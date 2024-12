Quantexa ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในหมวดในรายงาน AML Transaction Monitoring Solutions ประจำปี 2024 ของ Chartis

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านข้อมูล การวิเคราะห์ และ AI ได้รับการจัดอันดับ "ดีที่สุดในหมวด" สำหรับความสามารถในการป้องกันการฟอกเงิน ในด้านการบูรณาการข้อมูล การสร้างแบบจำลอง และกระบวนการทำงาน

ลอนดอน, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชัน Decision Intelligence สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ประกาศวันนี้ว่าได้รับการยอมรับใน Chartis RiskTech Quadrant Update สำหรับโซลูชันการตรวจสอบธุรกรรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) รายงานเน้นย้ำถึงความสามารถระดับ "ดีที่สุดในหมวด" ของ Quantexa ในด้านสำคัญต่าง ๆ เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินสามารถต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งในระดับประเทศ (เช่น USA PATRIOT ACT) และระดับนานาชาติ (เช่น Anti-Money Laundering Directives ของสหภาพยุโรป) เพื่อป้องกันการฟอกเงิน UN ประมาณการว่าปริมาณการฟอกเงินต่อปีอยู่ในช่วง 2 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ของ GDP การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการป้องกันอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น และความท้าทายด้านเทคโนโลยีและข้อมูลภายในองค์กร

ชุดโซลูชัน AML ของ Quantexa ช่วยให้สถาบันการเงินรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ด้วยการใช้ AI และ ML ในความสามารถด้านการแก้ไขหน่วยข้อมูลและกราฟความรู้ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่แยกส่วน เปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ และดำเนินการตรวจสอบและตรวจจับเชิงรุก ในหมวดหมู่อื่น ๆ โซลูชันเหล่านี้นำไปใช้ในกระบวนการสืบสวนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวกรอง ซึ่งตรงกับ AML สำหรับการธนาคารตัวแทน และ AML สำหรับการค้าและค้าปลีก

Chartis ชี้ให้เห็นว่า Generative AI กำลังกลายเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับโซลูชันการตรวจสอบธุรกรรม AML เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Quantexa ได้เปิดตัวชุดเทคโนโลยี Generative AI ภายใต้ชื่อ Q Assist ซึ่งช่วยให้ Financial Investigation Units (FIU) สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของตน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนเพื่อระบุและทำความเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

"Quantexa ยังคงเป็นผู้นำในหมวดสำหรับการตรวจสอบธุรกรรม AML โดยต่อยอดจากความแข็งแกร่งในด้านการตัดสินใจเชิงอัจฉริยะและ GenAI เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานที่ช่วยให้การสืบสวนที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างอัตโนมัติ และสามารถแก้ปัญหาสำคัญที่สุดในด้านนี้ได้" Nick Vitchev ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Chartis กล่าว "ระบบคะแนนรูปแบบการฟอกเงินของบริษัทเป็นแนวทางใหม่ที่มีความเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริงในระบบนิเวศที่ซับซ้อนและเน้นรูปแบบการฟอกเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะเดียวกัน ความสามารถในการบูรณาการชุดข้อมูลและสัญญาณที่หลากหลายจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบตรวจสอบธุรกรรมช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ"

Alexon Bell ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ (FinCrime) แห่ง Quantexa กล่าวว่า "การได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในหมวดโดย Chartis ร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรมที่โดดเด่น เน้นย้ำถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในแนวทางนวัตกรรมของเราในการตรวจสอบ Contextual AML และความก้าวหน้าในด้าน Generative AI คะแนนระดับสูงสุดของเราในด้านสำคัญ ๆ เช่น การบูรณาการข้อมูลและระบบ รวมถึงการสร้างแบบจำลองและรูปแบบความเสี่ยง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการจัดหาเครื่องมือล้ำสมัยให้กับสถาบันการเงินเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางการเงิน การยอมรับนี้เป็นการยืนยันถึงความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของเรา รวมถึงความมุ่งมั่นในการทำความเข้าใจและแก้ไขความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งลูกค้าของเราต้องเผชิญในการต่อสู้กับการฟอกเงิน"

Chartis ได้ยกย่อง Quantexa ให้เป็นผู้นำใน 5 หมวดในปี 2024 ซึ่งรวมถึง RiskTech Quadrant ® สำหรับ Enterprise Fraud Solutions , รายงาน Enterprise and Payment Fraud Solutions, 2024 Market Update and Vendor Landscape และการเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำในรายงานจัดอันดับและการวิจัยครั้งแรก Chartis RiskTechAI 50 ประจำปี 2024 Quantexa ยังได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในหมวดหมู่ RiskTech Quadrant ® สำหรับโซลูชัน KYC และติดอันดับหนึ่งใน 20 อันดับแรกในรายงาน RiskTech100 ® ประจำปี 2025 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับในตลาด นวัตกรรม และความเป็นผู้นำในด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของ Quantexa ในด้าน AML และการตรวจสอบธุรกรรม โปรดเยี่ยมชมที่นี่

เกี่ยวกับ Quantexa

Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับโลกที่บุกเบิกด้านตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะที่ให้อำนาจองค์กรในการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้โดยการให้ข้อมูลตามบริบท แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยให้องค์กรค้นพบความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และโอกาสใหม่ ๆ โดยการนำข้อมูลที่แยกกันมาผนวกรวมและเปลี่ยนให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ซ้ำและเชื่อถือได้ด้วยการใช้ความก้าวหน้าล่าสุดของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านความท้าทายที่สำคัญได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การทำความรู้จักกับลูกค้าของคุณ (KYC) อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การฉ้อโกง และความปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดวงจรการตัดสินใจของลูกค้า

แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ที่ Forrester TEI ดำเนินการโดยอิสระ พบว่าลูกค้ามีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 228% ในช่วงเวลาสามปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 800 คน และมีผู้ใช้แพลตฟอร์มหลายพันรายที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกรรมและจุดรวบรวมข้อมูลหลายพันล้านรายการทั่วโลก

สอบถามจากสื่อ

ติดต่อ: Stephanie Crisp, Fight or Flight

อีเมล: Quantexa@fightorflight.com

หรือ

ติดต่อ: Adam Jaffe รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดขององค์กร

โทรศัพท์: +1 609 502 6889

อีเมล: adamjaffe@quantexa.com

