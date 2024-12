ウォルラス・ポンプ (Walrus Pump)、2024年度第3四半期の財務および営業実績を発表

国内外での販売の着実な2桁成長: ウォルラス・ポンプが業界サプライチェーンのアップグレードを推進

台湾、台北発, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業界をリードするポンプブランド、ウォルラス・ポンプ (TPEX: 6982)は最近の11月に上場前の業績発表会を開催した。 同社は、家庭用水道や農業灌漑から先進的な産業プロセスに至るまで、幅広いポンプソリューションを提供している。 同社の主力製品は、日常生活と産業用途の両方に役立っており、消費者のニーズに応えるだけでなく、データセンターや高速充電ステーションの冷却など、ハイテク用途もサポートしている。 ウォルラス・ポンプは、技術革新と戦略的な市場ポジショニングにより、台湾のウォーターポンプ市場におけるリーダーとしての地位を確立した。

2024年度の最初の3四半期の売上高は12億2,700万台湾ドル (約56億7,327万円) で、前年同期比15.63%増となった。 1月から10月までの累計売上高は13億4,100万台湾ドル (約61億9,616万円) で、前年同期比16.04%増となり、素晴らしい業績を達成した。

ウォルラス・ポンプは、台湾に新北市の三芝工場と高雄市の路竹正義工場の2つの主要生産拠点を有している。 高雄市に新設されたグローバル工場は、2025年度下半期に稼働許可が下り、小規模生産を開始する見込みである。 中国では、蘇州工場が国内およびASEAN市場の主要拠点となっている。

技術開発面では、ウォルラス・ポンプは台湾で唯一TAFとTUVの両方から認証を受けたポンプとモーターの研究所を設立した。 同研究所では、顧客のニーズを試験・製品開発システムに統合し、ポンプヘッド、流量、モーター性能を最適化している。 顧客はヨーロッパ、南北アメリカ、日本、韓国、ASEAN諸国に広がっており、インドネシア、フィリピン、インドなどの新興市場への拡大も計画している。 現在の売上比率は、国内が70%、海外が30%となっている。

台湾では、ポンプの年間需要は約130億台湾ドル (約600億6,215万円) で、そのうち国産ポンプが約50億台湾ドル (約369億6,132万円)、輸入ポンプが約80億台湾ドル (約231億83万円) を占めている。 輸入ポンプの高コストと比較したウォルラス・ポンプのコストと品質における競争力により、多くの国内企業にとって第一選択肢となっている。 国際市場への展開においては、業務拠点を拡大し、業績の向上に努めている。

