BitgetがLaunchXを発表：Fuel Networkを初のプロジェクトとして採用した新しいトークンローンチプラットフォーム

セイシェル・ビクトリア発, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所および Web3 企業であるビットゲットは、革新的なブロックチェーンプロジェクトをグローバルWeb3コミュニティに結び付け、効果的な早期トークン配布と採用を可能にするトークンローンチプラットフォームであるLaunchXのローンチを発表した。 LaunchXでデビューする最初のプロジェクトはFuel Network (FUEL) であり、分散型システムにおけるスケーラビリティ、モジュール性、効率性の新しい基準を確立する高度なブロックチェーンソリューションとなっている。

LaunchXは、堅牢なセキュリティと公平な分配方法を組み合わせ、ユーザー中心のトークンのローンチと分配環境を確保する。 LaunchXは、4,500万人を超えるユーザーを擁するBitgetの広大なエコシステムへのアクセスと、トークンの上場とローンチ後の成長に向けた専門的なサポートを通じて、ブロックチェーンプロジェクトを支援する。 このプラットフォームにより、開発者はイノベーションに集中できると同時に、参加者には信頼できる取引所の安心感と利便性が提供される。

$FUEL のローンチの一環として、初期総供給量の20%がFuelコミュニティに割り当てられる。 総供給量100億のFUELトークンのうち、2.75%がBitgetのLaunchXプラットフォームを通じて販売される。 KYCおよびその他の要件を満たす資格のあるBitgetユーザーは、12月16日~19日までUSDTを使用してサブスクリプションに参加可能であり、ユーザー1人あたりの上限は3,000 USDTとなっている。

Fuel Network は、ブロックチェーンインフラストラクチャの画期的な進歩を表している。 Fuel Ignitionは最速 (600 TPS以上) かつ最も安価 (トランザクションあたり最小0.0002ドル (約0.031円)未満) となっている。 イーサリアム (Ethereum) 上のオプティミスティックロールアップで、Fuelバーチャルマシン (FuelVM) や独自のUTXOベースの設計などの先進技術を採用し、これまでにないスケーラビリティと速度を提供する。 ローンチ以来、Fuel Ignitionは合計ロック値 (TVL) が約4億ドル (約617億920万円) に達している。

Fuel LabsのCEO兼共同創設者であるニック・ドッドソン (Nick Dodson) は、ブロックチェーンのスケーラビリティとイーサリアムレイヤー2 (Ethereum Layer 2) ソリューションに精通した専門家からなるチームを率い、初のステージ2のオプティミスティック・ロールアップの開発を手掛けている。 2023年に同社は、ブロックチェーン・キャピタル (Blockchain Capital) 、ストラトス (Stratos) 、マーヴェン11 (Maven 11) などの著名な投資家の参加を得て、8,000万ドル (約123億4,144万円) の資金を調達した。

「Bitget の私たちの焦点は、常にユーザーとプロジェクトに可能な限り最高のソリューションを提供することであった。 私たちは、進行中の暗号通貨イノベーションの波をサポートするためにここにおり、市場のニーズに応じて製品を磨く予定である。 LaunchXでは、ユーザーは、これまで簡単に見つけて候補リストに載せるのことができなかったトッププロジェクトに、ほぼ瞬時にアクセスできるようになる。 これは、隠れた宝石を見つけるための新しいルートです」と、BitgetのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

LaunchXは、世界的な暗号通貨の普及を促進するというBitgetの使命において、大きな前進である。 セキュリティ、透明性、アクセシビリティを優先することにより、同プラットフォームはプロジェクトと参加者の両方にシームレスで信頼性の高い体験を提供することを目指している。

LaunchXとFuel Networkの詳細については、こちらを参照されたい。

Bitgetについて

2018年に設立されたBitgetは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するBitget取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用してユーザーがよりスマートに取引できるように支援するとともに、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたBitgetウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳細は、次を参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

メディア関係者からの問い合わせ先: media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても構わない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/309caeea-0412-44f8-8e9a-93891c0a2e53

