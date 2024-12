La Société Alzheimer de l'Ontario souligne une séance législative importante pour les soins liés aux troubles neurocognitifs

TORONTO, 16 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société Alzheimer de l’Ontario souhaite saluer le gouvernement pour un mandat législatif important qui a placé un fort accent sur les soins liés aux troubles neurocognitifs. Nous sommes encouragés par le large engagement du gouvernement visant à améliorer les soins pour les personnes atteintes de ces maladies, comme en témoignent les récents progrès législatifs. À l’issue de la levée de la législature jeudi dernier pour la pause hivernale :

Le projet de loi 121 a été adopté en troisième lecture et devrait recevoir la sanction royale sous peu, ce qui marque une avancée cruciale dans la redéfinition du système de soins pour les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et dans la prise en compte des besoins en formation du personnel de santé.

Le projet de loi 235, la Loi de 2024 sur le soutien aux personnes âgées et aux fournisseurs de soins, souligne l’engagement du gouvernement à soutenir les aînés et leurs partenaires de soins, y compris ceux vivant avec un trouble neurocognitif, dans tous les milieux de soins, a été adopté en deuxième lecture et renvoyé en comité.

Ensemble, ces projets de loi représentent une approche coordonnée et globale visant à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par les troubles neurocognitifs en Ontario.

Nous sommes particulièrement ravis de souligner l’annonce récente d’un financement accru pour le programme de navigation Premier lienMD au cours des trois prochaines années. Cet investissement crucial permet aux 26 Sociétés Alzheimer locales de la province de maintenir leurs effectifs, d’améliorer la prestation des services et d’assurer à des milliers d’Ontariens vivant avec un trouble neurocognitif et leurs partenaires de soins de recevoir un soutien important et en temps opportun tout au long de leur cheminement.

« Au nom de la Société Alzheimer de l’Ontario et de nos 26 Sociétés locales dans toute la province, nous saluons cette approche transversale du gouvernement visant à améliorer les soins pour les aînés et leurs partenaires de soins, y compris pour les personnes vivant avec un trouble neurocognitif, a déclaré Mme Cathy Barrick, cheffe de la direction de la Société Alzheimer de l’Ontario. Nous accueillons favorablement l’engagement du gouvernement à améliorer les soins et la qualité de vie des personnes vivant avec un trouble neurocognitif et celle de leurs partenaires de soins, que ce soit dans la communauté, les maisons de retraite ou les foyers de soins de longue durée. Ces investissements apporteront des changements significatifs dans la vie des clients que nous accompagnons tout au long de leur parcours avec ces maladies. »

Premier lienMD joue un rôle crucial dans les soins liés aux troubles neurocognitifs dans la province, en jetant des passerelles entre les individus, les familles, et les services et les soutiens communautaires essentiels à chaque étape du cheminement. Le programme améliore non seulement la qualité de vie, mais réduit également la pression sur le système de santé en évitant les hospitalisations inutiles et les admissions prématurées en soins de longue durée. Les données de Premier lienMD démontrent son impact : pour chaque trois personnes ayant un lien avec le programme, une visite à l’hôpital est évitée, ce qui permet de préserver des ressources vitales pour les soins de santé.

Au cours de l’année écoulée, Premier lienMD a permis de soutenir plus de 16 700 clients, et ce financement supplémentaire permettra au programme de fournir des services d’orientation dans le système de soins à environ 6580 nouveaux clients chaque année, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante de soins liés aux troubles neurocognitifs en Ontario. Au total, la Société Alzheimer a soutenu plus de 84 000 clients l’an dernier, et nous continuons de constater une augmentation de la demande pour nos programmes de jour, les soins de répit, le counseling, la formation des prestataires de soins et les programmes d’éducation du public.

Il s’agit d’un moment charnière pour les soins liés aux troubles neurocognitifs en Ontario. À mesure que le nombre de personnes vivant avec l’une ou l’autre de ces maladies continue d'augmenter, un investissement soutenu et accru dans des programmes comme Premier lienMD est essentiel pour répondre aux besoins de nos clients. La Société Alzheimer de l'Ontario félicite le gouvernement pour cet engagement et souhaite adresser ses remerciements particuliers aux ministres Cho, Jones, Kusendova-Bashta, et à M. le député Smith pour leur partenariat et leur défense inébranlable des intérêts des personnes vivant avec un trouble neurocognitif et de leurs partenaires de soins.

À propos de la Société Alzheimer de l'Ontario

La Société Alzheimer est une fédération de 26 prestataires de services de soutien de première ligne présente dans toutes les communautés en Ontario. L’année dernière, nous avons soutenu 84 000 clients, y compris des partenaires de soins et des personnes vivant avec un trouble neurocognitif. Nous sensibilisons et formons les médecins et d’autres professionnels de la santé ainsi que le grand public, et nous œuvrons à réduire les préjugés trop souvent associés aux troubles neurocognitifs. En tant que prestataires de services de santé, nous offrons des programmes d’orientation dans le système de soins, de répit pour les partenaires de soins, ainsi que des programmes de jour pour adultes, de loisirs thérapeutiques et bien plus à peu de frais ou gratuitement pour les familles. Avec des centaines de membres du personnel et des milliers de bénévoles, nous cherchons à atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie d’Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs. Nous œuvrons également à promouvoir la recherche pour trouver un remède curatif.

Découvrez-en plus et trouvez une Société Alzheimer près de chez vous à https://alzheimer.ca/on/fr/propos-de-nous/trouvez-votre-societe-en-ontario

Contact pour les médias

Michelle Taylor

mtaylor@alzon.ca / (416) 847-8931

Le personnel de la Société Alzheimer de l'Ontario est disponible pour des entrevues avec les médias en anglais et en français.

