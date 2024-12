FHOS: Innovación en Cosmética Nanotecnológica Bioluminiscente

FHOS BIOLUMINISCENTE La única línea de productos cosméticos nanotecnológicos que se activa a nivel interno mediante la energía fotolumínica (luz). De esta manera, FHOS mutiplica sus beneficios y otorga resultados incomparables en sólo 15 minutos. Descubre la tecnología bioluminiscente que te permitirá conseguir resultados similares a la medicina estética en 15 minutos, sin intervenciones y sin molestias PREMIOS Y CERTIFICACIONES

Más de 600 estudios científicos avalan los beneficios de la bioluminiscencia en la regeneración celular y el cuidado de la piel.

MADRID, SPAIN, December 18, 2024 / EINPresswire.com / -- FHOS, líder en innovación cosmética nanotecnológica, presenta su revolucionaria línea de productos bioluminiscentes. Basados en tecnología avanzada que combina ciencia y estética, los productos FHOS se activan mediante energía fotolumínica, ofreciendo resultados visibles e incomparables en tan solo 15 minutos.¿Cómo funciona FHOS?El tratamiento estético de FHOS combina tres etapas fundamentales:- Cabina profesional: Un tratamiento semanal con el equipo FHOS Procyon para resultados personalizados y eficaces.- Uso en casa: Aplicación diaria del sérum y la crema, complementados con la máscara LED FHOS, que potencia la acción bioluminiscente.- Ambiente exterior: La luz natural o artificial activa la tecnología bioluminiscente para completar el proceso de regeneración y revitalización cutánea.La ciencia detrás de la bioluminiscencia La bioluminiscencia, aplicada a la estética, utiliza la luz como fuente de energía para activar principios activos que regeneran las células de la piel. Las esferas bioluminiscentes, gracias a su bajo peso molecular, penetran profundamente en las capas dérmicas. Una vez activadas por la energía lumínica, aumentan de volumen y liberan ingredientes activos mediante un proceso de implosión controlada, maximizando los beneficios a nivel interno.Resultados visibles en solo 15 minutosFHOS permite tratar una amplia variedad de problemas cutáneos, tanto faciales como corporales ( tratamiento facial y corporal):- Faciales: Deshidratación, sequedad, sensibilidad, exceso de grasa, arrugas, flacidez e imperfecciones.- Corporales: Reafirmación, reducción, mejora de la textura (piel de naranja) y remodelación.Reconocimientos internacionalesFHOS ha sido galardonada con importantes premios y certificaciones:- Premio al mejor tratamiento/protocolo (Barcelona, 2024).- Premio a la innovación (Francia, 2021).- Certificación ISO 22716: Garantía de calidad y seguridad en la fabricación de cosméticos.- Evaluación independiente E.C. (2023).Testimonios de clientesProfesionales del sector destacan la calidad e innovación de FHOS:- Montserrat López López: "los conozco hace años y para mí, no hay otra marca que se implique más con la profesional.trato directo, muy buenas ofertas, sencillamente, gracias Grupo DRV Phytolab"- Karen Lissette Matamala Vásquez: "Recomiendo los productos del grupo DRV Phytolab porque constituyen una real herramientas para los profesionales del área Estetica , se preocupan de innovar constantemente en nuevas tecnologías , principios activos de vanguardia y potentes Herramientas de venta ! Por esto y porque mi vida cambio el día que los conocí ! Los recomiendo 100%"- Rocío Fernández: "Una gran empresa,de las pocas que dan una gran confianza.Siempre estan apoyando al profesional,con grandes herramientas y siempre innovando.Productos de alta calidad,al igual que sus formaciones ."Sobre FHOSCon sede en Colmenar Viejo, Madrid, FHOS combina nanotecnología y bioluminiscencia para ofrecer soluciones cosméticas de vanguardia. Más de 600 estudios científicos avalan los beneficios de la bioluminiscencia en la regeneración celular y el cuidado de la piel.

Piel Radiante al Instante con FHOS Booster Glow

