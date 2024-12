Bitget stellt LaunchX vor: Eine neue Plattform für die Einführung von Token mit Fuel Network als erstem Projekt

VICTORIA, Seychellen, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, kündigt die Einführung von LaunchX an. Diese Plattform zur Einführung von Token verbindet transformative Blockchain-Projekte mit der globalen Web3-Community und ermöglicht eine effektive frühzeitige Verteilung und Einführung von Token. Das erste Projekt, das auf LaunchX vorgestellt wird, ist Fuel Network (FUEL). Diese fortschrittliche Blockchain-Lösung setzt neue Maßstäbe für Skalierbarkeit, Modularität und Effizienz in dezentralen Systemen.

LaunchX kombiniert robuste Sicherheit mit fairen Vertriebspraktiken und gewährleistet so eine benutzerorientierte Umgebung für die Einführung und den Vertrieb von Token. Es unterstützt Blockchain-Projekte und bietet Zugriff auf das riesige Ökosystem von Bitget mit über 45 Millionen Benutzern und fachkundige Beratung durch Token-Listings und Wachstum nach der Einführung. Die Plattform ermöglicht es Entwicklern, sich auf Innovationen zu konzentrieren und bietet den Teilnehmern gleichzeitig das Vertrauen und den Komfort einer vertrauenswürdigen Austauschplattform.

Im Rahmen der Einführung von $FUEL werden 20 % der gesamten Erstlieferung der Fuel-Community zugewiesen. Von den insgesamt 10 Milliarden FUEL-Token werden 2,75 % über die Bitget LaunchX-Plattform zum Verkauf angeboten. Berechtigte Bitget-Benutzer, die die KYC- und andere Anforderungen erfüllen, können vom 16. bis 19. Dezember mit USDT am Abonnement teilnehmen, wobei die Obergrenze pro Benutzer bei 3.000 USDT liegt.

Das Fuel Network stellt einen Durchbruch in der Blockchain-Infrastruktur dar. Fuel Ignition ist das schnellste (>600 TPS) und kostengünstigste (<0,0002 $ pro Minute pro Transaktion). Optimistisches Rollup basiert auf Ethereum und verwendet fortschrittliche Technologien wie die Fuel Virtual Machine (FuelVM) und ihr proprietäres UTXO-basiertes Designs, um eine beispiellose Skalierbarkeit und Geschwindigkeit zu bieten. Seit der Markteinführung hat Fuel Ignition einen gesperrten Gesamtwert (TVL) von fast 400 Millionen US-Dollar erzielt.

Nick Dodson, CEO und Mitbegründer von Fuel Labs, leitet das Team, das für das erste optimistische Rollup der Stufe 2 verantwortlich ist und dem Experten für Blockchain-Skalierbarkeit und Ethereum-Layer-2-Lösungen angehören. Im Jahr 2023 sammelte das Unternehmen mit Beteiligung namhafter Investoren wie Blockchain Capital, Stratos und Maven 11 80 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln ein.

„Unser Fokus bei Bitget lag schon immer darauf, die bestmöglichen Lösungen für Benutzer und Projekte bereitzustellen. Es ist unsere Aufgabe, die anhaltende Welle der Krypto-Innovation zu unterstützen und planen und unsere Produkte entsprechend den Marktbedürfnissen zu optimieren. Mit LaunchX erhalten Benutzer nahezu sofortigen Zugang zu Top-Projekten, die zuvor nicht leicht zu finden und in die engere Wahl zu ziehen waren. Dies ist der neue Weg, um verborgene Schätze zu finden“, so Gracy Chen, CEO von Bitget.

LaunchX stellt für Bitget einen bedeutenden Fortschritt in seinem Vorhaben dar, die weltweite Einführung von Kryptowährungen voranzutreiben. Durch die Priorisierung von Sicherheit, Transparenz und Zugänglichkeit soll die Plattform sowohl für Projekte als auch für Teilnehmer eine nahtlose und zuverlässige Erfahrung bieten.

Weitere Informationen zu LaunchX und Fuel Network finden Sie hier.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zum Bitcoin-Kurs, Ethereum-Kurs und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST-, SEA- und LATAM-Markt, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Risikowarnung: Die Preise für digitale Vermögenswerte können schwanken und Kursschwankungen unterliegen. Investieren Sie nur das, was zu verlieren Sie sich leisten können. Der Wert Ihrer Anlage kann beeinträchtigt werden, und es ist möglich, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht erreichen oder Ihren Kapitaleinsatz nicht zurückerhalten können. Sie sollten immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen und Ihre eigene finanzielle Erfahrung und finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Maßstab für künftige Ergebnisse. Bitget haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen.

