

Grâce à cette nouvelle coalition stratégique, Ibexa et Quable vont accélérer et compléter leur croissance respective. Fédérateur au service de ses clients, Ibexa met à disposition de Quable son savoir-faire en matière de développement international et contribue à l'accélération de sa roadmap. François-Emmanuel Lamellière, Sylvain Gourvil et Baptiste Legeay, co-fondateurs de Quable, resteront à la tête de la société. Ibexa entend accélérer la croissance de Quable et lui permettre de se développer à l'international.

François-Emmanuel Lamellière, CEO de Quable, se réjouit de ce rapprochement : « Quable a connu une croissance très rapide grâce au talent de son équipe et à la puissance de son écosystème. Il nous faut maintenant franchir un nouveau cap en nous associant à un acteur mondial du logiciel qui partage nos valeurs, reconnaît notre expertise et nous aide à accélérer notre développement à l'international. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de participer à cette aventure unique ».

Bertrand Maugain, PDG d'Ibexa, explique : « Nous sommes très fiers de pouvoir soutenir le succès de Quable. C'est une société que nous connaissons déjà très bien, un véritable joyau français et un solide leader sur le marché du PIM. L'ultra-personnalisation et la cohérence des messages sont devenues les facteurs clés de la mise sur le marché et de la différenciation, c'est pourquoi nous sommes ravis d'apporter de nouvelles fonctionnalités fantastiques à Ibexa DXP - des fonctionnalités qui, j'en suis sûr, seront chaleureusement accueillies par nos clients et nos partenaires. Grâce au soutien du groupe QNTM, nous construisons le nouveau champion européen de l'expérience numérique ».

