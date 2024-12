クオンテクサ (Quantexa)、チャーティス (Chartis) の2024年版AMLトランザクションモニタリングソリューションレポートにおいてカテゴリーリーダーとして認定される

データ、アナリティクス、AIソフトウェアプロバイダーであるクオンテクサは、データ統合、モデリング、ワークフローにおけるマネーロンダリング対策 (AML) 能力で「ベスト・イン・クラス」の評価を獲得

ロンドン発, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 民間および公共部門向け意思決定インテリジェンスソリューションのグローバルリーダーである Quantexa は本日、 Chartisのリスクテック・クアドラント・アップデート (RiskTech Quadrant Update) において、マネーロンダリング対策 (AML) のトランザクションモニタリングソリューション分野で認定されたことを発表した。 本レポートでは、Quantexaの「ベスト・イン・クラス」の能力が特に重要な分野において評価されており、金融機関 (FIs) が金融犯罪と闘い、規制当局の精査に対応するための支援を提供する点が強調されている。

金融機関は、国内規制 (アメリカのUSA PATRIOT ACTなど) や超国家的規制 (EUのマネーロンダリング防止指令など) に基づき、マネーロンダリングを防止する義務を負っている。 国連の推計によれば、年間のマネーロンダリングの総額は世界のGDPの2%から5%に相当するとされている。 規制の頻繁な改訂、ますます巧妙化するマネーロンダリング手法、そして内部の技術的およびデータの課題により、規制遵守と防止は困難を伴う。

QuantexaのAMLソリューションスイートは、AIと機械学習 (ML) を活用したエンティティ解決およびナレッジグラフ機能を用いることで、分散したデータを結びつけ、隠れたリスクを明らかにし、プロアクティブなモニタリングを実現することで、これらの課題に対処する。 他のカテゴリーの中でも、クオンテクサのソリューションは、インテリジェンス主導の調査、コルレス銀行のAML、貿易および小売におけるAMLで活用されている。

Chartisは、生成AIがAMLトランザクションモニタリングソリューションにおいてますます重要な特徴となっていることを指摘している。 6月には、Quantexaが生成AI技術スイートであるQアシスト (Q Assist) を発表した。これは、金融調査ユニット (FIUs) が調査プロセスの一環としてデータを活用し、潜在的なリスクを特定および理解することを可能にするものである。

「Quantexaは、意思決定インテリジェンスと生成AI (GenAI) の強みを活かして複雑な調査を自動化するアプローチを開発し、この分野で最も大きな課題のひとつに正面から取り組むことで、AMLトランザクションモニタリングのカテゴリーリーダーとしての地位を維持しています」と、Chartisのリサーチディレクターであるニック・ヴィチェフ氏 (Nick Vitchev) は述べている。 「そのタイポロジースコアカードは、ますます複雑化しタイポロジー重視のエコシステムにおける、斬新で非常に実践的なアプローチです。また、膨大で多様なデータセットとシグナルをトランザクションモニタリングスタックに統合する能力は、効果性と効率性の向上に寄与しています」。

Quantexaのチーフプロダクトオフィサー (金融犯罪部門) であるアレクソン・ベル氏 (Alexon Bell) は次のように述べている。「業界の主要なプレイヤーとともに、Chartisからカテゴリーリーダーに認定されたことは、コンテクスチュアルAMLモニタリングにおける当社の革新的なアプローチや生成AIの進展が広く認識されつつあることを裏付けるものです。 データおよびシステム統合、モデリング、リスクタイポロジーといった重要分野における最高クラスの評価は、金融機関が金融犯罪と闘うための最先端ツールを提供することへの当社の取り組みを際立たせています。 この認定は、当社の技術的専門性だけでなく、マネーロンダリング防止の分野で顧客が直面する進化する課題を理解し、解決することに対するコミットメントをも裏付けています」。

Chartisは2024年において、Quantexaを5つのカテゴリーでカテゴリーリーダーとして認定している。 これには、 リスクテッククアドラント (RiskTech Quadrant ® ) 「エンタープライズ不正対策ソリューション (Enterprise Fraud Solutions)」 、 「エンタープライズおよび決済不正対策ソリューション:2024年市場アップデートおよびベンダーランドスケープレポート (Enterprise and Payment Fraud Solutions, 2024 Market Update and Vendor Landscape report)」 、さらに初となる チャーティスリスクテックAI (RiskTechAI) 50 2024 のランキングおよび調査レポートにおけるトップベンダーの一つとしての認定が含まれる。 また、Quantexaは リスクテッククアドラント ® 「KYCソリューション (KYC Solutions)」 のカテゴリーリーダーにも選出され、さらに リスクテック100 (RiskTech100 ® ) 2025年版レポート においてトップ20にランクインしており、リスクおよびコンプライアンス分野での市場プレゼンス、革新性、リーダーシップが強調されている。

QuantexaのAMLおよびトランザクションモニタリング機能について詳しくは、こちらを参照されたい。

Quantexaについて

Quantexaは、意思決定インテリジェンスの先駆者であるグローバル AI、データ、分析ソフトウェア企業であり、組織がコンテキスト内のデータを使用して信頼できる運用上の意思決定を行えるように支援している。 Quantexaの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、AIの最新の進歩を活用し、サイロ化されたデータを統合して最も信頼できる再利用可能なリソースに変換することで、組織が隠れたリスクと新しい機会を発見するのに役立てることができる。 顧客ライフサイクル全体にわたって、データ管理、顧客インテリジェンス、KYC、金融犯罪、リスク、詐欺、セキュリティに関する主要な課題を解決する。

Quantexa意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90%以上高く、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンスを向上させる。 独立委託されたフォレスターTEI (Forrester TEI) によるQuantexaの意思決定インテリジェンスプラットフォームに関する調査では、顧客は3年間で228%のROIを達成したことがわかっている。 2016年に設立されたQuantexaクオンテクサは、現在、800人を超える従業員と数千人のプラットフォームユーザーを擁し、世界中で数十億のトランザクションとデータポイントを扱っている。

