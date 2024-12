XS.com ได้รับรางวัลโบรกเกอร์ระดับโลกที่ยอดเยี่ยมที่งาน Traders Awards ในฮ่องกง

THAILAND, December 17, 2024 / Business News / -- XS .com ผู้ให้บริการฟินเทคและบริการทางการเงินระดับโลกที่ได้รับรางวัลหลายรายการ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 3 รางวัล และได้รับการยกย่องให้เป็น "โบรกเกอร์ระดับโลกที่ยอดเยี่ยม" ในงาน "มอบรางวัลประจำปีของนักเทรดเดอร์ 2024" ซึ่งจัดขึ้นที่ คราวน์ พลาซา ฮ่องกง เกาลูน อีสต์ XS.com ได้รับการยกย่องในหมวด "โบรกเกอร์ระดับโลกที่ยอดเยี่ยม", "การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม - เอเชีย" และ "ระบบปฎิบัติการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม - เอเชีย" ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในคุณภาพและการบริการในภูมิภาคนี้ การได้รับการยกย่องนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งและความทุ่มเทในการมอบประสบการณ์การเทรดที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าทั้งในระดับโลกและในภูมิภาคคุณวาเอล ฮัมหมัด ซึ่งเป็น CCO ของ XS.com ได้กล่าวว่า:"เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลสามรางวัลนี้ การได้รับการยกย่องนี้สะท้อนถึงความทุ่มเท ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นที่ทีมงานของเรานำมาให้ในทุกๆ วันเพื่อให้บริการมาตรฐานการเทรดที่เหนือกว่า การสนับสนุนลูกค้าที่โดดเด่น และการดำเนินการที่สมบูรณ์แบบ รางวัลเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เรายังคงมุ่งมั่นผลักดันขอบเขตและมอบเครื่องมือและการสนับสนุนที่ลูกค้าของเราต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา"“งานมอบรางวัลประจำปีของนักเทรดเดอร์ “ถือเป็นการให้คะแนนที่ผู้คนเลือกสรรเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมฟินเทคและบริการทางการเงินโดยจะทำการมอบรางวัลในทุกเดือนธันวาคมเพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมรางวัลเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางของ XS.com และยืนยันชื่อเสียงของบริษัทในฐานะผู้นำในภาคบริการทางการเงินระดับโลก โดยมุ่งมั่นที่จะมอบเครื่องมือการเทรดที่มีนวัตกรรม สภาพคล่องที่ลึก และการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่เหมือนใคร XS.com กำลังขยายการให้บริการไปทั่วโลกและช่วยเหลือนักเทรดและนักลงทุนทั่วโลกในการนำทางตลาดการเงินด้วยความมั่นใจและความสำเร็จคุณชอร์นา เจเจีย CEO ของ FINEXPO และผู้จัดงานเทรดเดอร์แฟร์และงานมอบรางวัลประจำปีของนักเทรดเดอร์ได้กล่าวว่า:"เรารู้สึกยินดีที่ได้มอบรางวัลที่มีเกียรติในหมวด "โบรกเกอร์ระดับโลกที่ยอดเยี่ยม", "การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม - เอเชีย" และ "ระบบปฎิบัติการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม - เอเชีย" ให้กับ XS.com, ผู้นำตลาดที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมฟินเทคและบริการทางการเงิน ความทุ่มเทที่ยอดเยี่ยมในการให้บริการที่ไม่มีใครเทียบได้ในภาคบริการทางการเงินและฟินเทคของพวกเขาได้ตั้งมาตรฐานใหม่และช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไปข้างหน้า"การได้รับรางวัลทั้งสามรางวัลและการได้รับการยกย่องให้เป็น "โบรกเกอร์ระดับโลกที่ยอดเยี่ยม" ทำให้ XS.com ปิดท้ายอีกปีแห่งความสำเร็จซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลระดับโลกมากมายและได้สร้างความสนใจให้กับข่าวสารระดับโลกและโลกของสื่อต่างประเทศนับตั้งแต่เริ่มต้นXS.com ได้รับรางวัลหลายรางวัลในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันถึงภารกิจของบริษัทในการมอบโอกาสให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบันและโบรกเกอร์ทั่วโลกในการเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันที่ลึกซึ้ง และเทคโนโลยีการเทรดที่ล้ำสมัย โดยรวมประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไร้รอยต่อ การจัดการความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมและการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ FINEXPOFINEXPO (FE.SG) เป็นผู้ผลิตการประชุม ฟอรัม การประชุม การแสดง นิทรรศการ เทศกาล มหกรรม และงานมอบรางวัลทั่วโลกตั้งแต่ปี 2002FINEXPO มุ่งมั่นที่จะยกระดับกิจกรรมต่าง ๆ ของตนให้สูงขึ้น โดยการสร้างการแสดงที่ยอดเยี่ยมและชุดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ อียิปต์ ยูเครน รัสเซีย จีน ลัตเวีย และไซปรัสทุกงานที่จัดโดย FINEXPO มีความเป็นเอกลักษณ์ในความสมบูรณ์แบบแต่ยังคงความเป็นเหตุเป็นผลสำหรับทุกคนในอุตสาหกรรมการเงินงานระดับนานาชาติของ FINEXPO ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของบริษัทหลายร้อยแห่งในอุตสาหกรรมการเงิน ปัจจุบันเป็นสถานที่พบปะของผู้นำตลาด ตัวแทนรัฐบาล และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ รวมทั้งเป็นสถานที่ในการลงนามสัญญาหลายพันฉบับที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและอื่น ๆ ทั่วโลก

