Bitget Bersedia untuk Pematuhan MiCA dengan Hab Serantau Eropah yang Akan Datang

VICTORIA, Seychelles, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah syarikat pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia dan syarikat Web3, sedang meneroka penubuhan hab serantau Eropahnya di Lithuania sebagai sebahagian daripada pengembangan strategiknya di Kesatuan Eropah. Langkah itu sejajar dengan rangka kerja Markets in Crypto-Assets (MiCA) EU, bertujuan untuk menyediakan persekitaran kawal selia yang bersatu untuk aset kripto di seluruh rantau ini.

Syarikat itu sedang giat bersedia untuk pematuhan di bawah rangka kerja MiCA, termasuk rancangan untuk menubuhkan pejabat dan merekrut kakitangan pematuhan dan operasi di Lithuania.

“Kami amat menghargai pihak berkuasa kawal selia EU atas kepimpinan dan visi mereka untuk memupuk persekitaran yang selamat dan bertenaga untuk inovasi digital. Visi kami untuk Eropah melangkaui pengembangan perniagaan. Benua ini berada di barisan hadapan revolusi kripto dan kami komited untuk menyumbang kepada ekosistem pemula kripto yang semakin berkembang,” kata Hon Ng, Ketua Pegawai Undang-undang Bitget. “Dengan menubuhkan hab di Kesatuan Eropah, kami menunjukkan komitmen kuat kami untuk mempertahankan standard keselamatan dan pematuhan tertinggi,” tambahnya lagi.

Bitget secara konsisten berusaha untuk mematuhi pematuhan peraturan di seluruh dunia dalam bidang kuasa mesra kripto, memegang lesen di pasaran utama seperti Poland, Australia dan Itali. Bursa tersebut baru-baru ini memasuki semula pasaran UK, menawarkan perkhidmatan kripto yang mematuhi peraturan sepenuhnya dan sedang mengejar kelulusan kawal selia di lebih daripada 15 bidang kuasa di seluruh dunia. Ini termasuk Lithuania, di mana Bitget menjamin pendaftaran kriptonya, menunjukkan dedikasinya untuk beroperasi dengan selamat dan telus di Eropah.

Syarikat itu juga merancang untuk bekerjasama rapat dengan pengawal selia Eropah untuk memastikan produknya memenuhi semua keperluan kawal selia sambil mengutamakan perlindungan aset dan data pengguna. Apabila rangka kerja MiCA mula berkuat kuasa, langkah proaktif Bitget mendorongnya untuk menjadi bursa pematuhan yang paling pesat berkembang.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget adalah sebuah syarikat bursa mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka di dunia. Bursa Bitget menyediakan perkhidmatan kepada lebih 45 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau serta komited membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan rintisannya dan penyelesaian perdagangan yang lain. Bitget turut menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep, merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan) untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Amaran Risiko: Harga aset digital mungkin turun naik dan mengalami kemudahubahan harga. Melabur dengan bijak. Nilai pelaburan anda mungkin terjejas dan berkemungkinan anda tidak mencapai matlamat kewangan anda atau mendapatkan semula pelaburan pokok anda. Anda seharusnya sentiasa mendapatkan nasihat kewangan yang bebas dan mempertimbangkan pengalaman kewangan dan kedudukan kewangan anda sendiri. Prestasi pada masa lalu bukanlah ukuran prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian yang mungkin anda alami. Tiada apa-apa pun di sini yang boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan.

