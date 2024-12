Yorbeau conclut la vente de la propriété Rouyn

MONTRÉAL, 16 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (la « Société » ou « Yorbeau ») est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu la vente précédemment annoncée de sa propriété Rouyn (la « Propriété ») à Lac Gold (Rouyn) Inc. (« Lac Gold »), filiale canadienne de Lac Gold Pty Ltd (Au) (la « Transaction »).

Dans le cadre de la Transaction, en contrepartie d’une participation de 100 % dans la Propriété, Lac Gold doit verser un prix d’achat de 25 000 000 $ CA à la Société réparti comme suit :

une somme de 2 000 000 $ CA versée à la Société dans les 48 heures suivant la signature de la convention d’achat d’actifs en date du 1 er octobre 2024 entre la Société et Lac Gold (dont le montant a été reçu par la Société le 3 octobre 2024);

octobre 2024 entre la Société et Lac Gold (dont le montant a été reçu par la Société le 3 octobre 2024); une somme de 3 000 000 $ CA payable à la Société à la date de clôture de la Transaction (dont le montant a été reçu par la Société à la date des présentes);

trois versements égaux de 6 666 666 $ CA payables à la Société aux deuxième, troisième et quatrième anniversaires du 10 décembre 2024, soit, au total, le solde impayé de 20 000 000 $ CA du prix d’achat, comme en atteste un billet à ordre portant intérêt au taux de 5 % par année émis le 10 décembre 2024 par Lac Gold à la Société.

Le titre de propriété a été transféré à Lac Gold le 10 décembre 2024 après la réception du paiement de la deuxième tranche de 3 000 000 $ CA et la satisfaction des autres conditions usuelles de clôture. Lac Gold a jusqu’au 10 décembre 2028 pour payer la dernière tranche du solde impayé du prix d’achat, mais elle peut devancer ce paiement. Le paiement par Lac Gold du solde impayé du prix d’achat et des intérêts courus et impayés sur celui-ci est garanti par une hypothèque de premier rang grevant la Propriété.

En plus du prix d’achat payable par Lac Gold, dans le cadre de la clôture de la Transaction, Lac Gold a émis et accordé à l’intention de la Société une redevance de 2 % sur les revenus nets de fonderie s’appliquant à tous les minéraux produits à la Propriété.

Yorbeau a l’intention d’affecter le produit de la vente de la Propriété au financement des programmes d’exploration et des activités préalables à la mise en valeur sur ses autres propriétés, ainsi qu’aux fins générales de l’entreprise.

À propos de Ressources Yorbeau inc.

Ressources Yorbeau est une société ouverte canadienne (TSX : YRB) active dans le secteur de l’exploration de l’or et des métaux de base au Québec, Canada. La Société se concentre sur la recherche d’un partenaire pour explorer et mettre davantage en valeur son gisement de zinc et de cuivre à Scott Lake, près de Chibougamau, au Québec (voir le rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Yorbeau daté du 6 décembre 2017 intitulé « Technical Report on the Preliminary Economic Assessment for the Scott Lake Project, Northwestern Québec, Canada », disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca). Yorbeau bénéficiera également des fonds nécessaires pour explorer ses propriétés situées dans la région de Détour, Joutel et Selbaie, au nord-ouest du Québec. Ces propriétés comprennent la propriété Beschefer qui est adjacente au gisement de métaux communs B26 actuellement exploré par Abitibi Metals Corp. et la propriété Selbaie Ouest adjacente à Soquem (propriété Wagosic) où elles recoupent actuellement des valeurs de métaux communs le long de l’horizon de la mine Selbaie.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

G. Bodnar Jr.

Président, chef des finances

Les Ressources Yorbeau inc.

gbodnar@yorbeauresources.com

Tél. : 514 384-2202

Sans frais en Amérique du Nord : 1-855-384-2202

Déclarations prospectives : à l’exception des déclarations de faits historiques, toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué, notamment les déclarations concernant la Transaction, les paiements relatifs au prix d’achat et le calendrier de ceux-ci, l’affectation du produit prévue par la Société, notamment les plans d’exploration futurs de la Société, et toute déclaration concernant les plans et objectifs futurs sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes importants. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les risques liés au paiement du solde impayé du prix d’achat et le calendrier de ces paiements, l’incapacité à réaliser les avantages attendus de la Transaction, les risques liés à Lac Gold, et le risque que la Propriété ne soit pas mise en valeur ou n’entre pas en production en temps opportun, voire pas du tout. Rien ne garantit que de telles déclarations s’avéreront précises; les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.