Bitget מציגה את LaunchX: פלטפורמת השקת אסימונים חדשה המציעה את Fuel Network כפרויקט הראשון שלה

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, הכריזה על השקת LaunchX, פלטפורמת השקת אסימונים המחברת בין פרויקטי בלוקצ'יין משני שוק לקהילת ה-Web3 העולמית, ומאפשרת הפצה ואימוץ מוקדם יותר של אסימונים באופן יעיל יותר. הפרויקט הראשון שמוצע ב-LaunchX הוא Fuel Network (FUEL), פתרון בלוקצ'יין מתקדם שקובע סטנדרטים חדשים למדרגיות, מודולריות ויעילות במערכות מבוזרות.

LaunchX משלבת אבטחה קשיחה עם נוהלי הפצה הוגנים כדי להבטיח סביבה המתמקדת במשתמש להשקה והפצה של אסימונים. היא תומכת בפרויקטי בלוקצ'יין עם מתן גישה לאקו סיסטם העצום של Bitget המורכב מיותר מ-45 מיליון משתמשים ואספקת הדרכה מצד מומחים באמצעות רישום אסימונים וצמיחה לאחר ההשקה. הפלטפורמה מעצימה מפתחים להתמקד בחדשנות, ומספקת ביטחון ונוחות למשתתפים בפלטפורמת המרה מהימנה.

כחלק מהשקת $FUEL, 20% מסך האספקה ​​הראשונית יוקצו לקהילת Fuel. כ-2.75% מהאספקה הכוללת של האסימון FUEL, שיציע אספקה כוללת של 10 מיליארד אסימונים, תהיה זמינה למכירה דרך פלטפורמת Bitget LaunchX. משתמשי Bitget זכאים, העומדים בדרישות של KYC ודרישות אחרות, יכולים להשתתף ברישום באמצעות USDT מ-16 עד 19 בדצמבר, עם מכסה מרבית, וחד פעמית, של 3,000 USDT למשתמש.

Fuel Network מייצגת תשתית בלוקצ'יין פורצת דרך. Fuel Ignition היא המהירה ביותר (>600 TPS) והכי פחות יקרה ($0.0002> דקות לכל עסקה). רולאפ אופטימי ב-Ethereum ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו Fuel Virtual Machine (FuelVM) והעיצוב הקנייני המבוסס על UTXO שלה מציעים מדרגיות ומהירות חסרי תקדים. מאז ההשקה, Fuel Ignition השיגה כמעט 400 מיליון דולר בשווי נעול כולל (TVL).

ניק דודסון (Nick Dodson), מנכ"ל ומייסד משותף של Fuel Labs, מוביל את הצוות האחראי לרולאפ האופטימי הראשון בשלב 2, הכולל מומחים במדרגיות בלוקצ'יין ופתרונות Ethereum Layer 2. במהלך 2023 גייסה החברה 80 מיליון דולר במימון בהשתתפות משקיעים בולטים כמו Blockchain Capital, Stratos ו-Maven 11.

"ההתמקדות שלנו ב-Bitget נועדה תמיד לספק את הפתרונות הטובים ביותר למשתמשים ולפרויקטים. אנחנו כאן כדי לתמוך בגל המתמשך של חדשנות קריפטוגרפית ומתכננים לחדד את המוצרים שלנו בהתאם לצרכי השוק. עם LaunchX המשתמשים יקבלו כעת גישה כמעט מיידית לפרויקטים מובילים שבעבר לא היה קל למצוא אותם ולרשום אותם. זהו המסלול החדש למצוא אבני חן נסתרות", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

LaunchX מסמן צעד משמעותי קדימה במשימה של Bitget להניע אימוץ קריפטו גלובלי. על ידי מתן עדיפות לאבטחה, שקיפות ונגישות, הפלטפורמה שואפת לספק חוויה חלקה ואמינה הן לפרויקטים והן למשתתפים.

למידע נוסף על LaunchX ו-Fuel Network, בקרו כאן .

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

