Bitget 推出 LaunchX：全新代幣發行平台的首個項目為 Fuel Network

維多利亞，塞舌爾, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布推出 LaunchX 代幣發行平台，旨在將變革性的區塊鏈項目與全球 Web3 社區連接，促進代幣在早期的有效分發和採用。 LaunchX 首個登場的項目是 Fuel Network (FUEL)，這是一個先進的區塊鏈解決方案，為去中心化系統的可擴展性、模組化和效率定立了新標準。

LaunchX 結合了強大的安全性和公平的分配實踐，確保代幣發行和分配的環境以用戶為中心。 LaunchX 通過提供對 Bitget 超過 4,500 萬名用戶的龐大生態系統的訪問，以及在代幣上市和發展後期的專業指導，來支持區塊鏈項目。 該平台使開發者能夠專注於創新，同時為參與者提供可信賴交易平台所帶來的信心和方便性。

作為 $FUEL 發行的一部分，20% 的總初始供應量將分配給 Fuel 社區。 FUEL代幣的總供應量為 100 億，其中 2.75% 的供應量將通過 Bitget LaunchX 平台進行銷售。 符合 KYC 及其他要求的 Bitget 用戶，可於 12 月 16 日至 19 日期間使用 USDT 參與認購，每位用戶的個別上限為 3,000 USDT。

Fuel Network 代表了區塊鏈基礎設施的一個重大突破。 Fuel Ignition 是最快（超過 600 TPS）且成本最低（每筆交易少於 0.0002 美元）。 這是一種基於以太坊的 Optimistic rollup 技術，並採用先進技術如 Fuel Virtual Machine (FuelVM) 及其專有的UTXO 為本的設計，以提供前所未有的可擴展性和速度。 自推出以來，Fuel Ignition 的總鎖倉價值 (TVL) 已接近 4 億元。

Fuel Labs 的總裁兼聯合創始人 Nick Dodson 領導著負責首個第二階段 Optimistic Rollup 技術的團隊，該團隊包括區塊鏈可擴展性和以太坊 Layer 2 解決方案的專家。 在 2023 年，該公司籌集了 8,000 萬美元的資金，Blockchain Capital、Stratos 和 Maven 11 等知名投資者均有參與。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「我們在 Bitget 的重點一直是為用戶和項目提供最佳解決方案。 我們在這裡支持持續的加密貨幣創新浪潮，並計劃根據市場需求不斷優化我們的產品。 用戶可透過 LaunchX，幾乎能夠立即訪問以前不易找到和篩選的頂尖項目。 這是尋找隱世之寶的新途徑。」

LaunchX 代表了 Bitget 在促進全球加密貨幣採用過程中的一個重要進展。 該平台通過重視安全性、透明度和可及性，旨在為項目和參與者提供流暢且可靠的體驗。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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