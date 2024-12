EBC Financial Group מושקת בשוקי המניות בארצות הברית, ומעצימה סוחרים בחוזי הפרשים גלובליים להשקיע בחברות מובילות בארצות הברית

לונדון, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

עם EBC Financial Group (EBC), מתרגשת להכריז על השקת חוזי הפרשים (CFD) בשוק המניות האמריקאי בפלטפורמת המסחר שלה. תוספת זו, שהייתה מבוקשת מאוד, מרחיבה את מערך מוצרי המסחר המגוון של EBC, הכולל מט"ח, סחורות, מדדים ועוד. עם השקה זו, לסוחרים הגלובליים יש כעת גישה חלקה למניות של החברות המשפיעות ביותר בעולם, כולל NVIDIA, Tesla, Apple, Microsoft ו-Meta. התפתחות זו מציבה את EBC בחזית שח הגופים המאפשרים הזדמנויות מסחר חדשניות ללקוחות ברחבי אסיה פסיפיק, אמריקה הדרומית, אפריקה ומעבר.

ההשקה מגיעה בזמן מכריע עבור השווקים הגלובליים לאחר הבחירות לנשיאות ארצות הברית שהניעו מחדש את התנודתיות בשווקים ואת הזדמנויות המסחר. ה-CFD של EBC בשוק המניות האמריקאי מעצימים סוחרים גלובליים לנצל את הדינמיקה הזו, ומציעים דרך חדשנית לגוון את הפורטפוליו תוך ניווט בנוף הפיננסי העולמי המשתנה ללא הרף.

מגשרים על הפער: גישה גלובלית לשוק המניות האמריקאי

שוק המניות בארצות הברית, ששוויו למעלה מ-65% מכלל השוק העולמי, מוכר כמוקד השוק הפיננסי והחדשנות העולמיים. על ידי הצגת ה-CFD לשוקי המניות בארצות הברית, EBC מאפשרת ללקוחותיה להתחבר לשוק התוסס הזה, ולמנף את הביצועים של מותגים אמריקאים אייקונים במגזרי הטכנולוגיה, הבנקאות והקמעונאות.

ההנפקה כוללת מניות שנבחרו בקפידה וידועות בפוטנציאל הצמיחה והחוזקה שלהן, כמו NVIDIA, שההובלה שלה בתחום הבינה המלאכותית הובילה לזינוק של 170% במניה השנה, ואפל, פורצת דרך בתחום הטכנולוגיה ומוצרי הצריכה.

באמצעות הפתרון החדש של EBC, סוחרים יכולים בקלות לקחת פוזיציות בהתאם לתנועות השוק, עם היכולת נוחה לבחור לתעדף מכירה בשורט או בלונג בהתאם לתנאי השוק, כשההיעדר של מסי בולים מבטיח עלות כספית טובה יותר. על ידי מיטוב דרישות ההון, הפלטפורמה מאפשרת למשקיעים לסחור בחברות מובילות בארצות הברית מבלי לקשור כמו משמעותית של כסף, ומציעה נגישות וגם גמישות בתיק.

תכונה מרכזית נוספת היא ההזדמנות ליהנות מתשלומי דיבידנדים לחברות. פוזיציות המוחזקות בתאריכים שלאחר תשלום דיבידנד מקבלות תגמולים שווים המשקפים את היתרונות של בעלות ישירה במניות. בשילוב עם פלטפורמה יעילה שמחברת סוחרים ישירות לשוק האמריקני באמצעות חשבון יחיד, EBC מבטיחה חוויה יעילה ופשוטה למי שמנווט באחד מהשווקים הפיננסיים הדינמיים בעולם.

חזון משותף למשקיעים גלובליים

כמובילה עולמית במסחר מקוון, EBC מחדשת ללא הרף כדי ליישר קו עם הצרכים המתפתחים של לקוחותיה. התוספת של המסחר במניות בארה"ב מדגישה את מחויבותה של החברה לספק חבילה מקיפה של פתרונות פיננסיים המאפשרים לסוחרים להצליח בשווקים מורכבים.

אודות EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה בחבילת השירותים המקיפה שלה הכוללת תיווך פיננסי, ניהול נכסים ופתרונות השקעה מקיפים. EBC ביססה במהירות את מעמדה כחברת ברוקרים גלובלית, עם משרדים הממוקמים אסטרטגית במרכזים פיננסיים בולטים כגון לונדון, הונג קונג, טוקיו, סינגפור, סידני, איי קיימן, וברחבי שווקים מתעוררים באמריקה הלטינית, דרום מזרח אסיה, אפריקה והודו. EBC פונה לקהל לקוחות מגוון של משקיעים מקצועיים, פרטיים ומוסדיים ברחבי העולם.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) וקבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd ו- EBC Asset Management Pty Ltd מוסדרים על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -30 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015. EBC דוגלת בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחה שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה, המציעה שירותים מיוחדים באזורים כגון אסיה, אמריקה הלטינית LATAM, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה. EBC היא גם השותפה של United to Beat Malaria, קמפיין של קרן האו"ם, שמטרתו לשפר את תוצאות הבריאות העולמיות. החל מפברואר 2024, EBC תומכת בסדרת המעורבות הציבורית "מה כלכלנים באמת עושים" של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד, הסרת המסתורין מהכלכלה ויישומה לאתגרים חברתיים מרכזיים כדי לשפר את ההבנה והדיאלוג הציבוריים.

