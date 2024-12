Quantexa Diakui sebagai Pemimpin Kategori dalam Laporan Solusi Pemantauan Transaksi AML Chartis 2024

Penyedia perangkat lunak data, analitik, dan AI ini meraih peringkat "terbaik di kelasnya" untuk kemampuan anti-pencucian uangnya dalam integrasi data, pemodelan, dan alur kerja

LONDON, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa , penyedia solusi Kecerdasan Keputusan terdepan untuk sektor publik dan swasta, hari ini mengumumkan pengakuan dalam Pembaruan RiskTech Quadrant Chartis untuk solusi pemantauan transaksi anti-pencucian uang (anti-money laundering, AML). Laporan itu menyoroti kemampuan "terbaik di kelasnya" Quantexa di seluruh bidang penting untuk membantu lembaga keuangan memerangi kejahatan keuangan dan mematuhi pengawasan regulasi.

Lembaga keuangan terikat oleh regulasi nasional (seperti USA PATRIOT ACT) dan supranasional (seperti Direktif Anti-Pencucian Uang UE) untuk mencegah pencucian uang. PBB memperkirakan bahwa volume pencucian uang tahunan berkisar antara dua hingga lima persen dari PDB. Kepatuhan dan pencegahan dapat menjadi tantangan karena sering terjadinya perubahan terhadap regulasi ini, skema pencucian uang yang semakin canggih, dan tantangan internal teknologi dan data.

Suite Solusi AML milik Quantexa memungkinkan lembaga keuangan untuk menghadapi tantangan ini dengan menggunakan AI dan ML dalam resolusi entitas dan kemampuan grafik pengetahuan yang dimilikinya untuk menggabungkan data yang berbeda, mengungkap risiko tersembunyi, serta menjalankan pemantauan dan deteksi proaktif. Di antara kategori lainnya, solusi yang dimiliki Quantexa digunakan di seluruh investigasi yang berbasis intelijen, AML perbankan terkait, dan AML perdagangan dan ritel.

Chartis menyoroti bahwa AI Generatif merupakan fitur yang semakin penting dalam solusi pemantauan transaksi AML. Di bulan Juni, Quantexa mengumumkan Suite teknologi AI Generatif miliknya, Q Assist, yang memungkinkan unit investigasi keuangan (Financial Investigation Units, FIUs) memanfaatkan data mereka sebagai bagian dari proses investigasinya untuk mengenali dan memahami adanya potensi risiko.

“Quantexa terus memosisikan sebagai Pemimpin Kategori untuk Pemantauan Transaksi AML dengan membangun kekuatannya dalam kecerdasan keputusan dan GenAI untuk mengembangkan pendekatan dalam mengotomatisasi investigasi kompleks langsung ke inti dari salah satu tantangan terbesar di bidang ini,” kata Nick Vitchev, Direktur Penelitian di Chartis. “Kartu skor tipologinya merupakan pendekatan baru dan sangat praktis untuk ekosistem yang semakin kompleks dan berpusat pada tipologi, sementara kemampuannya untuk mengintegrasikan set data dan sinyal yang sangat luas dan beragam ke dalam tumpukan pemantauan transaksi membantu memberikan efektivitas dan efisiensi.”

Alexon Bell, Direktur Produk (FinCrime) di Quantexa, mengatakan, "Dinobatkan sebagai Pemimpin Kategori oleh Chartis, bersama dengan para pemain industri terkemuka, menegaskan adanya pengakuan yang terus bertambah atas pendekatan inovatif kami terhadap pemantauan AML Kontekstual dan kemajuan dalam AI generatif. Rating terbaik kami di berbagai bidang utama seperti integrasi data dan sistem, serta pemodelan dan tipologi risiko, menyoroti dedikasi kami dalam menyediakan perangkat canggih bagi lembaga keuangan untuk memerangi kejahatan keuangan. Pengakuan ini menegaskan keahlian teknologi dan komitmen kami untuk memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi klien kami dalam memerangi pencucian uang.”

Chartis telah mengakui Quantexa sebagai Pemimpin Kategori di lima kategori pada tahun 2024. Kategori tersebut meliputi RiskTech Quadrant ® untuk Solusi Penipuan Perusahaan , Solusi Penipuan Perusahaan dan Pembayaran, laporan Pembaruan Pasar dan Lanskap Vendor 2024 serta sebagai salah satu vendor teratas dalam laporan penelitian dan pemeringkatan Chartis RiskTechAI 50 2024 yang pertama kali diterbitkan. Quantexa juga dinobatkan sebagai Pemimpin Kategori dalam RiskTech Quadrant ® untuk Solusi KYC dan masuk di antara 20 besar dalam Laporan RiskTech100 ® 2025 , yang menyoroti kehadiran pasar, inovasi, dan kepemimpinannya dalam penanganan risiko dan kepatuhan.

Tentang Quantexa

Quantexa adalah perusahaan perangkat lunak AI, data, dan analitik global yang memelopori Kecerdasan Keputusan untuk memberdayakan organisasi membuat keputusan operasional tepercaya dengan data dalam konteks. Menggunakan kemajuan terbaru dalam AI, platform Kecerdasan Keputusan Quantexa membantu organisasi mengungkap risiko tersembunyi dan peluang baru dengan menyatukan data yang terkurung dan mengubahnya menjadi sumber daya yang paling tepercaya dan dapat digunakan kembali. Quantexa mengatasi tantangan besar di seluruh manajemen data, kecerdasan pelanggan, KYC, kejahatan keuangan, risiko, penipuan, dan keamanan, di sepanjang siklus hidup pelanggan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkat akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Sebuah studi TEI Forrester yang dilakukan secara independen tentang Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa menemukan bahwa pelanggan memperoleh ROI tiga tahun sebesar 228%. Didirikan pada tahun 2016, Quantexa sekarang memiliki lebih dari 800 karyawan dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan miliaran transaksi dan titik data di seluruh dunia.

