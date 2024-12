Mirando al Futuro: Deriv Abre un Centro de Innovación en Nicosia para Expandirse en Chipre

Deriv amplía su presencia en Chipre con un traslado estratégico a Nicosia, con el objetivo de atraer a los mejores talentos en los ámbitos del trading y fintech

Impulsando su constante evolución, Deriv se centra en la construcción de un centro de innovación para pasar de ser un bróker de forex a un bróker fintech





La oficina de Deriv en Nicosia, Chipre - el piso 12 del icónico edificio Asteroid

NICOSIA, Cyprus, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deriv, bróker en línea líder en el sector financiero, ha dado a conocer sus planes para abrir una segunda oficina en Chipre, lo que supone un importante paso en su expansión estratégica. Situada en la planta 12 del conocido edificio Asteroid de Nicosia, la nueva oficina subraya el compromiso de Deriv de revolucionar la tecnología del trading y atraer a los mejores talentos del sector.

Con una presencia mundial en 20 ubicaciones y una trayectoria de 25 años, Deriv ha sido galardonada en múltiples ocasiones con el premio «Great Place to Work», también por su oficina de Limassol. «Chipre es fundamental para el sector del trading en línea. Consideramos que Nicosia es una buena elección por su sólida reputación como próspero centro de investigación y tecnología», ha declarado Rakshit Choudhary, codirector general de Deriv. «Nuestra inversión aquí no solo refuerza nuestro marco operativo, sino que también nos permite aprovechar el vibrante ecosistema que Chipre ha cultivado.»

Innovación vanguardista y talento en Fintech

La oficina de Nicosia, cuya apertura está prevista para mediados de diciembre, será un centro de innovación de vanguardia. Esta iniciativa forma parte de la visión de Deriv de evolucionar de un bróker de divisas tradicional a una empresa fintech dinámica, con un fuerte enfoque en los avances tecnológicos como la inteligencia artificial (IA), el análisis de datos y las soluciones de desarrollo sin código/con código bajo. La oficina tiene como objetivo atraer talentos excepcionales en puestos como analistas de trading, ingenieros de DevOps y WinOps, y desarrolladores Low-Code/No-Code.

«Esta expansión busca atraer mentes con visión de futuro que no solo buscan oportunidades de carrera, sino acelerar su crecimiento profesional a través de los roles dinámicos», dijo Andreas Potamitis, Jefe de la Oficina de Nicosia. «Deriv ofrece amplias oportunidades para que los profesionales trabajen en soluciones de trading impulsadas por IA, plataformas avanzadas y proyectos sofisticados, todo ello sin necesidad de realizar largos viajes al trabajo.»

Acerca de Deriv

Durante 25 años, Deriv se ha comprometido a hacer que el comercio en línea sea accesible a cualquier persona, en cualquier lugar. La empresa, en la que confían más de 2.5 millones de operadores de todo el mundo, ofrece una amplia gama de tipos de operaciones y cuenta con más de 200 activos de los mercados más populares en plataformas de trading intuitivas y galardonadas. Con una plantilla de más de 1,400 personas en todo el mundo, Deriv ha cultivado un entorno que celebra los logros, fomenta el crecimiento profesional y nutre el desarrollo del talento, lo que se refleja en su acreditación de Platino por Investors in People.

Contacto de prensa

pr@deriv.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b00b29c1-f3be-4b3d-be48-56ce6409e4cc/es

