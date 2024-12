Bitget מתכוננת לרגולציית MiCA עם מרכז אזורי אירופי שייפתח בקרוב

ויקטוריה, סיישל, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, בוחנת את הקמת המרכז האזורי שלה באירופה בליטא כחלק מההתרחבות האסטרטגית שלה אל האיחוד האירופי. מהלך זה עולה בקנה אחד עם רגולציית השווקים בנכסים קריפטוגרפים (MiCA) של האיחוד האירופי, שמטרתה לספק סביבה רגולטורית אחודה לנכסי הקריפטוגרפיה ברחבי האזור.

החברה נערכת באופן אקטיבי לציות במסגרת MiCA, לרבות תוכניות להקמת משרד וגיוס אנשי מקצוע בתחום הרגולציה והתפעול בליטא.

"אנו באמת מעריכים את הרשויות הרגולטיביות של האיחוד האירופי על המנהיגות והחזון שהם מראים לטובת טיפוח סביבה בטוחה ותוססת לחדשנות דיגיטלית. החזון שלנו לאירופה חורג מעבר להתרחבות עסקית. היבשת נמצאת בחזית מהפכת הקריפטוגרפיה, ואנו מחויבים לתרום לאקו סיסטם ההולך וגדל של סטרטאפים בתחום הקריפטוגרפיה", אמר הון נג (Hon Ng), יועץ משפטי ראשי של Bitget, "על ידי הקמת מרכז באיחוד האירופי אנו מפגינים את המחויבות החזקה שלנו לקיים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחה ותאימות".

Bitget פועלת באופן עקבי לציית לרגולציה ברחבי העולם בתחומי שיפוט ידידותיים לקריפטוגרפיה, ומחזיקה ברישיונות בשווקים גדולים כמו פולין, אוסטרליה ואיטליה. הבורסה נכנסה לאחרונה בחזרה לשוק הבריטי, ומציעה שירותים קריפטוגרפים המציעים ציות מוחלט, והיא הגישה בקשה לקבלת אישורים רגולטוריים ביותר מ-15 תחומי שיפוט ברחבי העולם. זה כולל את ליטא, שם Bitget מאבטחת את הרישום הקריפטוגרפי שלה, מה שמציין את מחויבותה לפעול בצורה מאובטחת ושקופה באירופה.

החברה גם מתכננת לשתף פעולה באופן הדוק עם רגולטורים אירופיים כדי להבטיח שמוצריה עומדים בכל הדרישות הרגולטוריות תוך מתן עדיפות להגנה על נכסי משתמשים ונתונים. עם כניסתה לתוקף של מסגרת MiCA, הצעדים הפרואקטיביים של Bitget דוחפים אותה להפוך לבורסת התאימות בעלת הצמיחה המהירה ביותר.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

