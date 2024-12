Bitget obtiene la licencia de Proveedor de Servicios de Bitcoin (PSB) en El Salvador

VICTORIA, Seychelles, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , el exchange de criptomonedas y la empresa Web3 líder, obtuvo la licencia de Proveedor de Servicios de Bitcoin (PSB) del Banco Central de Reserva de El Salvador. La autorización permite a Bitget ofrecer a sus clientes servicios como el intercambio de Bitcoin a monedas fiat, la facilitación de pagos en Bitcoin y soluciones seguras de custodia de Bitcoin.

La actualización de las licencias forma parte de la estrategia más amplia de Bitget para mejorar su situación regulatoria y ampliar su presencia mundial. En El Salvador, la licencia de PSB permite a Bitget realizar actividades relacionadas con Bitcoin, incluidas la compra, venta, almacenamiento y transferencia de Bitcoin. Para ampliar su oferta de servicios y abarcar otros activos digitales, Bitget está tramitando activamente la licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) de la Comisión Nacional de Activos Digitales. Esta licencia adicional permitiría a la plataforma ofrecer una gama más amplia de servicios de criptomonedas más allá de Bitcoin.

"América Latina es inmensamente prometedora como centro de innovación en cripto, y El Salvador destaca como pionero con su audaz adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. La obtención de la licencia BSP es un hito regulatorio para Bitget. Estamos aquí para impulsar el crecimiento de la región proporcionando servicios Bitcoin seguros, accesibles e innovadores. A medida que el interés mundial por las criptomonedas se acelera, vemos a El Salvador como una puerta de entrada para liberar el potencial de las criptomonedas, permitiendo la inclusión financiera e impulsando un cambio transformador en casos de uso en el mundo real", dijo Min Lin, director de negocios de Bitget.

Para apoyar sus operaciones en la región latinoamericana, Bitget establecerá un equipo especializado en El Salvador. Esta presencia local busca mejorar la prestación de servicios y fomentar relaciones más sólidas con los usuarios de la región. Gracias a estos movimientos estratégicos, Bitget está cada vez más cerca de convertirse en uno de los mayores CEX que ofrezca servicios seguros y conformes en múltiples jurisdicciones de todo el mundo.

La obtención de una licencia BSP en El Salvador se alinea con los planes de expansión de Bitget dentro de América Latina, una región cada vez más reconocida por su adopción y potencial cripto. Los países de Latinoamérica están adoptando actualmente las criptomonedas como soluciones para la inclusión financiera, las remesas y la resiliencia económica en medio de la fluctuación de las monedas fiat. El Salvador, la primera nación en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, sirve de puerta de entrada a Bitget para acceder a este mercado financiero emergente. Al establecer una fuerte presencia en la región, Bitget busca contribuir al creciente ecosistema de activos digitales, ofreciendo servicios de Bitcoin seguros y conformes a las regulaciones, diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios latinoamericanos.

Acerca de Bitget

Bitget se fundó en 2018 y se ha convertido en el principal exchange de criptomonedas y empresa Web3. Además de prestar servicios para más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, el exchange Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a hacer Trading Inteligente con su función de copy trading, entre otras soluciones de trading, mientras ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , al precio de Ethereum y a los precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera cripto multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y funciones Web3 integrales, como la funcionalidad de billetera, los swaps de tokens, el mercado de NFT, el navegador de dApps y muchas más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de las criptomonedas a través de asociaciones estratégicas: es Socio Oficial de Cripto de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA en los mercados de ORIENTE, el SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medalla de oro en boxeo) e İlkin Aydın (equipo nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a fomentar la adopción de las criptomonedas.

