Bitget 正为 MiCA 合规做准备，并计划设立欧洲区域中心

维多利亚，塞舌尔, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget，全球领先的加密币交易所和 Web3 公司，正在探索在立陶宛建立其欧洲区域中心，作为其在欧盟战略扩张的一部分。 此举符合欧盟加密资产市场 (MiCA) 框架，旨在为整个地区的加密资产提供统一的监管环境。

该公司正在积极为符合 MiCA 的框架做准备，包括计划在立陶宛设立本地办事处并招聘合规与运营团队。

“我们非常感谢欧盟监管机构在培育安全并充满活力的数字创新环境过程中所展现出的卓越领导力和远见。 我们对于欧洲的愿景不单单局限于业务扩张。 欧洲处于加密革命的前沿，我们致力于为其日益壮大的加密初创公司的生态发展提供支持，” Bitget 首席法务官 Hon Ng 表示。 “在欧盟建立中心，彰显了我们坚持最高安全和标准的坚定承诺，” 他补充道。

Bitget 始终致力于遵守全球加密友好管辖区的监管，并在波兰，澳大利亚和意大利等主要市场获得牌照。 该交易所近期重返英国市场，为用户提供完全合规的加密服务，并正在全球超过 15 个的司法管辖区寻求监管批准。 其中就包括立陶宛，Bitget 在此完成了加密货币注册，表明其会在欧洲安全并公开透明地进行运营。

该公司还计划与欧洲监管机构之间建立密切的合作，以确保其产品符合所有的监管要求，同时能够优先保护用户的资产和数据。 随着欧盟加密资产市场框架的生效，Bitget 的积极举措将推动其成为发展最快的合规交易所。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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